Back in the Groove lijkt misschien op tientallen andere dating reality-series, met een groep single vrouwen en mannen op zoek naar liefde terwijl ze worden samengebracht in een romantisch resort aan het strand. Maar in plaats van een gelijk aantal mannen en vrouwen volgt de show drie, ahem, rijpere single dames. Alle dames hebben de rijpe leeftijd van 40+ jaar en proberen hun "groove" terug te krijgen door te daten met een groep van 24 veel jongere mannen. Dat klopt, het is een datingshow met leeftijdskloof. En naar verluidt is er een mannelijke deelnemer die de zoon is van één van de vrouwen. Jeetje!

De acht-delige show wordt gepresenteerd door acteur Taye Diggs (wiens grote doorbraak werd bereikt toen hij de veel jongere mannelijke huwelijkskandidaat speelde in How Stella Got Her Groove Back uit 1998), terwijl Elan Gale (die werkte aan The Bachelor en FBoy Island) de show leidt.