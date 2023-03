Say Yes to the Dress (SYTTD) is een realityprogramma waarin we zien hoe een aantal bruiden in de bruidsboutique van Kleinfeld in New York op zoek gaan naar een jurk. Ze worden geholpen door Kleinfelds eigen adviseurs en assistenten, waaronder Randy Fenoli, Dorothy Silver en Nicole Sacco, die adviseren en bemoedigen om deze bruiden te helpen de perfecte uitstraling te vinden voor hun grote dag. Tijdens dit alles is er meer dan genoeg twijfel en drama, zowel bij de verloofden als bij hun gezelschap. Lukt het alle bruiden om Kleinfeld te verlaten met hun droomjurk?

De franchise van het immens populaire Say Yes to the Dress heeft een aantal lokale en internationale spin-offs voortgebracht, bijvoorbeeld SYTTD: Atlanta, SYTTD: Bridesmaids, SYTTD: Lancashire en SYTTD: Ireland.