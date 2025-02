Le VPN sono legali in India?

Sì. Nonostante le normative che complicano la privacy degli utenti VPN, utilizzare una VPN in India è legale.

Nel 2022, il Computer Emergency Response Team indiano (CERT-In) ha introdotto nuove regole di cybersicurezza che richiedono ai fornitori di VPN con server fisici in India di conservare i registri degli utenti. I registri devono essere mantenuti per almeno cinque anni, anche dopo che un utente cancella il proprio servizio.

Invece di condividere i dati dei consumatori con le autorità, molti fornitori di VPN hanno ritirato i loro server dall’India. Infatti, ExpressVPN è stato uno dei primi a farlo.

Questo articolo esplora le implicazioni per la privacy dell’utilizzo di una VPN in India, se sia legale utilizzare una VPN in India e perché servizi come ExpressVPN offrono ancora posizioni di server indiani.

Le VPN sono vietate in India nel 2025?

Nel 2025, le VPN non sono vietate in India. Tuttavia, l’ambiente normativo del paese ha avuto un impatto significativo sia sui fornitori di VPN che sugli utenti. Nel 2022, il Computer Emergency Response Team indiano (CERT-In) ha introdotto regole che richiedono a tutti i fornitori di VPN con server fisici in India di registrare e conservare le informazioni degli utenti. Le seguenti informazioni devono essere conservate per cinque anni o più, anche dopo che gli utenti cancellano i loro account o abbonamenti:

Nomi dei clienti che utilizzano i servizi.

Durata dell’utilizzo del servizio.

Indirizzi IP assegnati agli utenti.

Indirizzo email, indirizzo IP e orari registrati al momento della registrazione.

Scopo per cui il servizio è stato utilizzato.

Informazioni di contatto validate e indirizzi.

Informazioni di base sui clienti e dettagli chiave sulla gestione.

Restrizioni su Internet in India

Il governo indiano ha regolamentato sempre più l’uso di Internet, introducendo varie leggi come l’Information Technology Act. Nel 2020, durante un periodo di disordini, il governo ha vietato TikTok insieme ad altre 58 app di origine cinese, oltre a bloccare siti web ritenuti inappropriati e a interrompere l’accesso ai dati mobili in intere regioni.

Nel 2021, le regole IT del paese hanno ulteriormente ampliato la capacità del governo di regolamentare i contenuti online. Queste regole richiedono che le piattaforme di social media rispettino le richieste di rimozione dei contenuti entro tempi molto ristretti e permettono di tracciare chi invia i messaggi. WhatsApp ha combattuto vigorosamente contro questa regola, poiché comprometterebbe la crittografia end-to-end, con il rischio di dover uscire dal mercato indiano.

Come operano le principali aziende di VPN con le posizioni server in India

A causa delle normative sulla conservazione dei dati degli utenti VPN, molti fornitori di VPN, incluso ExpressVPN, hanno rimosso i loro server fisici in India. Tuttavia, ExpressVPN continua a offrire server VPN “virtuali” in India posizionati fisicamente a Singapore e nel Regno Unito, consentendo di accedere a Internet come se fossi in India con una differenza minima nell’esperienza utente. Gli utenti in India possono continuare a utilizzare ExpressVPN senza che il loro traffico online venga registrato, archiviato o monitorato dal governo.

ExpressVPN non raccoglie né archivia alcun dato che possa identificare la tua attività online, mantenendo una rigorosa politica di no-log e utilizzando server progettati per impedire la registrazione.

È ancora sicuro usare una VPN in India?

Sì, è ancora sicuro usare una VPN in India, purché non utilizzi server situati fisicamente in India.

Ad esempio, se vivi in India e vuoi posizionarti virtualmente negli Stati Uniti, utilizzare una VPN affidabile con una posizione server negli Stati Uniti, come ExpressVPN, ti garantirebbe la stessa privacy e sicurezza di cui godono tutti gli utenti di ExpressVPN.

Se desideri utilizzare una posizione server indiana, sei comunque protetto, poiché i nostri server indiani sono posizionati in altri paesi. Questi server virtuali forniscono indirizzi IP indiani, consentendoti di accedere a Internet come se fossi in India senza che il tuo traffico online venga registrato, archiviato o monitorato dal governo indiano.

ExpressVPN cripta il tuo traffico, protegge la tua attività di navigazione da occhi indiscreti e ti consente di accedere a contenuti censurati o bloccati nel tuo paese.

Quale VPN è sicura per l’India?

Una VPN sicura per l’India, tenendo conto delle normative attuali, dovrebbe:

Mantenere una politica di no-log documentata e verificata, in modo che le informazioni sulla tua attività online non vengano mai archiviate.

Aver reagito ai requisiti del governo sulla conservazione dei dati rimuovendo i server indiani.

Disporre di una solida rete di server situati in paesi con leggi sulla privacy robuste.

Offrire una varietà di funzionalità per la privacy come crittografia avanzata, kill switch e tecnologie server orientate alla privacy.

ExpressVPN è un esempio concreto di una VPN che soddisfa tutti i criteri chiave per sicurezza e privacy. In risposta al mandato indiano sulla conservazione dei dati, ExpressVPN ha rimosso i suoi server fisici dal paese, garantendo che nessuna infrastruttura sia soggetta alla giurisdizione indiana. Mantiene una rigorosa e verificata politica di no-log, che garantisce che non vengano archiviati dati sulla tua attività online e, quindi, non ci siano dati da consegnare nemmeno in caso di richiesta.

ExpressVPN offre anche posizioni server virtuali per l’India utilizzando server fisicamente situati al di fuori del paese, consentendoti di accedere ai contenuti indiani senza gli svantaggi dei server basati in India. Questi server virtuali garantiscono che le tue attività online non vengano registrate, archiviate o monitorate dal governo indiano, rendendo ExpressVPN la migliore VPN per l’India. Puoi guardare la TV indiana in modo sicuro e protetto senza rallentamenti dovuti alla limitazione della velocità da parte del tuo ISP.

Se desideri connetterti a una specifica località in India, puoi utilizzare il menu a discesa per selezionare manualmente India (via UK) per una posizione server per Chennai o India (via Singapore) per una posizione server per Nuova Delhi.

Esistono VPN gratuite in India?

Sì, in India sono disponibili VPN gratuite. Tuttavia, le VPN gratuite non rappresentano la scelta migliore dal punto di vista della privacy. Presentano notevoli svantaggi, specialmente nel contesto delle normative indiane sulla conservazione dei dati.

Motivi per cui una VPN a pagamento è migliore rispetto a una gratuita:

Opzioni server limitate: Le VPN gratuite spesso hanno una rete di server limitata, costringendoti potenzialmente a connetterti a server situati in India, che non offrirebbero protezione contro il mandato di conservazione dei dati.

Registrazione dei dati: La protezione dei dati degli utenti è spesso meno garantita con le VPN gratuite, data la mancanza di audit. Le politiche di no-log potrebbero non essere applicate correttamente, e qualsiasi dato raccolto potrebbe essere consegnato al governo su richiesta.

Monetizzazione dei tuoi dati: Poiché le VPN gratuite non guadagnano direttamente dagli utenti, sono più incentivate a raccogliere e vendere i dati degli utenti, contraddicendo lo scopo principale dell’uso di una VPN per la privacy.

Rischi di sicurezza: A causa delle minori risorse disponibili, le VPN gratuite potrebbero utilizzare protocolli di crittografia più deboli o essere più soggette a vulnerabilità pericolose.

Limiti di dati e rallentamenti: Molte VPN gratuite spesso impongono limiti di dati o riducono la velocità dopo un certo utilizzo, ostacolando la tua esperienza online.

Connessioni inaffidabili: Le VPN gratuite sono più inclini a disconnessioni frequenti o a connessioni instabili, rendendole inadatte per attività come lo streaming o il gaming online.

Nessun team di supporto: Le VPN gratuite generalmente non dispongono di un team di supporto reattivo.

Anche se le VPN gratuite possono sembrare un’opzione allettante, i rischi potenziali potrebbero superare i benefici. Per la tua sicurezza online, considera di investire in un servizio VPN affidabile a pagamento.

ExpressVPN offre una rete di cluster di server ad alte prestazioni in 105 paesi, garantendo connessioni veloci, private e sicure senza limiti di larghezza di banda. Fornisce velocità, sicurezza e stabilità ottimali, supportati da un team di assistenza attivo 24/7 per aiuto immediato. Utilizzando la crittografia AES a 256 bit e una rigorosa politica di no-log, ExpressVPN protegge la tua privacy. Include inoltre funzionalità di sicurezza come il kill switch e la protezione dalle perdite DNS, che raramente troverai in una VPN gratuita.

Motivi per usare una VPN in India

Usare una VPN in India offre diversi vantaggi, proprio come accade ovunque nel mondo. Tuttavia, considerando l’attuale scenario legale in India, ci sono importanti vantaggi nell’utilizzare una VPN, soprattutto una che non abbia server fisici in India.

Ecco i principali motivi per utilizzare una VPN in India:

Privacy sulle reti Wi-Fi pubbliche : Una VPN cripta il tuo traffico internet, proteggendo i tuoi dati da hacker, ISP e altri occhi indiscreti.

Superare la censura su Internet : Una VPN può aiutarti ad accedere a siti web e servizi che potrebbero essere bloccati o censurati in India. Questo include l’accesso a siti di notizie internazionali, piattaforme di social media e altri contenuti limitati dal governo.

Superare i blocchi sui contenuti delle reti Wi-Fi aziendali: Se la tua azienda blocca determinati contenuti online, avrai bisogno di una VPN al lavoro per accedervi.

Evitare la sorveglianza: Le normative del governo indiano richiedono ai fornitori di VPN di registrare e conservare i dati degli utenti per almeno cinque anni. Utilizzare un servizio VPN che operi con server al di fuori dell’India e abbia una rigorosa politica di no-log può aiutarti a evitare la sorveglianza governativa.

Lavoro remoto sicuro: Quando lavori da remoto, una VPN offre una connessione sicura alle reti aziendali, proteggendo i dati sensibili da potenziali minacce informatiche.

Evitare la limitazione della larghezza di banda: Gli ISP a volte limitano la larghezza di banda in base all’uso di Internet. Una VPN può mascherare le tue attività online, impedendo agli ISP di rallentare la tua connessione .

Sicurezza avanzata per acquisti e operazioni bancarie online: Una VPN aggiunge un ulteriore livello di sicurezza durante le transazioni online, riducendo il rischio di furto di dati e frodi durante gli acquisti o l’uso di servizi bancari online.

L’India vieterà le VPN?

Al momento, le VPN non sono vietate in India e non ci sono segnali o dichiarazioni che indichino che il governo stia pianificando un divieto totale.

L’attuale ambiente normativo rende difficile per i fornitori di VPN operare senza compromettere la privacy degli utenti. Tuttavia, molti fornitori di VPN, come ExpressVPN, hanno risposto rimuovendo i server fisici dall’India e utilizzando server virtuali indiani posizionati fisicamente in altri paesi per mantenere la privacy degli utenti.

È essenziale rimanere informati su eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare l’uso delle VPN in India in futuro. Restando aggiornati e scegliendo un servizio VPN affidabile, puoi continuare a sfruttare i vantaggi delle VPN per una maggiore sicurezza e privacy online in India.