VPN VPN-роутер: активируйте ExpressVPN на вашем роутере, чтобы получить максимальную защиту вашей конфиденциальности и другие VPN-преимущества при работе с Roku (и любым другим устройством вашей домашней сети). Ваше VPN-подключение останется постоянно активным, что позволит работать с Roku и другими подключенными устройствами так, как если бы вы находились в другой стране.

Виртуальный роутер: иными словами, ваш ПК или Mac, подключенный к ExpressVPN, будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с роутером, где установлено VPN-приложение, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать в инструкциях для Windows и Mac.