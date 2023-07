In occasione della Giornata Mondiale delle Emoji 🌎, abbiamo condotto un sondaggio tra le persone di Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti per capire meglio l’impatto delle emoji sulla nostra vita quotidiana.



Il nostro cervello elabora le emoji allo stesso modo delle parole. Il loro utilizzo può cambiare il modo in cui interpretiamo un messaggio.



L’uso delle emoji può fornire indicazioni sulla salute mentale e sulle relazioni interpersonali.



Le norme di genere, culturali e sociali possono influenzare il modo in cui utilizziamo le emoji, e l’età determina i tipi di emoji che vengono utilizzati.



Il futuro delle emoji è destinato a diventare più sofisticato grazie ai progressi dell’IA (intelligenza artificiale), dell’AR (realtà aumentata) e della VR (realtà virtuale), e probabilmente comprenderà una più ampia rappresentazione di culture, stili di vita e identità.

Vuoi assicurarti che le tue emoji rimangano tra te e il destinatario? Proteggi le tue conversazioni utilizzando una VPN.

Come ogni altra risorsa digitale, anche le emoji si sono evolute notevolmente nel corso degli anni. Questi geroglifici moderni sono diventati ufficialmente parte del nostro dialetto digitale, aggiungendo colore, umorismo e molte sfumature emotive alle nostre conversazioni quotidiane. Si stima che ogni giorno vengano utilizzate più di 10 miliardi di emoji, e che oltre il 95% degli utenti internet ne abbia usata una ad un certo punto. E, proprio come le nuove parole che vengono aggiunte ai dizionari, ogni anno vengono create nuove emoji, facendo crescere il loro lessico.

Attualmente esistono più di 3.600 emoji su quasi tutti i dispositivi e le piattaforme che utilizziamo. Di fatto, le emoji sono così radicate nella nostra quotidianità che gli studi hanno dimostrato che il nostro cervello le elabora come le parole. Di conseguenza, la presenza di un’emoji in una frase può cambiare il modo in cui interpretiamo un messaggio o un’informazione, il che potrebbe portare a confusione o a imbarazzanti fraintendimenti.

Le emoji possono essere interpretate in modo diverso a seconda della persona che le osserva, il che significa che è molto probabile che abbiano delle connotazioni nascoste. Ad esempio, questa è la ricerca predittiva che appare per l’emoji 😂:



I risultati dell’immagine qui sopra sono in inglese, ma si può facilmente notare che basta aggiungere un’emoji a caso nella barra di ricerca per visualizzare le diverse ricerche possibili. Il significato potrebbe cambiare a seconda di chi l’ha inviata… è stata inviata dalla persona che ti piace? O è stata inviata da un amico? Le lacrime sono troppe o troppo poche? Come ormai sappiamo, da un’unica faccina possono scaturire molteplici interpretazioni…

Non possiamo negare che questi piccoli simboli colorati siano diventati parte integrante delle nostre conversazioni online, consentendoci di esprimere emozioni, trasmettere significati e valorizzare i nostri messaggi in modi che spesso le parole da sole non sono in grado di fare.

In occasione della Giornata Mondiale delle Emoji 🌎, il 17 luglio 2023, una giornata commemorativa dedicata all’adozione delle emoji, ExpressVPN ha condotto un sondaggio tra quasi 1.000 partecipanti di Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti per comprendere meglio la percezione che la società ha delle emoji. Questo gruppo eterogeneo offre spunti preziosi per capire il significato che le diverse emoji hanno a seconda delle persone e come il loro uso ricorrente possa essere un modo per nascondere le nostre vere emozioni.

In alcuni grafici riportati qui di seguito confronteremo l’utilizzo dei quattro mercati, mentre in altri ci concentreremo maggiormente sui risultati del sondaggio negli Stati Uniti.

Da 🙂 a 😄: l’evoluzione delle emoji

Prima che le emoji entrassero in scena, molti di noi si affidavano a emoticon come 🙂 e ¯_(ツ)_/¯ per esprimere i propri pensieri quando le appiccicavamo alla fine delle frasi. Vuoi inviare un messaggio piccante? Basta aggiungere un ; al proprio smiley per trasformarlo in una faccina ammiccante, facendo diventare istantaneamente un’emoticon amichevole in una sfacciata: 😉

Le emoticon hanno poi aperto la strada all’artista giapponese Shigetaka Kurita, che lavorava per l’operatore di telefonia mobile DOCOMO, che nel 1999 ha creato le prime 176 emoji. La sua prima iterazione (sotto) presentava simboli legati al tempo, alla tecnologia e agli oggetti di uso quotidiano.

(di NTT DOCOMO INC)

Oggi le emoji sono considerate una forma di comunicazione rispettata e legittima, integrata nella nostra vita quotidiana. Una o due volte l’anno vengono rilasciate nuove versioni per riflettere il nostro mondo in continua evoluzione.

Per molti, la trasformazione in emoji di oggetti culturali, bandiere nazionali e cibi è un segno significativo di rappresentazione e inclusione. Nel 2019 sono state introdotte le emoji che rappresentano la diversità di abilità (illustrate di seguito). Successivamente, nel 2020 e nel 2021, sono state inserite emoji di genere neutro e di persone con diverse tonalità di pelle.

Perché usiamo le emoji

Considerando che le emoji sono diventate parte integrante della nostra società, nel corso degli anni gli psicologi, i linguisti e i ricercatori hanno studiato il loro impatto psicologico sul nostro modo di comunicare.

Gli studi hanno fatto luce su alcuni aspetti interessanti, tra cui la capacità delle emoji di migliorare l’espressione emotiva e di promuovere l’empatia nelle interazioni digitali, nonché di colmare il vuoto lasciato dall’assenza di segnali non verbali nelle conversazioni online, consentendoci di trasmettere in modo più efficace il tono, l’umore e l’intenzione.

Per approfondire queste analisi e ottenere ulteriori risultati, abbiamo condotto un’indagine che ha coinvolto persone provenienti da quattro diversi paesi. La prima cosa che abbiamo scoperto? La maggior parte delle persone intervistate (oltre il 96%) usa regolarmente le emoji quando comunica.

Gli spagnoli usano le emoji più spesso degli statunitensi

Gli spagnoli hanno dichiarato di utilizzare le emoji con maggiore frequenza rispetto agli altri paesi. Alla domanda su quanto spesso utilizzino le emoji quando comunicano attraverso testi, social media ed email, il 40% degli intervistati spagnoli ha risposto sempre. Seguono il 36% dei francesi, il 35% dei tedeschi e il 26% degli statunitensi.

Emoji, emozioni e come addolcire una cattiva notizia

Non sorprende che molte persone preferiscano usare le emoji piuttosto che le parole per esprimere le proprie emozioni. Ciò è probabilmente legato alla difficoltà di trasmettere le emozioni attraverso i messaggi senza indicazioni visive, come le espressioni del viso e il linguaggio del corpo, cosa che è stata confermata dal nostro sondaggio.

Oltre la metà (51%) degli americani intervistati ha dichiarato di non credere che le emoji attutiscano il colpo di una brutta notizia, un sentimento più diffuso che in Francia, Germania o Spagna. Tuttavia, più della metà ha dichiarato di aver usato le emoji per nascondere i propri sentimenti.

Secondo uno studio pubblicato da Frontiers in Psychology, l’uso delle emoji può fornire indicazioni significative sulla salute mentale e sulle relazioni interpersonali di una persona. Diversi studi sottolineano anche l’impatto delle norme di genere, culturali e sociali sull’uso delle emoji.

Ad esempio, le donne usano spesso le emoji a forma di cuore per mostrare sostegno e attenzione alle altre donne e alle loro amiche. Al contrario, gli uomini le usano raramente nel contesto delle amicizie maschili, poiché l’emoji del cuore è tipicamente riservata agli uomini per trasmettere intenzioni romantiche.

L’approccio singolare della generazione Z all’uso delle emoji

L’età determina anche i tipi di emoji che utilizziamo. I membri della Gen Z (i nati tra il 1997 e il 2012), ad esempio, sono saliti alla ribalta quando hanno etichettato l’emoji della faccina che piange e ride (😂) come “obsoleta” perché i loro genitori la usavano spesso. Questa fascia d’età preferisce invece utilizzare le emoji del teschio (💀) o della faccia che piange (😭) per indicare qualcosa di veramente divertente. Queste ultime sono talvolta accompagnate dalla didascalia del gergo internet: “Sono morto” (in senso scherzoso – come “sono morto dal ridere”).

Nel 2022, Keith Broni, caporedattore di Emojipedia, ha confermato che i membri della Gen Z utilizzano le emoji in modo diverso dalle altre generazioni. Ad esempio, l’emoji della faccina leggermente sorridente (🙂 ) e l’emoji del pollice in su (👍) sono considerate passivo-aggressive. La generazione Z opta invece per faccine più entusiaste (😊) per aggiungere chiarezza emotiva.

Quando 🍆🍑🍌💦 non è quello che pensate che siano

La University of British Columbia Okanagan ha studiato le emoji e il loro ruolo in contesti sessualmente evocativi. Tra i partecipanti che hanno usato emoji sessualmente allusive, il 51% ha riferito di aver assunto successivamente un comportamento sessualmente ammiccante.

Le tre emoji più comuni utilizzate in un contesto sessuale sono la lingua (👅), la melanzana (🍆) e le gocce di sudore (💦). Le emoji faccia sorridente (😏), faccia ammiccante (😜) e faccia che dà un bacio (😘) sono state le tre espressioni facciali più comuni utilizzate quando si parla di qualcosa di sessuale.

Quando abbiamo chiesto ai nostri intervistati se avessero mai usato un’emoji in modo sessualmente evocativo, più della metà ha risposto di no. Ad esempio, quasi il 59% degli intervistati negli Stati Uniti e in Francia (e il 56% in Spagna e il 55% in Germania) ha dichiarato di non aver mai usato le emoji sopra citate per sottintendere qualcosa di diverso da ciò che intendevano comunicare.

Tuttavia, per coloro che hanno risposto affermativamente, l’uso di emoji sessualmente allusive è stato più frequente tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, rispetto a qualsiasi altro gruppo di età.

Le emoji preferite dagli americani

Gli esseri umani sono creature abitudinarie e quando si parla di emoji, vale lo stesso principio. Secondo il nostro sondaggio, il 70% delle persone utilizza determinate emoji quando interagisce con la famiglia, gli amici e i colleghi. Questo stesso gruppo tende ad affidarsi a poche emoji selezionate in modo costante.

Alla domanda su quali siano le cinque emoji più utilizzate, i risultati sono stati simili (e principalmente positivi) per la maggior parte degli intervistati statunitensi. La faccina sorridente (😊) – o qualche sua variante – è l’emoji più utilizzata. Seguono a ruota la faccina che ride e piange (😂), il cuore (❤️) o gli occhi a cuoricino (😍), l’emoji del pollice in su (👍) e l’emoji della faccia che piange (😭). Altre espressioni degne di nota sono l’emoji della faccina che dà il bacio (😘), l’emoji del segno della mano OK (👌) e l’emoji della faccina che sorride con la goccia di sudore (😅).

Richieste di una migliore rappresentanza e diversità

Nonostante ogni anno vengano aggiunte altre emoji al nostro lessico, e nonostante gli sforzi per includere emoji che rappresentino meglio i diversi gruppi di persone, volevamo anche capire se gli intervistati ritenessero che le emoji attualmente disponibili fossero sufficienti.

I risultati hanno rivelato che, sebbene il 33% degli intervistati statunitensi ritenga che vi sia un numero sufficiente di emoji, un gruppo ancora più numeroso, pari al 35%, ha espresso il desiderio di avere più faccine ed emoji di persone. Questo sentimento è stato ripreso negli altri tre Paesi.

Cosa potrebbe mancare? Ad esempio, attualmente non ci sono emoji che raffigurino le comunità indigene, come gli Inuit e gli Aleuti della regione circumpolare, i Saami dell’Europa, gli Aborigeni e i Maori dell’Australia e della Nuova Zelanda. Non ci sono nemmeno emoji che mostrino le diverse dimensioni del corpo.

Inoltre, il 29% dei partecipanti ha dichiarato di voler vedere un maggior numero di emoji legate agli animali e alla natura (ad esempio, uno struzzo, un leopardo delle nevi o una tigre bianca), mentre il 26% ha chiesto una selezione più ampia di emoji di cibo e bevande, magari relative al proprio Paese o alla propria cultura.

Si dovrebbero usare le emoji al lavoro?

L’uso delle emoji nelle comunicazioni sul posto di lavoro è da tempo oggetto di dibattito. Sebbene alcune emoji siano chiaramente inadatte a contesti professionali (ci riferiamo a te, emoji del dito medio), l’ampia disponibilità di emoji in popolari app di messaggistica professionale come Slack, Google e Microsoft Teams ne ha reso più comune l’uso. Tuttavia, la nostra ricerca indica che il 53% degli americani ritiene che le emoji non debbano mai essere utilizzate sul posto di lavoro.

Se da un lato ciò può derivare dalla convinzione che le emoji siano troppo casual o informali per gli ambienti di lavoro, dall’altro potrebbe anche essere radicato nel rischio di piccoli malintesi derivanti dalle diverse interpretazioni delle emoji.

Ad esempio, secondo il nostro sondaggio, il 33% degli americani intervistati ha ammesso di aver interpretato male un’emoji. Ad esempio, l’emoji delle mani che pregano (🙏) viene talvolta scambiata per un cinque, mentre l’emoji della faccia bollente (🥵) potrebbe essere interpretata come una descrizione delle condizioni atmosferiche e dell’attrattiva di una persona. In un ambiente di lavoro, questo potrebbe talvolta portare a situazioni imbarazzanti.

Il futuro delle emoji

Sebbene il futuro delle emoji sia al momento del tutto speculativo, esso offre possibilità interessanti grazie ai progressi della tecnologia. Con i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale, dell’AR e della VR, le emoji sono destinate a diventare sempre più sofisticate e coinvolgenti.

Le principali case produttrici di dispositivi come Apple, Samsung e Google dovrebbero presto introdurre nuove emoji per stare al passo con l’evoluzione del panorama. Ad esempio, Animojis e Memojis di Apple hanno già permesso agli utenti di personalizzare le emoji a loro piacimento, e il prossimo aggiornamento di iOS 17 migliorerà ulteriormente questa funzionalità di personalizzazione.

L’introduzione di visori AR e VR apre anche la possibilità alle emoji di passare dal 2D al 3D, aggiungendo una nuova dimensione alla loro espressione. Inoltre, man mano che le emoji vengono proposte e approvate dal Consorzio Unicode, è probabile che la rappresentazione di culture, stili di vita e identità diverse sia al centro dell’attenzione, portando a una gamma più ampia di emoji che rispondono a un pubblico più ampio.

Tuttavia, poiché le emoji sono ormai profondamente radicate nella nostra vita quotidiana e nelle nostre interazioni digitali, è importante ricordare le implicazioni per la sicurezza di questa maggiore dipendenza. Condividere informazioni personali e impegnarsi in conversazioni online può sempre esporci a vari rischi, tra cui la violazione dei dati, il furto di identità e la sorveglianza invasiva. Per questo motivo, con l’avanzare della tecnologia, è importante assicurarsi che le misure di sicurezza e di privacy, come l’utilizzo di una VPN, si evolvano di pari passo.

Ad esempio, adottando una VPN di qualità come misura proattiva, è possibile godere del mondo coinvolgente ed espressivo delle emoji mantenendo il controllo sulla propria privacy digitale. Dare priorità alla sicurezza online consente di partecipare alle conversazioni e condividere informazioni personali in tutta tranquillità, sapendo che i propri dati sono al sicuro. Ora, se solo ci fosse un’emoji per tutto questo!

Se esistesse una emoji per le VPN, che aspetto avrebbe?