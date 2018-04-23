3 способа воспользоваться ExpreessVPN для Roku
VPN-роутер: активируйте ExpressVPN на вашем роутере, чтобы получить максимальную защиту вашей конфиденциальности и другие VPN-преимущества при работе с Roku (и любым другим устройством вашей домашней сети). Ваше VPN-подключение останется постоянно активным, что позволит работать с Roku и другими подключенными устройствами так, как если бы вы находились в другой стране.
Виртуальный роутер: иными словами, ваш ПК или Mac, подключенный к ExpressVPN, будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с роутером, где установлено VPN-приложение, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать в инструкциях для Windows и Mac.
Передача на ТВ: с помощью Roku вы сможете передавать трансляцию со смартфона или компьютера, подключенных к VPN, прямо на экран телевизора. Обратитесь в службу поддержки, чтобы получить подробные инструкции. Возможно, это самый простой способ использования VPN для просмотра стримов на ТВ. Он сработает, даже когда вы будете в гостях у своих друзей, не оформивших подписку на ExpressVPN.
Видео: как использовать роутер с ExpressVPN для Roku
Для всех моделей Roku
Воспользуйтесь ExpressVPN, чтобы вывести на качественно новый уровень удовольствие от использования:
- Roku Streaming Stick+
- Roku Express
- Roku Express+
- Roku Premiere
- Roku Ultra LT
- Roku Ultra
Ищете VPN для медиа-приставки или игровой консоли? Установив ExpressVPN на роутер, вы сможете защитить все устройства вашей домашней сети, также вы сможете воспользоваться нашей функцией MediaStreamer для работы с PlayStation, Apple TV, Xbox и Nintendo Switch.
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Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN
Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.
Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!
Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.
Часто задаваемые вопросы
Roku — это небольшая приставка, подключающаяся через порт HDMI к телевизору. Она позволит вам подключиться к домашней интернет-сети и запускать на ТВ различные приложения для потоковых трансляций, чтобы смотреть как бесплатный, так и платный контент от Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, HBO Go и Hulu.
Контент и приложения, доступные через Roku, зависят от локации пользователя. Вы получите максимум возможностей, зарегистрировав учетную запись Roku для США. Это можно сделать, даже если вы находитесь за пределами этой страны — просто подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной на территории США. Вам, возможно, потребуется ввести почтовый индекс из пула США. Подробнее читайте нашей странице настройки Roku.
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны, телевизоры Smart TV, потоковые медиаплееры и игровые приставки. Вы можете установить приложение на любое количество устройств и одновременно подключить до пяти устройств к ExpressVPN, используя одну подписку. А если установите приложение ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то сможете подключить и все остальные устройства.
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-активности и никаких журналов подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике в отношении логов ExpressVPN.
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и затем получить все свои деньги обратно.
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Стриминг без границ
ExpressVPN позволяет обойти интернет-цензуру, фаерволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь самыми стабильными и надежными подключениями, где бы вы ни были — от Канады и до Австралии.
VPN-приложения для всех устройств
Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.
Легкая установка и настройка
Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Покупайте подписку, скачивайте и подключайтесь!
Техподдержка в реальном времени
Если у вас есть вопросы об использовании Roku с ExpressVPN, вы в любое время можете Обратитесь в службу поддержки.