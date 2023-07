Op Temptation Island stellen koppels hun langdurige relatie op de proef door naar een villa vol sexy singles te gaan. Deze stellen hebben een keerpunt in hun relatie bereikt en door mee te doen aan de show hopen ze dat hun problemen worden opgelost. We zijn misschien slecht in wiskunde, maar dat klopt gewoon niet.

De koppels leven apart voor de duur van de show en mogen uitgaan met de singles, waardoor ze in de verleiding komen om vreemd te gaan. Aan het einde van elke aflevering bekijken ze clips van wat hun partners hebben gedaan en aan het einde van het seizoen beslissen ze of ze bij elkaar willen blijven of uit elkaar willen gaan. In het nieuwe seizoen wordt een nieuw "Temptation Light" geïntroduceerd dat de villa in het rood zet als iemand is gezwicht voor verleiding.

Temptation Island werd twee seizoenen lang uitgezonden op Fox voordat het werd geannuleerd. De show werd opgepikt door USA Network en het seizoen 2023 is het zevende seizoen, maar het vijfde op USA Network.