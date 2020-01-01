Награды за участие в программе по поиску багов от ExpressVPN
Компания ExpressVPN уже несколько лет проводит программу по поиску багов. На сегодняшний день мы выплатили тысячи долларов вознаграждения всем, кто помог сделать наши услуги еще более безопасными.
Спасибо вам!
В рамках программы ExpressVPN по поиску багов мы предлагаем денежное вознаграждение всем, кто помогает делать наши услуги более безопасными и надежными.
Мы бы хотели выразить свою благодарность следующим лицам и компаниям, которые помогли сделать наши услуги и сайты более безопасными.
Также мы благодарим всех, кто принял и продолжает принимать участие в программе.
Лауреаты программы*:
Vyshnav Nk
Territory
Himanshu Pandey
Zhevlakov Egor
Pratik Vinod Yadav
*Размещая ссылки на сторонние сайты, компания ExpressVPN не берёт на себя ответственность за их содержимое, а также за любые продукты, продвигаемые, предлагаемые или продающиеся на этих сайтах.
Узнать подробнее про участие в нашей программе поиска багов.