Filmes que não existiram se uma VPN fosse utilizada

Alguns filmes poderiam ter a sua trama resolvida rapidamente, ou sequer terem saído do papel, caso os roteiristas tivessem se preocupado com a segurança digital e adicionado uma VPN ao enredo. Mas claro que isso tiraria toda a graça e no mundo da sétima arte quase nada condiz com a realidade.

O que dizer então da cibersegurança? Quantos filmes seguem à risca e são verossímeis nesse aspecto? Apenas os documentários.

Aqui está compilada em ordem cronológica uma lista de filmes que valem a pena serem assistidos novamente, ou pela primeira vez, nos dias de hoje. Você vai se entreter em ver como o mundo digital evoluiu através do cinema.

Jogos de Guerra (1983)

Três anos antes de Matthew Broderick ser catapultado para a fama no Brasil com o clássico da Sessão da Tarde “Curtindo a Vida Adoidado” (1986), ele estrelou o filme “Jogos de Guerra”.

Este filme foi um marco na história da cibersegurança por algumas razões:

Primeira vez que o termo firewall foi mencionado como uma barreira para impedir acesso a um computador.

O presidente Ronald Reagan assistiu o filme, percebeu a vulnerabilidade do sistema informático norte-americano, e, no ano seguinte, a cibersegurança se tornou um dos focos principais da agenda do governo.

Introduziu novos termos de hacking ao público geral.

O filme conta a história de um jovem que, pensando ter entrado num jogo novo, acessa o sistema de defesa dos Estados Unidos por engano e quase desencadeia a Terceira Guerra Mundial.

Em 1983 era possível, sim, encontrar uma porta dos fundos (backdoor) para acessar computadores dos governos. Tão possível que, os Estados Unidos já espiavam a China e a Rússia nessa época utilizando-se do mesmo método. A história é plausível e isso fez com que Ronald Reagan ficasse preocupado com a segurança digital da sua nação.

Já a VPN só foi inventada em 1996. Se tivesse sido inventada no início de 1983 o filme não faria muito sentido porque bastaria aos Estados Unidos utilizar seu sistema de defesa através de uma Rede Privada Virtual.

Ponto positivo para “Jogos de Guerra” que foi fiel à realidade digital da época, em quase tudo.

Johnny Mnemonic, o Cyborg do Futuro (1995)

Apenas um ano antes da VPN ser inventada, este filme estrelando Keanu Reeves estreou nos cinemas. Keanu é Johnny Mnemonic, um ser humano que transporta dados através de um implante instalado na sua cabeça.

O filme acontece num futuro nada distante, o ano de 2021. A transmissão de dados por computadores, telefones e satélites deixou de ser segura. Então, através da instalação de hardwares de memória no corpo humano, algumas pessoas trabalhavam como “carteiros” ou transmissores de dados. O que pode ser até entendido, de forma figurativa, como uma espécie de VPN humana, já que os dados estavam criptografados na cabeça de Keanu Reeves.

O filme acertou em algumas coisas e errou em várias outras ao predizer como seria o ano em que estamos vivendo agora:

Capacidade de armazenamento: O implante de Johnny Mnemonic tinha apenas 80 Gigabytes e hoje em dia mal caberia três jogos de PS4.

O implante de Johnny Mnemonic tinha apenas 80 Gigabytes e hoje em dia mal caberia três jogos de PS4. Upgrade para 320 Gigabytes: Mesmo assim é pouca memória para justificar um implante em 2021.

Mesmo assim é pouca memória para justificar um implante em 2021. Golfinhos computadores: Isto provavelmente nunca vai acontecer e esperamos que continue assim.

Isto provavelmente nunca vai acontecer e esperamos que continue assim. Implantes de hard drives no corpo humano: Jerry Jalava é um finlandês que implantou um pen drive no seu dedo, mas é uma prótese.

Jerry Jalava é um finlandês que implantou um pen drive no seu dedo, mas é uma prótese. Máquinas de raio-x corporal no aeroporto: Esta foi uma previsão certeira do filme, visto que essas máquinas só começaram a ser testadas em 1998.

Por todo o sofrimento que Johnny Mnemonic passou em cada upload que fazia na sua cabeça, mais valia predizer a VPN e toda a história do filme deixaria de fazer sentido.

23 (1998)

Filme alemão sobre dois amigos que entram em computadores militares e do governo para roubar dados e vender ao serviço secreto russo.

Apesar do filme ter sido feito em 1998, ele é inspirado numa história verídica ocorrida em 1983 sobre um grupo de hackers de Hannover, e por isso é o filme mais fiel à verdade tecnológica desta lista.

Karl Koch (August Diehl) é um recém-órfão que investe sua herança na compra de um apartamento e um computador. Junto com o seu amigo eles começam a investigar teorias da conspiração e se deparam com uma backdoor para os computadores governamentais e militares dos Estados Unidos. Em plena Guerra Fria, percebem o valor das informações que têm em mãos e tentam vendê-las para a KGB.

Não é uma película futurística e portanto não faz presunções e, apesar da Rede Privada Virtual já existir em 1998, o filme é fiel aos acontecimentos que ocorreram na década de 80. Em 1998 todos os computadores dos governos já deveriam rodar apenas em redes privadas e não na Internet aberta, tornando impossível o vazamento de dados dessa forma.

Johnny English 3.0 (2018)

Aqui entramos num campo onde nada deve ser levado a sério, principalmente em relação à tecnologia; estamos falando do gênero comédia. É o último filme da trilogia de Johnny English e lida, em várias cenas, com a dificuldade do protagonista, com a idade um pouco avançada, de lidar com as tecnologias atuais.

Obviamente que em 2018 nenhum hacker conseguiria penetrar nos servidores do serviço secreto britânico e roubar os dados dos agentes. Nada é impossível e, sim, acontece de vez em quando vazamento de dados de empresas gigantescas como a Yahoo!, mas um serviço secreto de um país como a Inglaterra e Reino Unido com toda a certeza não têm backdoors ou computadores com dados sensíveis rodando numa rede aberta.

Deixando de lado o realismo e embarcando nessa comédia estrelada por Rowan ´Mr. Bean´ Atkinson, vale a pena conferir partes cômicas do filme como:

A primeira vez que Johnny English experimenta um óculos de realidade virtual.

A escolha de um Aston Martin antigo ao invés de um carro híbrido pelo fato do Aston não ter GPS e não ser rastreável.

O fato de Johnny English jogar fora o celular para não ser rastreado.

O agente English faz a sua parte em proteger-se contra o rastreamento, mas talvez bastasse utilizar uma VPN no smartphone ao invés de jogar fora o aparelho. Quem não fez o seu papel em garantir a segurança digital com uma Rede Privada Virtual foi o Serviço Secreto.

Anon (2018)

Num futuro onde ninguém mais tem privacidade, uma hacker (Amanda Seyfried) encontra uma falha no sistema que pode pôr em causa todo o modo de como a sociedade está sendo gerida. Através de implantes de realidade aumentada implantados nas cabeças das pessoas no momento do nascimento, o governo visa prevenir todos os crimes e gravar tudo que os cidadãos fazem. Parece, mas não é “Minority Report”.

Imagine ter uma espécie de Google Glass implantado na sua cabeça ao nascer. Este filme da Netflix explora a falta de privacidade num futuro não distante e mostra o quão perto estamos de ter zero privacidade virtual.

Vale salientar três pontos desta película:

Implantes de realidade aumentada: Estamos torcendo para que isto não aconteça.

Estamos torcendo para que isto não aconteça. Anúncios personalizados: Anúncios projetados diretamente no campo de visão das pessoas já acontecem e mostram a pouca privacidade que temos hoje em dia. Assim como no filme, isto deve acontecer brevemente no Google Glass. Felizmente, os óculos da Google não fazem sucesso ainda.

Anúncios projetados diretamente no campo de visão das pessoas já acontecem e mostram a pouca privacidade que temos hoje em dia. Assim como no filme, isto deve acontecer brevemente no Google Glass. Felizmente, os óculos da Google não fazem sucesso ainda. Visualização automática dos dados de perfil de usuário: Logo logo devem inventar um aplicativo no smartphone para isso, e muitas pessoas farão seus cadastros no aplicativo de boa-fé.

Se existe um filme que mostra o quão importante é o uso da VPN, o filme chama-se “Anon”. A privacidade é um direito de todos e estamos perdendo ela para as grandes empresas, provedores de Internet e governos.

Este filme não existiria se todos os cidadãos tivessem direito a uma VPN. Assista pela Netflix e compreenda o porquê de uma Rede Privada Virtual ser tão importante.