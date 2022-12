Of je er nu van houdt of niet, de fans hebben het over de kenmerkende gouden metalen wijnglazen van de show. Love Is Blind-bedenker Chris Coelen zei: "Als je de serie aanzet, weet je dat het onze serie is. Het is een zeer authentiek, echt waarheidsgetrouw volgen van de reizen van deze mensen, maar ik vind het leuk dat we daar op een heel lichte manier een soort verbinding mee hebben."

Behalve esthetisch zijn de bekers ook ondoorzichtig, wat het veel gemakkelijker maakt om tijdens het filmen de continuïteit tussen de opnames te bewaren.