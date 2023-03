De flamboyante vastgoedmagnaat Todd Chrisley en zijn gezin leven een uitbundige levensstijl in een herenhuis in Nashville, Tennessee (vroeger woonden ze in Atlanta). Maar na 10 seizoenen lijkt de realiteit de beroemde familie te hebben ingehaald: Todd en zijn vrouw Julie Chrisley zijn veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor belastingontduiking en fraude. Het lijkt erop dat ze het toch niet zo beter wisten.

Seizoen 10 werd gefilmd vlak voordat Todd en Julie Chrisley werden veroordeeld tot de gevangenis (ze begonnen hun respectievelijke termijnen uit te zitten in januari 2023); achteraf gezien lijkt hun drama over renovatieplannen nu zo inconsequent. Seizoen 10 van Chrisley Knows Best is het laatste van de show en ook spin-off shows zoals Growing Up Chrisley zijn geannuleerd.