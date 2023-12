Spring naar:

De langverwachte releasedatum van Grand Theft Auto VI is bekendgemaakt. GTA VI zal in 2025 uitkomen voor PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Er is helaas nog geen nieuws over een mogelijke pc-release van de game.

GTA VI keert terug naar Vice City, een fictieve stad die gebaseerd is op Miami. Hoewel de originele game zich in 1986 afspeelt, zal de 2025-release plaatsvinden in de staat Leonida, wat nog verder strekt dan de neonverlichte straten van Vice City. De trailer geeft een eerste glimp van de game, die een open wereld zal bevatten die groter en gedetailleerder is dan ooit tevoren.

GTA VI-trailer

Hoofdpersonages van GTA VI

We krijgen in de officiële trailer ook een eerste beeld van de protagonisten van GTA VI. Zo ligt de focus op het eerste vrouwelijke hoofdpersonage: Lucia. Ze draagt gevangeniskleding en wordt getoond met een naamloos mannelijk personage die ook een hoofdrol lijkt te zullen spelen.

Nieuwe GTA VI-gameplay

Uit de gelekte beelden van GTA VI waarin we personages op de grond zien kruipen en lichamen dragen, blijkt dat Rockstar nieuwe stealth-mechanismen zal introduceren. Ook lijken er nieuwe gezondheidsitems zoals pijnstillers te worden toegevoegd. Daarnaast keren bekende elementen in zekere mate terug, zoals het wapenwiel (dat vernieuwd werd voor GTA V) en het Five Star ‘Wanted’-systeem. Tot slot lijkt de VCPD verbeterde AI-routines te hebben voor het volgen van de protagonisten nadat je op hun radar bent gekomen.

GTA VI in kaart

De officiële GTA VI-map is nog niet bekend, maar fans proberen de nieuwe wereld in de GTA VI-subreddit zelf in kaart te brengen op basis van de gelekte beelden en coördinaten. Zo wordt gespeculeerd dat de speelruimte zich zal uitbreiden naar het moerasgebied van de Everglades en de tropische eilanden van Florida Keys.

GTA VI-release

De release van GTA VI door Rockstar Games wordt gezien als een belangrijke gebeurtenis voor de videogame-industrie. Het is de eerste grote game die uitkomt voor de volgende generatie spelcomputers. De verwachtingen voor GTA VI zijn hoog. Het spel is de opvolger van GTA V, dat in 2013 uitkwam en tot op de dag van vandaag nog steeds een van de best verkochte games aller tijden is.

Het was tien jaar wachten op nieuws over een vervolg op het succesvolle GTA V, maar het wordt nog even wachten op de eigenlijke release – waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2025.

GTA VI op Windows-pc spelen

Voorlopig heeft Rockstar Games nog geen pc-release van GTA VI bekendgemaakt. Gelukkig zijn er enkele manieren om je PS5- en Xbox-games gewoon op je Windows-pc of Mac te spelen.

Zo speel je PS5- of PS4-games op pc of Mac

Om PS Remote Play te gebruiken op je pc of Mac, volg deze stappen:

Start de PS Remote Play-app op je pc of Mac. Selecteer ‘Aanmelden bij PSN’. Meld je aan met hetzelfde account dat je gebruikt voor je PlayStation. Ga naar ‘Instellingen’ om de videokwaliteit voor Remote Play aan te passen, zoals resolutie en framesnelheid. Kies ‘PS5’ of ‘PS4’.

Zo speel je Xbox-games zonder Xbox

Er zijn twee manieren om Xbox-games rechtstreeks op je Windows-pc, smartphone of ander apparaat te spelen:

Cloudgaming stelt je in staat om Xbox-games vanuit de cloud te spelen met behulp van je Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Dit betekent dat je geen Xbox nodig hebt om de games te spelen. Je kunt ze spelen op elk apparaat dat een internetverbinding heeft en de Xbox Game Pass-app ondersteunt.

Xbox Play Anywhere is een programma waarmee je digitale Xbox-games kunt kopen en spelen op zowel je Xbox als je Windows-pc (10/11). Dit betekent dat je de game maar één keer hoeft te kopen en dat je hem op beide apparaten kunt spelen.

Als je een Xbox Series S hebt, kun je je games ook op je pc spelen met behulp van een HDMI-kabel. Om dit te doen, moet je de volgende stappen volgen:

Zorg ervoor dat je pc of monitor een HDMI-ingang heeft. Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de Xbox Series S en de HDMI-ingang van je pc. Zet je Xbox Series S en je pc aan. Je pc zou het beeld van je Xbox Series S moeten weergeven.

GTA V online met een VPN spelen

Grand Theft Auto Online (kortweg GTA Online) is een online multiplayer-game dat gebruikmaakt van dezelfde kaart als zijn offline tegenhanger GTA V. Tot 30 spelers kunnen deelnemen aan een GTA Online-sessie en strijden of samenwerken in verschillende spelmodi, zoals races, overvallen en deathmatches.

Vanwege de thema’s van criminele activiteiten en geweld is de Grand Theft Auto-franchise vanaf het begin controversieel geweest. GTA Online is geen uitzondering: het spel heeft een PEGI-rating van 18+ en de gokfunctie in het casino is in verschillende landen verboden.

Verbeter je gameplay met een VPN

Door GTA Online of andere online games met een VPN te spelen, kun je je game-beleving sterk verbeteren, en wel op deze manier:

Verhoog je snelheid : Een VPN kan je verbinding verbeteren door je gegevens via een andere server te leiden. Dit kan ping en lag verminderen. Meestal geeft het verbinden met de VPN-server die het dichtst bij de spelserver staat, de beste resultaten.

Speel op al je apparaten: Onze VPN-dienst is compatibel met een breed scala aan apparaten, waaronder Windows-pc en Mac, spelcomputers, smartphones en tablets.

Game met vrienden in andere regio’s: Met een VPN kun je eenvoudig je regio veranderen, zodat je samen met je vrienden kunt spelen, ongeacht waar ze zich bevinden.

Krijg toegang tot wereldwijde releases: Een VPN kan je toegang geven tot games die geblokkeerd zijn in jouw regio, bijvoorbeeld door internetcensuur of wetten m.b.t. gokken.

Beveilig je verbinding: Een VPN versleutelt je gegevens en verbergt je IP-adres, waardoor je minder kwetsbaar bent voor DDoS-aanvallen en andere online gevaren.

Gamereleases om naar uit te kijken in 2024

GTA VI laat dus nog even op zich wachten, maar er zijn genoeg games om ons tot 2025 zoet te houden. We werden het afgelopen jaar al getrakteerd op tal van uitstekende releases zoals The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Marvels Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder en Alan Wake 2.

En ook 2024 wordt ingezet met een aantal hits-in-wording. Van Tekken 8 tot Final Fantasy VII Rebirth, dit zijn enkele releases om de eerstkomende maanden naar uit te kijken: