Waar kun je Dancing with the Stars online kijken

De volledige serie, inclusief de finale van Dancing with the Stars seizoen 31, is beschikbaar om exclusief te streamen op Disney Plus in de VS. Dancing with the Stars is opmerkelijk omdat het de allereerste live realityserie op een streamingdienst is, en toekomstige seizoenen van de competitie zullen niet langer worden uitgezonden op ABC en in plaats daarvan exclusief live worden gestreamd op Disney Plus.