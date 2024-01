“Instagram hack”: due parole che ogni appassionato della piattaforma di Zuckerberg non vorrebbe mai vedere associate al proprio account. Ma se è successo anche a te, non preoccuparti. Qui trovi una guida passo-passo per recuperare il tuo account Instagram in caso di hacking, in modo da ripristinare il tuo feed in modo corretto.

Come capire se il proprio account Instagram è stato hackerato?

Prima di poter intervenire per riprendere il controllo del proprio account Instagram, è importante innanzitutto capire se l’account è stato effettivamente oggetto di un attacco.

Ecco un elenco dei 9 segnali più comuni che indicano una violazione dell’account Instagram:



Post o attività non autorizzate: se noti post, commenti o messaggi diretti che non hai creato o inviato tu, è una chiara indicazione che qualcun altro potrebbe avere accesso al tuo account. Comportamento insolito dell’account: se ricevi notifiche per azioni che non hai eseguito, come seguire account sconosciuti, apprezzare contenuti non correlati o apportare modifiche inaspettate al tuo profilo, è un altro segnale di allarme. Improvviso calo dei follower o dell’engagement: gli hacker potrebbero apportare modifiche che determinano una diminuzione del numero di follower o delle metriche di coinvolgimento, ad esempio bloccando i follower o modificando i contenuti. Modifica dell’email o della password: se ricevi una notifica relativa alla modifica del tuo indirizzo email, del tuo numero di telefono o della tua password che non hai effettuato tu, il tuo account potrebbe essere stato compromesso. Tentativi di accesso sospetti: ricevi notifiche su tentativi di accesso sconosciuti? Qualcuno potrebbe cercare di entrare nel tuo account. Impossibilità ad effettuare l’accesso: gli hacker sono famosi per la rapidità con cui agiscono, spesso modificando subito le informazioni personali del vostro tuo per buttarti fuori. Se improvvisamente non riesci ad accedere al tuo account Instagram, nonostante tu abbia inserito le credenziali corrette, è possibile che una persona non autorizzata abbia preso il controllo del tuo account. Dispositivi sconosciuti: Instagram fornisce informazioni sui dispositivi connessi al tuo account. Se vedi dispositivi che non riconosci, è possibile che il tuo account sia stato violato da una fonte non autorizzata. Attività insolite sul tuo feed: immagini, Reel o Storie random che appaiono sul tuo profilo sono un segnale evidente che al timone c’è qualcun altro. DM equivoci e link sospetti: se i tuoi amici si lamentano di strani messaggi provenienti dal tuo account e contenenti link sconosciuti, è possibile che un hacker stia usando la tua identità per scopi fraudolenti.

Posso recuperare il mio account Instagram dopo che è stato hackerato?

In breve: sì. A patto che tu agisca in fretta. Quanto più rapidamente si adottano le misure necessarie per recuperare il controllo del proprio account Instagram, tanto maggiori sono le probabilità di successo.

Fase 1: verificare se è ancora possibile accedere con la propria password

Qualora si riscontrassero uno o più dei suddetti campanelli d’allarme, prova a verificare se è ancora possibile accedere al tuo account. Alcuni hacker si introducono negli account dei social media senza cambiare la password. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che sono riusciti ad accedere al tuo account pur non avendo la password (ad esempio, se lo hanno fatto prendendo in prestito il tuo telefono).

Se riesci ad accedere al tuo account Instagram o sei ancora connesso a Instagram su uno dei tuoi dispositivi, cambia immediatamente la password per espellere l’intruso prima che rovini i tuoi dati personali, cancelli le tue foto o pubblichi chissà cosa sul tuo profilo.

Ecco come fare:

Una volta effettuato l’accesso al tuo account Instagram, accedi al tuo profilo Clicca sull’icona del menu ≡ nell’angolo in alto a destra Seleziona Impostazioni e privacy dal menu Tocca Centro gestione account Sotto Impostazioni account , tocca Password e sicurezza Scegli Modifica password e poi scegli l’account Instagram da modificare Seguire le indicazioni per creare una password unica e complessa

Quindi, assicurati che gli intrusi vengano espulsi dal tuo account:

Nel menu Password e sicurezza , tocca Dispositivi da cui hai effettuato l’accesso Tocca tutti i dispositivi che ti sembrano sospetti e poi Esci nella scheda successiva

Se sei stato disconnesso dal tuo account e non riesci a rientrare (ad esempio, l’hacker ha modificato la tua password o altri dettagli), puoi provare altri metodi indicati qui di seguito.

Fase 2: consultare l’email per annullare le modifiche all’account

Se un hacker sta tentando di modificare la tua password, potresti aver ricevuto un’email da Instagram (tramite l’indirizzo security@mail.instagram.com) che ti avvisa che il tuo indirizzo email è stato modificato. Se agisci rapidamente, puoi annullare questa modifica selezionando il collegamento ipertestuale Proteggi il mio account contenuto nell’email.

Fase 3: recuperare l’account tramite l’app

Se scopri che l’hacker è riuscito a modificare la tua password e il tuo indirizzo email per il recupero dell’account, segui questa procedura per impostare una nuova password tramite l’opzione di recupero da cellulare:

Nella pagina di accesso a Instagram, tocca Password dimenticata? Seleziona Cerca per numero di telefono Inserisci il tuo numero di telefono, quindi tocca Trova l’account Dovresi ricevere un SMS con un link per reimpostare la password Segui le indicazioni per modificare la password

Se l’hacker è andato oltre il semplice accesso e ha manomesso i dati del tuo account, come password, email e numeri di telefono, le cose si complicano. A seconda della gravità della violazione, Instagram può aiutarti a riprendere il controllo del tuo account.

Fase 4: richiedere assistenza direttamente a Instagram

Se gli hacker ti chiedono dei soldi per sbloccare il tuo account o ti hanno bloccato completamente e non hai modo di recuperare la password, dovrai segnalare la violazione del tuo account direttamente a Instagram. La piattaforma di social media offre alcune opzioni per recuperare l’account Instagram hackerato.

Ad esempio, se la tua richiesta di assistenza per Instagram riguarda un account che non ha foto tue, Instagram ti chiederà di fornire le seguenti informazioni per verificare la tua identità:

L’indirizzo email o il numero di telefono utilizzato per creare l’account

Il tipo di dispositivo utilizzato per creare l’account

In alternativa, se hai presentato una richiesta di assistenza per un account con foto che ti ritraggono, Instagram ti chiederà di girare un video selfie in cui giri la testa in diverse direzioni. Questo per garantire che tu sia una persona reale e che tu sia il legittimo proprietario dell’account.

Questo processo potrebbe non dare risultati immediati (potrebbero essere necessari giorni o addirittura settimane), ma seguendo attentamente questi passaggi, Instagram probabilmente ti restituirà il controllo del tuo account.

Cosa fare se un hacker ha cancellato l’account Instagram

In alcuni casi, gli hacker possono prendere il controllo del tuo account Instagram e procedere alla cancellazione di tutti i contenuti che hai pubblicato, rendendo il tuo profilo vuoto. In alternativa, potrebbero fare un ulteriore passo avanti e cancellare completamente il tuo account.

Come recuperare i post cancellati su Instagram

Sarà possibile recuperare i post eliminati solo dopo aver riottenuto l’accesso al proprio account. Per prima cosa, accedi alla sezione La tua attività all’interno del tuo profilo Instagram e naviga fino all’opzione Eliminati di recente. Qui troverai i post degli ultimi 30 giorni e le storie delle ultime 24 ore. In questo modo sarà possibile ripristinare le immagini e i filmati sul proprio profilo Instagram.

Recuperare un account Instagram cancellato

Se ritieni che un hacker abbia cancellato definitivamente il tuo account Instagram, contatta immediatamente Meta, il proprietario di Instagram. Infatti, quando si decide di eliminare definitivamente il proprio account Instagram, la piattaforma conserva i dati per circa 30 giorni. Quindi, se un hacker prende il controllo e cancella il tuo account, hai circa un mese per segnalare la situazione a Instagram. Se non si rispetta questa scadenza, è probabile che l’account vada perso per sempre, insieme ai dati del profilo, alle foto, ai video, ai commenti, ai like e ai follower.

Il tuo account Instagram potrebbe essere hackerato?

Sebbene chiunque possa rischiare di vedersi violato il proprio account Instagram, ci sono alcune persone che hanno maggiori probabilità di essere prese di mira. Tra questi vi sono:

Quelli con un grande seguito: gli account con molti follower sono più preziosi per gli hacker, che possono usarli per diffondere spam o truffe.

Influencer: gli hacker possono prendere di mira gli influencer per accedere alle loro informazioni personali o per utilizzare i loro account per promuovere i propri prodotti o servizi.

Aziende: gli account aziendali possono essere violati per rubare i dati dei clienti o per danneggiare la reputazione dell’azienda.

gli account aziendali possono essere violati per rubare i dati dei clienti o per danneggiare la reputazione dell’azienda. Persone che utilizzano password poco complesse o che riutilizzano le password su più account: se utilizzi una password poco complessa o riutilizzi la stessa password per più account, è più probabile che il tuo account Instagram venga violato.

Persone che cliccano su link di phishing o che installano applicazioni dannose: i link di phishing e le app dannose sono modi comuni con cui gli hacker ottengono l’accesso agli account delle persone.

I criminali informatici prendono di mira gli account dei social media per ottenere informazioni personali. Una volta entrati in un account, gli hacker lo sfruttano per violare anche altri account. Ingannano i contatti delle vittime, condividono contenuti falsi, link dannosi e cercano denaro. Ecco perché gli account con molti follower sono più attraenti: potrebbero estendere la portata dell’hacker a un maggior numero di persone.

Gli account Instagram offrono la possibilità di estorsioni, con cui gli hacker chiedono un pagamento in cambio di riprendere il controllo degli account compromessi. Il rischio è ulteriormente amplificato dal fatto che altri servizi specifici di social media, come Facebook (che sono collegati al proprio account Instagram), possono fungere da gateway per piattaforme più sensibili come i siti di e-commerce che contengono i dati delle carte di credito. Gli account compromessi sono spesso venduti anche sul dark web.

Scopri di più: Quanto valgono i tuoi dati nel dark web?

La crescente popolarità di Instagram ha provocato un’impennata dei tentativi di hacking sulla piattaforma, che infatti presenta il più alto rischio di accesso non autorizzato tra le piattaforme di social media. Una recente ricerca di mercato condotta da Gitnux rivela statistiche preoccupanti: l’85% degli account Instagram ha subito una qualche forma di compromissione, sia attraverso hacking che fughe di dati.

Tra questi, il 70% delle vittime è stato escluso dai propri account e il 71% è stato contattato da hacker che hanno usato i loro account compromessi. Questo problema è particolarmente preoccupante se si considera la notevole base di utenti di Instagram, che supera 1,35 miliardi di persone, consolidando la sua posizione di quarta piattaforma di social media più utilizzata al mondo.

In che modo gli hacker ottengono l’accesso agli account Instagram

Di solito gli hacker utilizzano una serie di tattiche per ottenere l’accesso non autorizzato all’account Instagram di una persona, sfruttando la fiducia e le vulnerabilità degli utenti. Ecco sei delle tattiche più utilizzate:

Farsi passare per amici: gli hacker si fingono amici per abbassare la guardia delle vittime, inducendole a cliccare su link malevoli. Quasi la metà delle vittime ha cliccato su link contenuti in messaggi diretti di persone conosciute. Truffe “per fare soldi”: i criminali informatici attirano le vittime con la promessa di ottenere grandi somme di denaro attraverso truffe su criptovalute o investimenti, inducendole a cliccare inavvertitamente su link che contengono malware. Attacchi MITM: utilizzando reti Wi-Fi non protette, gli hacker eseguono attacchi man-in-the-middle per intercettare le informazioni trasmesse e potenzialmente rubare le password.

Attacchi “Bait and switch”: le vittime ricevono link che rimandano a pagine di accesso a Instagram fasulle. Una volta inserite le credenziali, i truffatori ottengono il controllo dell’account. Fuga di dati: quando le informazioni personali sono state rivelate a causa di violazioni su altre piattaforme online, gli hacker possono sfruttarle per tentare l’accesso non autorizzato agli account Instagram. Vulnerabilità del link: collegare gli account Facebook e Instagram può esporre entrambe le piattaforme ad attacchi informatici. Una violazione di un account può portare a una compromissione dell’altro.

È fondamentale conoscere queste tattiche per aumentare la sicurezza di Instagram e mantenere la tua presenza online al sicuro. Tuttavia, tenersi informati è solo parte della salvaguardia del proprio account Instagram.

I modi migliori per proteggere il proprio account Instagram

Se desideri ostacolare i potenziali hacker, puoi adottare alcune misure aggiuntive:

Creare una password complessa

Utilizza password univoche e complesse per tutti i tuoi account; a tal fine è utile utilizzare un gestore di password. Se le password si ripetono, chi scopre una delle tue password (ad esempio in caso di violazione dei dati) può provarla su tutti i tuoi diversi account.

Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA)

L’autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account, chiedendoti di inserire un codice inviato al tuo telefono ogni volta che effettui l’accesso.

Fai attenzione ai link su cui clicchi

Spesso gli hacker inviano email o messaggi di posta elettronica di phishing che contengono link che, una volta cliccati, portano l’utente a un sito web fasullo che assomiglia a Instagram. Una volta inseriti i dati di accesso sul sito web fasullo, gli hacker possono rubarli.

Monitora l’attività di accesso

Controlla regolarmente la cronologia degli accessi per individuare eventuali dispositivi o posizioni insolite. In caso di attività sospette, bisogna disconnettere immediatamente i dispositivi che non si conoscono.

Revoca l’accesso alle app di terze parti

In passato potresti aver concesso l’accesso al tuo account Instagram ad app di terze parti, come ad esempio un’app di planning o un programma di controllo dei follower. Controlla regolarmente le impostazioni per assicurarti di aver concesso l’accesso solo alle app di cui ti fidi.

Attiva il salvataggio automatico

Attiva il salvataggio automatico delle foto e dei post originali sul tuo dispositivo. Ciò non impedisce l’hacking, ma garantisce il salvataggio dei contenuti in caso di compromissione dell’account.

Evita di accedere con Facebook

Crea accessi separati per ogni account invece di collegare Instagram a Facebook per evitare un effetto domino nel caso in cui una credenziale venga compromessa.

Attiva le notifiche di sicurezza

Attiva gli avvisi per i tentativi di accesso da luoghi o indirizzi IP sconosciuti.

Usa una VPN

Attiva una VPN come ExpressVPN per crittografare il tuo traffico internet, nascondere la tua posizione a Instagram e proteggerti contro l’intercettazione delle tue credenziali su reti Wi-Fi non protette.

Non utilizzare reti Wi-Fi non protette

Evita di accedere ai tuoi account di social media su una rete Wi-Fi pubblica. Se lo fai, assicurati di utilizzare una connessione Wi-Fi pubblica dotata di una VPN.

Aggiorna il tuo software

Instagram rilascia regolarmente aggiornamenti di sicurezza per risolvere le vulnerabilità che gli hacker potrebbero sfruttare. Assicurati di installare questi aggiornamenti non appena sono disponibili.