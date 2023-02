Waar kijk je Married at First Sight

Married at First Sight is gebaseerd op de Deense serie Gift Ved Første Blik, en is een Amerikaanse realityserie waar singles professioneel worden gekoppeld door relatie-experts. Wat is het geheim? Deze koppels zien elkaar voor het allereerst bij het altaar waar ze in het huwelijk treden en moeten direct acht weken gaan samenleven. Na het "experiment" kan elk stel beslissen of ze bij elkaar willen blijven of gaan scheiden.

Elk MAFS seizoen wordt gefilmd in een andere staat van de VS; het nieuwste seizoen vindt plaats in Tennessee — daarom wordt het ook wel Married at First Sight: Nashville genoemd.