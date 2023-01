Kijk RuPaul’s Drag Race in het VK en Canada

Wil je Drag Race streamen in het VK of in Canada? Dan is WOW Presents Plus je beste optie, want RuPaul’s Drag Race seizoen 15 gaat op het platform in premiere op 7 januari 2023 om 2 a.m. GMT. Als je ook de vorige seizoenen wilt zien: WOW Presents Plus VK heeft de seizoenen 1 - 10 en 14, en WOW Presents Plus Canada bevat de seizoenen 1 - 13.