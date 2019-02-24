Как настроить ExpressVPN для Xbox One и 360

Воспользуйтесь нашим сервисом MediaStreamer

MediaStreamer позволяет получить доступ к заблокированному по каким-либо причинам контенту. Настроить подключение очень легко, однако данный сервис не обеспечивает ту же защиту или другие игровые преимущества, что и VPN. Узнайте, как настроить MediaStreamer для Xbox One и Xbox 360.

Подключитесь к роутеру с поддержкой VPN

Установив приложение ExpressVPN на свой роутер, вы сможете защитить конфиденциальность любого домашнего устройства с помощью VPN. Для этого достаточно подключить их к своей домашней сети Wi-Fi. (Не готовы настраивать VPN-роутер? Вы также можете использовать компьютер Mac или Windows в качестве «виртуального роутера».)