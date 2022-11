A Copa do Mundo 2022 será a 22ª edição da principal competição global de futebol. Acontecendo no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022, o torneio conta com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro equipes. A França é a atual campeã da Copa do Mundo, mas terá forte concorrência de países como o pentacampeão Brasil, Alemanha (quatro títulos da Copa do Mundo) e Argentina (dois títulos da Copa do Mundo). A Inglaterra também trará um elenco forte, enquanto a Holanda nunca pode ser descartada. Ou talvez este seja o torneio onde um azarão como a Bélgica poderá ir até a final? Descubra como acompanhar toda a ação e assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo com segurança através de uma VPN onde quer que você esteja!

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo ao vivo em seu país

Emissoras de todo o mundo farão transmissões ao vivo dos jogos. Você pode assistir com segurança a Copa do Mundo 2022 com uma VPN em apenas algumas etapas simples:

Baixe a ExpressVPN! Conecte-se a um local de servidor que corresponda à emissora que deseja assistir. Por exemplo, se você quiser ver a transmissão do Reino Unido, conecte-se a um servidor em Londres. Verifique a programação da emissora que você quer assistir, como a BBC. Sintonize e divirta-se com as partidas!

Quer assistir no computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Como assistir grátis aos jogos da Copa do Mundo online

Escolha seu país:

SBS

Preço: Grátis

País: Austrália

A emissora australiana SBS transmitirá gratuitamente todos os 64 jogos da Copa do Mundo. A Austrália começará sua missão na Copa do Mundo contra a atual campeã França em 22 de novembro. Basta conectar-se a um servidor australiano, acessar o site SBS e começar a assistir!

Assista SBS com uma VPN

BBC iPlayer

Preço: Grátis

País: Reino Unido

Se você estiver sintonizando do Reino Unido, a BBC exibirá transmissões da Copa do Mundo online gratuitamente por meio do serviço de streaming BBC iPlayer – incluindo o jogo de abertura da Inglaterra contra o Irã dia 21 de novembro e outros jogos da fase de grupos e eliminatórias

Assista BBC iPlayer com uma VPN

Quer ver na TV tela grande? Aprenda todas as maneiras de colocar a ExpressVPN na sua TV.

ITV Hub

Preço: Grátis

País: Reino Unido

O ITV Hub é o lar online de todo o conteúdo da ITV, com eventos sob demanda e transmissão ao vivo, incluindo transmissões gratuitas da Copa do Mundo 2022. Confira a programação antes de sintonizar as partidas. A ITV exibirá vários jogos da fase de grupos todos os dias (incluindo jogos com Inglaterra e País de Gales), bem como jogos selecionados das eliminatórias.

Como assistir ITV

RTÉ Player

Preço: Grátis

País: Irlanda

Você pode assistir à partidas selecionadas ao vivo e gratuitamente na RTÉ Player, pois a emissora irlandesa detém os direitos da Copa do Mundo 2022 para a Irlanda.

Assista RTÉ Player com uma VPN

ServusTV

Preço: Grátis

País: Áustria

A ServusTV (que também transmite corridas de Fórmula 1 e jogos da UEFA Champions League) oferece transmissões gratuitas da Copa do Mundo em alemão, embora a Áustria não esteja competindo nesta edição do torneio.

Assista ServusTV com uma VPN

RTBF

Preço: Grátis

País: Bélgica

A emissora de língua francesa RTBF tem direitos de transmissão ao vivo da Copa do Mundo e transmitirá o torneio ao vivo. A Bélgica está atualmente classificada como N0. 2 do mundo e poderia muito bem se classificar no topo de seu grupo – mais uma razão para sintonizar seus jogos, assim como muitos outros que a emissora está transmitindo.

Assista RTBF online

Globoplay

Preço: Grátis

País: Brasil

A seleção masculina de futebol do Brasil está classificada como a número 1 do mundo e entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2022. Para cobertura local em português, você pode assistir aos jogos gratuitamente na plataforma brasileira de streaming Globoplay.

Assista Globoplay com ExpressVPN

DR TV

Preço: Grátis

País: Dinamarca

O serviço de streaming gratuito dinamarquês DR TV transmite partidas de futebol ao vivo e eventos esportivos internacionais, incluindo transmissões da Copa do Mundo. Não é necessário criar uma conta.

Veja a DR TV com uma VPN

TF1

Preço: Grátis

País: França

A plataforma de streaming gratuito da França TF1, fornecerá cobertura de alguns jogos da Copa do Mundo 2022, enquanto os Bleus tentam defender seu título de 2018. Crie sua conta para começar a assistir a jogos selecionados para os quais a TFI tem direitos.

Assista à TF1

ARD

Preço: Grátis

País: Alemanha

Para opções gratuitas em alemão, a emissora alemã ARD está transmitindo a Copa do Mundo online. A quatro vezes campeã Alemanha está entre as favoritas para disputar a Copa do Mundo deste ano, então acompanhe sua jornada pela ARD.

Assista ARD com uma VPN

ZDF

Preço: Grátis

País: Alemanha

A ZDF da Alemanha é uma das maiores redes do país e também oferecerá transmissões gratuitas da Copa do Mundo durante o torneio — em alemão.

Veja a ZDF com uma VPN

RAIPlay

Preço: Grátis

País: Itália

RaiPlay é uma ótima maneira de assistir a transmissões ao vivo da Copa do Mundo gratuitamente na Itália. O serviço de streaming gratuito também permite assistir a outros esportes, além de TV e filmes italianos.

Assista RaiPlay com uma VPN

NOS

Preço: Grátis

País: Países Baixos

Os Países Baixos têm uma rica história em jogos internacionais – mas nunca venceu a Copa do Mundo, apesar de três aparições em finais. Se este for o ano em que os holandeses vão até o fim, você poderá ver toda a ação ao assistir gratuitamente pela emissora nacional, NOS.

Assista à NOS

NRK TV

Preço: Grátis

País: Noruega

A emissora de serviço público norueguesa NRK TV garantiu os direitos de transmissão da Copa do Mundo Catar 2022 na Noruega, ao vivo e de graça.

Assista à NRK

RTVE

Preço: Grátis

País: Espanha

A emissora espanhola RTVE transmitirá todas as partidas que a Espanha disputa, além do jogo de abertura entre Catar x Equador e várias das fases eliminatórias até a final.

SVT

Preço: Grátis

País: Suécia

A emissora sueca de serviço público SVT tem os direitos oficiais de transmitir gratuitamente os jogos da Copa do Mundo de 2022. A SVT transmitirá 46 das 64 partidas ao vivo na TV e online, com comentários em sueco.

RTP Play

Preço: Grátis

País: Portugal

A RTP (Rádio e Televisão de Portugal) vai transmitir vários jogos ao vivo e de forma gratuita através da sua plataforma RTP Play. Com comentários em português e qualidade HD.

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a Fox Sports é a emissora oficial em inglês da Copa do Mundo 2022. Todas as partidas dos EUA serão transmitidas pela Fox, com muitos outros jogos sendo transmitidos pela Fox Sports 1 (FS1). A Telemundo adquiriu os direitos de transmissão de jogos nos EUA em espanhol, disponíveis para transmissão no Peacock. Todos os canais estão disponíveis assinando serviços como Hulu + Live TV, Sling Blue e DirecTV Stream.

Hulu + Live TV

Preço: 70 US$/mês

Canais: Fox, FS1, Telemundo

Com o Hulu+Live TV, você pode assistir às transmissões da Copa do Mundo ao vivo durante todo o torneio na Fox e FS1. O Hulu + Live TV oferece mais de 75 canais e também oferece acesso a temporadas completas de programas de TV e filmes de sucesso sob demanda para um pacote de entretenimento completo.

Assista Hulu com uma VPN

Sling Blue

Preço: A partir de 35 US$/mês

Canais: Fox, FS1

Como assistir Sling Blue

fuboTV

Preço: 77 US$/mês

Canais: Fox, FS1, Telemundo

Assista fuboTV com uma VPN

DirecTV Stream

Preço: A partir de 75 US$/mês

Canais: Fox, FS1, Telemundo

Assista à DirecTV Stream

Peacock TV

Price: 5 US$/mês

Canal: Telemundo

Os fãs nos EUA que desejam assistir aos jogos da Copa do Mundo com comentários em espanhol podem sintonizar na plataforma Peacock.

Assista aos gols e destaques da Copa do Mundo gratuitamente

FIFA+

Preço: Grátis

Embora você não possa assistir à Copa do Mundo 2022 ao vivo, FIFA+ é um ótimo aplicativo complementar para fãs de futebol que desejam assistir novamente a jogos clássicos da Copa do Mundo, navegar pelas últimas notícias e resultados e analisar dados de partidas de jogos ao redor o mundo. A própria plataforma de streaming da FIFA oferece destaques, documentários e muitos outros conteúdos para assistir sob demanda.

YouTube

Preço: Grátis

Você pode assistir aos destaques dos jogos, gols e momentos memoráveis durante o torneio no canal oficial da FIFA no YouTube.

Assista YouTube com ExpressVPN

Calendário da Copa do Mundo 2022

Date Match 20 de novembro Fase de grupos: Catar vs. Equador (Jogo de abertura) 3 de dezembro Oitavas de final 9 de dezembro Quartas de final 13 de dezembro Semifinais 17 de dezembro Eliminatória do terceiro lugar 18 de dezembro Final

Grupos da Copa do Mundo 2022

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Catar Inglaterra Argentina França Equador Irã Arábia Saudita Dinamarca Senegal Estados Unidos México Tunísia Países Baixos País de Gales Polônia Austrália

Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Espanha Bélgica Brasil Portugal Alemanha Canadá Sérvia Gana Japão Marrocos Suíça Uruguai Costa Rica Croácia Camarões Coréia do Sul

