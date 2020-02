ExpressVPN suporta streamer de mídia no PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One (S), Xbox 360 e Nintendo Switch. Para uma orientação específica, fale com o Suporte ou consulte nosso guia para dispositivos populares.

No entanto, Independentemente do que foi dito acima, qualquer dispositivo com uma conexão de Internet pode se conectar à ExpressVPN através de um Roteador Wi-Fi habilitado para VPN.