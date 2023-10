Nee, het is geen porno. D staat voor divorce (echtscheiding). 12 gescheiden vrouwen gaan op zoek naar een nieuwe liefde en wij zijn uitgenodigd om mee te gaan!

In The Big D, een van de vele shows die geïnspireerd lijken te zijn op het grote succes van Love Island, worden pas gescheiden vrouwen meegenomen naar een tropische villa in Costa Rica waar ze opnieuw op zoek gaan naar de liefde... met hun exen op sleeptouw. Ze beoordelen elkaar en flirten met nieuwe vlammen (misschien proberen ze zelfs oude vlammen nieuw leven in te blazen) terwijl ze meedoen aan "ex-ercises". Elke week wordt er een deelnemer geëlimineerd omdat hij of zij geen "relatiemateriaal" is. Auw.

The Big D werd eerder uitgezonden op TBS maar werd geannuleerd door Warner Bros. tijdens de fusie met Discovery. Maar The Big D vond weer liefde bij USA Network en seizoen 2 zal worden uitgezonden als onderdeel van de woensdagavond "Hump Day" line-up van de zender.