As séries de TV mais assistidas de 2022

Em 2022, a Paramount+ e Disney+ destronaram a Netflix como serviço de streaming número 1 do Brasil. O preço alto da assinatura da Netflix fez com que vários brasileiros trocassem para plataformas mais em conta. A HBO também ganhou a sua parte de assinantes que procuram por séries e filmes de alta qualidade.

Nesta guerra pela audiência, os hábitos de consumo do brasileiro mudam e nós da ExpressVPN nos perguntamos: quais séries de TV foram as mais assistidas em 2022? De acordo com o site Flixpatrol, Carinha de Anjo ainda é a produção brasileira mais popular e a única que conseguiu dar o primeiro lugar à Netflix em fevereiro.

Se você quer saber quais são as produções de ficção mais populares, dê uma olhada no resumo que preparamos e descubra algumas curiosidades.

< | >

Parece que as plataformas online não estão apenas trazendo mais conteúdo para os espectadores, mas também aumentando a diversidade de países onde séries e filmes são produzidos.

Se você não quer perder suas séries favoritas e estreias nacionais, lembre-se de que você pode acessar com segurança todas as plataformas de streaming com uma VPN e proteger sua privacidade online.

Menção honrosa

Programa que fez história no SBT por 36 anos, Chaves deixou de ser exibido na TV em agosto de 2020 por causa de um desentendimento entre a empresa mexicana Televisa e o Grupo Chespirito.