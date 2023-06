Als je van het Britse autoprogramma Top Gear hield, zul je The Grand Tour geweldig vinden. Met de iconische kameraadschap en humor van Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond volgt de serie het trio terwijl ze de wereld rondreizen in de coolste auto's en het tegen elkaar opnemen in krankzinnige en vaak hilarische uitdagingen. Het is een heerlijke mix van auto- en reisentertainment!

The Grand Tour heeft in totaal vijf seizoenen gedraaid, maar seizoen 5 is geen gewoon seizoen. Elke aflevering is een "special", wat ons brengt bij het aankomende seizoen 5, aflevering 2, ook bekend als The Grand Tour: Eurocrash.