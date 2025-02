Dove guardare i Grammy 2025 in streaming

I 67° Annual Grammy Awards inizieranno alle 20:00 ET di domenica 2 febbraio 2025, con il comico Trevor Noah che tornerà a presentare l’eccezionale evento musicale. L’intera cerimonia di premiazione, inclusi gli spettacoli musicali, sarà trasmessa da CBS e in streaming su Paramount+. Ecco come guardare i Grammy 2025 in diretta!

Posso usare una VPN per guardare i Grammy in un altro paese?

Anche se puoi guardare i Grammy 2025 collegandoti a un server VPN situato in un paese diverso dal tuo, farlo potrebbe violare i termini di servizio del tuo servizio di streaming e di ExpressVPN. ExpressVPN è uno strumento per la sicurezza e la privacy, non inteso per eludere i diritti d’autore. Per questo motivo, non possiamo vedere o controllare ciò che l’utente fa quando è connesso al nostro servizio VPN. È quindi responsabilità dell’utente verificare che il suo utilizzo sia conforme a tutti i termini e le leggi pertinenti.

Dove guardare i Grammy 2025 negli Stati Uniti?

CBS

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

CBS è disponibile gratuitamente in onda negli Stati Uniti. Se hai il cavo, puoi facilmente guardare i Grammy in diretta via cbs.com accedendo con il tuo fornitore TV o servizio di cord-cutting. Fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

Paramount Plus

Prezzo: Da 6 USD/mese

Prova gratuita: Prova gratuita di sette giorni

Paramount Plus è la casa dello streaming di CBS, rendendolo il luogo perfetto per lo streaming dei Grammy 2025. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta per gli abbonati Paramount Plus con Showtime, mentre gli abbonati Paramount Plus Essential potranno guardarlo il giorno dopo. Fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

YouTube TV

Prezzo: Da 73 USD/mese

Prova gratuita: Prova gratuita di 14 giorni

YouTube TV include CBS, quindi puoi guardare i Premi Grammy 2025 in diretta. Da notare che lo spettacolo non sarà disponibile per la visione on-demand sul servizio. Se sei nuovo su YouTube TV, assicurati di sfruttare la loro generosa prova gratuita. Potresti dover fornire un valido codice postale degli Stati Uniti (ad esempio, 30301 o 11222) al momento dell’iscrizione. Fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

Fubo

Prezzo: Da 75 USD/mese

Prova gratuita: Prova gratuita di sette giorni

Il servizio di taglio corda Fubo include CBS, permettendoti di guardare i Grammy Awards 2025 in diretta. Da notare che lo spettacolo non sarà disponibile per la visione on-demand sul servizio. Potrebbe essere necessario fornire un codice ZIP statunitense valido (ad es., 30301 o 11222) per registrarsi al servizio. Per i fan americani che guardano con ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione del server negli USA.

Come guardare i Grammy 2025 gratuitamente

Purtroppo, i Grammy 2025 non sono trasmessi sui migliori servizi di streaming gratuiti. Puoi utilizzare le prove gratuite di vari servizi di streaming, come Paramount Plus, per vedere lo spettacolo gratuitamente durante il periodo di prova.

Guarda i Grammy 2025 in 3 semplici passaggi

Chi condurrà i Grammy 2025





Il comico Trevor Noah tornerà a presentare i Grammy 2025 per il quinto anno consecutivo.

Quando si terranno i Grammy 2025

I Grammy si terranno il 2 febbraio 2025 presso la Crypto.com Arena di Los Angeles. Lo spettacolo inizierà alle 20:00 ET.