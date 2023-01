Infografica: password comuni per paese

“123456” è la password più utilizzata al mondo. Ma i risultati cambiano se si ordinano le password più utilizzate per paese.

Quelle facili da digitare, come “123456” sono le più utilizzate. E alcune differenze tra le password peggiori si notano solo per una questione di lingua: “password” è la più utilizzata dagli anglofoni, mentre i tedeschi utilizzano “passwort”; “qwerty” viene sostituita da “azerty” in Francia, a causa della diversa disposizione dei tasti nel paese transalpino.

Le cose si fanno ancora più interessanti quando le password peggiori vengono influenzate dalle differenze culturali. I fan della Juventus utilizzano la password “juventus” come parola chiave di sicurezza. Purtroppo, tra gli utenti italiani di internet, è la quarta più comune. “Anathema” potrebbe sembrare relativamente inusuale come password, a meno che non siate turchi, dove la band britannica Anathema è apparentemente così popolare da essere tra le 10 password più comuni in Turchia.

In questo grafico abbiamo selezionato una password popolare per diversi paesi (sono tutte in top 10), molte delle quali sono particolari per il loro paese e mostrano come i fattori culturali influenzano la creazione delle password.

Molti di questi dati provengono da uno studio di terzi sulle password trapelate, per gentile concessione dell’utente Github Ata Hakçıl, e si basano sulle lingue dei siti web associati. Abbiamo usato queste lingue per dedurre i paesi. Non erano disponibili dati per tutti i paesi/lingue.

Come utilizzare password più sicure

Nella Giornata Mondiale della Password vogliamo ricordarvi che le password più comuni sono anche le peggiori, perché facilmente individuabili da un hacker. Una password sicura è…

Lunga: la maggior parte degli esperti afferma che una password dovrebbe essere lunga almeno otto caratteri, e idealmente tra i 12 e i 15 caratteri. Ogni carattere in più la rende più difficile da decifrare.

Casuale: ciò significa che la password non dovrebbe avere un significato, ma essere composta da una stringa di lettere, numeri e simboli a caso. È facile creare una password del genere con un generatore di password casuali; puoi trovarli online.

Unica: per il massimo della sicurezza, bisognerebbe utilizzare password diverse per ogni account. Se una passwords viene ripetuta o si segue sempre lo stesso schema, nel caso in cui qualcuno scopre le tue password, possono utilizzarle per provare a violare anche i tuoi account.

È anche vero che se segui queste regole, le tue password saranno sicure, ma anche impossibili da ricordare. Ecco perché consigliamo caldamente l’uso di un gestore di password. Essi possono memorizzare le tue password in un caveau criptato, e per accedervi devi ricordare una sola password.

Un altro modo semplice per proteggere la tua sicurezza online, è scaricare una VPN. Attivandola ti verrà assegnato un nuovo indirizzo IP, criptando il tuo traffico. In questo modo, gli intrusi avranno ancora più difficolta a monitorare la tua attività online.