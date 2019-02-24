    Xbox One и Xbox 360: c ExpressVPN лучше

    Оформите подписку на лучшую VPN для игровых консолей

    • Сеть оптимизирована для обеспечения скорости и стабильности
    • Измените свое местоположение, чтобы играть стало приятнее
    • Простая настройка без использования дополнительного оборудования
    • 30-дневная гарантия возврата денег без всякого стресса
    Купить ExpressVPN
    Проверить совместимость

    Выведите удовольствие от игры в Xbox на качественно новый уровень с помощью VPN.


    Игровые консоли и контроллеры Xbox One и Xbox 360 .
    Играйте в PUBG на Xbox на экране ТВ.

    Как настроить ExpressVPN для Xbox One и 360

    Воспользуйтесь нашим сервисом MediaStreamer

    MediaStreamer позволяет получить доступ к заблокированному по каким-либо причинам контенту. Настроить подключение очень легко, однако данный сервис не обеспечивает ту же защиту или другие игровые преимущества, что и VPN. Узнайте, как настроить MediaStreamer для Xbox One и Xbox 360.

    Подключитесь к роутеру с поддержкой VPN

    Установив приложение ExpressVPN на свой роутер, вы сможете защитить конфиденциальность любого домашнего устройства с помощью VPN. Для этого достаточно подключить их к своей домашней сети Wi-Fi. (Не готовы настраивать VPN-роутер? Вы также можете использовать компьютер Mac или Windows в качестве «виртуального роутера».)

    Видео: как подключить Xbox One к ExpressVPN

    Часто задаваемые вопросы

    Почти! В настоящее время подключение к ExpressVPN можно настроить на PlayStation 4 и 3, Xbox One и Xbox 360, а также на Nintendo Switch. Кроме того, вы можете установить приложение ExpressVPN на совместимый роутер, чтобы обеспечить VPN-защиту для каждого устройства в вашем доме.

    К сожалению, нет. Сервис MediaStreamer просто изменяет локацию, но не обеспечивает тот же уровень защиты конфиденциальности, что и VPN-подключение. Чтобы играть в Xbox со всеми преимуществами VPN, подключите устройство к совместимому роутеру, на котором установлено приложение ExpressVPN для роутеров.

    Подключение консолей Xbox One и Xbox 360 к VPN-роутеру не только сохраняет ваши данные и файлы в безопасности и скрывает их за зашифрованным туннелем, но также защищает вас от потенциальных атак DDoS (отказ в обслуживании). Вы также можете использовать VPN, чтобы сократить время проверки связи между различными игровыми серверами, подключившись к серверам в локациях, которые расположены ближе к сетевым хостам.

    Это возможно. Если ваш интернет-провайдер намеренно регулирует определенные виды сетевого трафика, VPN может помочь обойти эти ограничения и восстановить скорость сети до уровня по умолчанию. В некоторых случаях пользователи даже сообщали об увеличении скорости выше средней.

    Основная задача ExpressVPN — предоставить клиентам возможность пользоваться Интернетом конфиденциально и защищено. Поэтому ExpressVPN не хранит и никогда не будет хранить журналы подключений или онлайн-активности. Это значит, что ExpressVPN никогда не регистрирует ваш IP-адрес, историю просмотра, данные трафика или DNS-запросы.

    Пользователи любят играть в Xbox с ExpressVPN

    Xbox 360 с иконкой в виде висячего замка.
    Отличная скорость и великолепное обслуживание клиентов. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.
    Caro
    Мне нравится ExpressVPN, всё работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
    Jeremy
    После покупки подписки на ExpressVPN всё наладилось. Я смог общаться с друзьями во время игр с незначительной задержкой или совсем без нее. На сегодняшний день это для меня лучший VPN-сервис. Рекомендую.
    Muzza
    Я была очень довольна ExpressVPN, когда мы с детьми жили в Азии. Мои дети были на домашнем обучении, и для нас было важно заходить на нужные веб-сайты из Азии без особой задержки. Я также могла делиться новостями с друзьями и семьей через Facebook.
    Joan
    Купить ExpressVPN

    Преимущества ExpressVPN

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Легкая установка и настройка

    Подключить Xbox к ExpressVPN не составит труда. Купите подписку и следуйте этим инструкциям по настройке.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Twitter и многое другое.

    Анонимный веб-серфинг

    Скройте IP-адрес своего устройства и свое местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на BBC iPlayer, Hulu, Spotify и других сервисах конфиденциально, защищенно и с молниеносной скоростью.

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас есть вопросы об использовании Xbox с ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в нашу службу поддержки.

    Купить ExpressVPN

    Попробуйте ExpressVPN сегодня!

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    Надежная VPN для игровых консолей Xbox

    Если вам не понравится качество услуг ExpressVPN, мы вернем ваши деньги.

    Подключите Xbox к ExpressVPN прямо сейчас, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение.

    Купить ExpressVPN
    Live Chat