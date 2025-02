Le cyberharcèlement est une réalité préoccupante sur les réseaux sociaux, et Instagram n’échappe pas à ce phénomène. De nombreux utilisateurs signalent des comportements intrusifs, allant des abonnés trop insistants aux interactions obsessionnelles. Ce type d’attention non désirée peut rapidement devenir envahissant, surtout lorsque l’on partage des aspects de sa vie en ligne.

Les formes les plus courantes de harcèlement incluent les commentaires déplacés, la surveillance constante de l’activité en ligne et les tentatives de contact répétées malgré un manque de réponse. Ces comportements peuvent avoir des conséquences psychologiques importantes, allant de l’anxiété à une perte de confiance en soi.

Face à ces risques, il est essentiel de savoir repérer les stalkers sur Instagram et de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver sa tranquillité. Ce guide vous aidera à identifier ces comportements et à protéger votre compte efficacement.

Les stalkers sur Instagram sont-ils dangereux ?

Le stalking est un terme anglais qui désigne une surveillance excessive et intrusive d’une personne, souvent sans son consentement. Il peut se manifester en ligne (cyberstalking) ou dans la vie réelle.

Sur les réseaux sociaux comme Instagram, le stalking se traduit par une obsession pour l’activité d’une personne : consulter systématiquement son profil, regarder toutes ses stories, liker d’anciennes publications, commenter de manière insistante ou tenter de prendre contact de façon répétée. Dans certains cas, le stalker utilise même des comptes anonymes pour surveiller discrètement une personne.

Si certains comportements relèvent de la simple curiosité, le stalking devient problématique lorsqu’il empiète sur la vie privée et génère un sentiment de malaise ou d’insécurité. Il peut évoluer en harcèlement lorsqu’une personne tente de s’imposer dans la vie d’une autre contre son gré, par des messages insistants, des menaces ou la recherche d’informations personnelles.

Le stalking sur Instagram peut sembler anodin au premier abord, mais il peut rapidement devenir problématique. Une personne qui suit assidûment vos publications et interagit régulièrement avec votre contenu sans votre consentement peut passer inaperçue, mais certaines situations vont au-delà d’une simple curiosité.

Lorsqu’un individu commence à multiplier les tentatives de contact, à surveiller vos activités en ligne de manière obsessionnelle ou à chercher des informations personnelles, la situation peut devenir inquiétante. Ce type de comportement peut être une forme de harcèlement en ligne et, dans certains cas, représenter une menace réelle.

Les conséquences peuvent être lourdes, allant d’un simple malaise à un sentiment d’insécurité, voire des répercussions dans la vie hors ligne. Il est donc essentiel de reconnaître les signes d’un stalking intrusif et de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa vie privée et sa sécurité.

Bien qu’ExpressVPN ne puisse pas empêcher un stalker de consulter vos publications publiques sur Instagram, c’est une excellente solution pour protéger votre vie privée en ligne. En masquant votre adresse IP et en chiffrant votre trafic internet, ExpressVPN aide à dissuader les regards indiscrets. C’est particulièrement utile lorsque vous utilisez un Wi-Fi public pour publier sur Instagram, ajoutant une couche de protection supplémentaire à vos comptes de réseaux sociaux.

Pouvez-vous voir qui a consulté votre profil Instagram ?

Non, Instagram ne permet pas de savoir qui consulte votre profil ou vos publications. Aucune fonctionnalité n’offre cette possibilité, que ce soit pour les posts sur votre grille, les reels ou les IGTV.

Cependant, il existe quelques indices qui peuvent suggérer qu’une personne surveille votre activité. Par exemple, si un utilisateur regarde systématiquement toutes vos stories, aime ou commente rapidement vos nouvelles publications, ou interagit avec du contenu ancien, cela peut indiquer une attention particulière.

Comment repérer les stalkers sur Instagram

Surveillez vos Stories Instagram

Observer vos Stories Instagram est un moyen indirect d’identifier d’éventuels stalkers. Les stories sont l’un des rares endroits où vous pouvez voir qui a visionné votre contenu. L’ordre dans lequel les spectateurs apparaissent peut donner des indices sur ceux qui s’intéressent le plus à votre compte. Selon les observations, pour les stories avec environ 50 vues ou moins, les spectateurs sont listés dans l’ordre chronologique. Une fois ce nombre dépassé, ceux qui interagissent le plus avec votre compte (likes, réponses, visites fréquentes) apparaissent en haut de la liste.

Cependant, notez que toute personne ayant « aimé » votre Story sera automatiquement placée en haut de la liste, tandis que les comptes que vous ne suivez pas apparaîtront vers le bas.

Si des noms inconnus ou des comptes que vous ne suivez pas apparaissent régulièrement dans vos vues de Story, cela signifie qu’ils visitent fréquemment votre profil. Pour voir la liste des spectateurs de vos Stories Instagram, appuyez sur « Activité » en bas à gauche de votre story.

Surveillez les interactions avec votre profil

Un autre moyen d’identifier les stalkers est de suivre les interactions sur votre profil. Depuis l’écran d’accueil d’Instagram, appuyez sur l’icône en forme de cœur en haut à droite pour voir qui a aimé et commenté vos publications et stories, ou qui vous suit.

Les notifications Instagram sont utiles pour surveiller ces interactions, car elles indiquent qui a aimé ou commenté vos posts.

Si une personne interagit souvent avec votre contenu sans vous suivre, cela signifie qu’elle recherche activement votre profil. À vous de voir si cela vous met mal à l’aise ou si vous pensez que cela a une raison valable.

Vérifiez vos abonnés Instagram

Vérifier régulièrement votre liste d’abonnés est un bon moyen d’éviter d’être stalké. Supprimer les comptes inconnus réduit les risques de stalking sur Instagram. Pour voir vos abonnés, accédez à votre profil Instagram et appuyez sur le nombre d’abonnés.

Instagram classe également les comptes que vous ne suivez pas en retour dans une catégorie spécifique. C’est un bon point de départ si vous souhaitez nettoyer votre liste d’abonnés. Si un compte vous semble suspect ou inconnu, il vaut mieux le supprimer. Sachez qu’un abonné supprimé ne reçoit pas de notification ; il devra remarquer par lui-même qu’il ne vous suit plus.

Utilisez Instagram Insights si vous avez un compte professionnel

Si vous avez un compte professionnel ou créateur, vous avez accès à Instagram Insights. Cet outil vous fournit des statistiques avancées sur vos publications. Bien qu’il ne révèle pas précisément qui vous stalk, il vous permet de mieux comprendre l’audience qui interagit avec vos posts.

Méfiez-vous des applications tierces

Certaines applications prétendent vous révéler qui visite votre profil Instagram. Cependant, ces services ne sont pas fiables et ne disposent pas d’un accès aux données internes d’Instagram. En réalité, ils exploitent des informations visibles, comme les interactions (likes, commentaires, vues de stories), sans fournir de véritables preuves d’une consultation anonyme de votre profil.

En outre, ces applications présentent un risque pour votre confidentialité. Elles demandent souvent un accès à votre compte Instagram, ce qui peut compromettre vos données personnelles et exposer votre compte à des fuites, du vol d’informations, voire à un piratage. Pour protéger votre sécurité, il est donc préférable d’éviter ces outils et de se fier aux signes d’activité visibles sur la plateforme.

Voyons plus en détail comment identifier d’éventuels stalkers sur Instagram et quelles mesures vous pouvez prendre pour protéger votre compte. Voici pourquoi :

Risques pour la vie privée : Ces applications demandent un accès à votre profil Instagram, ce qui signifie leur fournir vos identifiants. Cela met vos données personnelles en danger.

Fiabilité : Instagram ne partage pas ces informations avec des tiers. Toute application prétendant le faire ne fait probablement que deviner.

Politique d’Instagram : L’utilisation de ces applications viole les conditions d’utilisation d’Instagram, ce qui peut entraîner la suspension ou la suppression définitive de votre compte.

Présence de malwares : Certaines applications tierces peuvent contenir des logiciels malveillants capables de nuire à votre appareil ou de voler vos données.

Comment gérer les stalkers sur Instagram

Voici quelques mesures pour empêcher ou décourager une personne de voir certaines de vos activités sur Instagram.

Masquez vos Stories Instagram

Si vous pensez qu’une personne vous stalk sur Instagram, vous pouvez masquer vos Stories. Voici comment :

Depuis votre profil Instagram, appuyez sur l’icône hamburger en haut à droite Ensuite, appuyez sur Paramètres

Faites défiler jusqu’à Qui peut voir votre contenu et appuyez sur Masquer la story et les lives Ensuite, appuyez sur Masquer la story et les lives pour

Sélectionnez les comptes dont vous souhaitez masquer vos Stories Instagram Appuyez sur Terminé

en haut à droite

Supprimez le compte de votre liste d’abonnés

Si vous voulez empêcher quelqu’un de voir votre compte Instagram, le supprimer de votre liste d’abonnés empêchera Instagram de lui afficher votre contenu. Voici comment faire :

Depuis votre profil Instagram, appuyez sur votre nombre d’abonnés Recherchez le compte que vous souhaitez supprimer Appuyez sur Supprimer



Bloquez votre stalker Instagram

Si supprimer un compte ne suffit pas, allez plus loin et bloquez-le. Le blocage empêchera la personne de vous retrouver sur la plateforme. Elle ne recevra pas de notification, mais finira par comprendre qu’elle ne peut plus vous trouver.

Voici comment bloquer un compte Instagram :

Sur Instagram, recherchez le compte que vous souhaitez bloquer Sur son profil, appuyez sur les trois points horizontaux en haut à droite Appuyez sur Bloquer Dans la fenêtre pop-up, appuyez à nouveau sur Bloquer Si vous souhaitez également signaler le compte, appuyez sur Bloquer et signaler



Signalez un stalker si nécessaire

Vous pouvez signaler des comptes à Instagram pour non-respect des règles de la communauté. Notez que le simple fait de consulter un profil plusieurs fois n’est pas une violation des règles. En revanche, les menaces, le chantage, le harcèlement et les messages non désirés répétés en font partie.

Comment éviter les stalkers sur Instagram

Améliorer votre confidentialité sur Instagram vous aidera à éviter les stalkers. En limitant ce qu’ils peuvent voir, ils seront moins enclins à vous suivre de près. Utilisez ces paramètres de confidentialité pour mieux contrôler votre expérience.

Rendez votre compte Instagram privé

En rendant votre compte privé, seuls vos abonnés approuvés peuvent voir vos publications et stories.

Voici comment :

Allez dans Paramètres > Paramètres et confidentialité Appuyez sur Confidentialité du compte Activez Compte privé



Publier des Stories uniquement pour les “Amis proches”

Améliorez votre confidentialité sur Instagram en partageant vos Stories uniquement avec un groupe restreint de vos abonnés. Cette option est idéale si vous n’êtes pas sûr d’être stalké ou si vous souhaitez garder certains aspects de votre vie plus privés.

Voici comment sélectionner vos Amis proches :

Accédez à Paramètres, puis Paramètres et confidentialité Appuyez sur Amis proches Sélectionnez les personnes que vous souhaitez ajouter à votre liste d’Amis proches Appuyez sur Terminé

Gérez les tags et les mentions dans vos photos

Les photos taguées peuvent révéler plus d’informations que vous ne l’imaginez. Vous pouvez configurer votre compte pour exiger une approbation avant d’être identifié sur une photo. Examinez régulièrement les photos dans lesquelles vous êtes tagué et envisagez de supprimer les tags si nécessaire. Vous pouvez également empêcher les autres de vous mentionner. Cela limitera les informations qu’un stalker peut obtenir sur vous via d’autres comptes.

Comment modifier les paramètres d’approbation des tags et des mentions :

Allez dans Paramètres, puis Paramètres et confidentialité Appuyez sur Tags et mentions Sélectionnez l’option permettant d’autoriser les tags de tout le monde, uniquement des personnes que vous connaissez ou de ne pas autoriser les tags ; activez l’approbation manuelle des tags ; et choisissez d’autoriser les mentions par tout le monde, uniquement par les personnes que vous suivez ou de ne pas autoriser les mentions.

Ajoutez un stalker à la liste des comptes restreints

Si vous ne souhaitez pas bloquer un stalker directement, vous pouvez utiliser la fonction Comptes restreints. Ajouter une personne à cette liste l’empêchera de voir votre statut en ligne et de savoir si vous avez lu ses messages.

Comment utiliser les Comptes restreints :

Accédez à Paramètres > Paramètres et confidentialité Appuyez sur Restreint > Continuer Recherchez les comptes spécifiques que vous souhaitez ajouter à votre liste

Utilisez un VPN

Pour éviter une attention non désirée sur Instagram, un VPN comme ExpressVPN vous aide à garder le contrôle sur qui peut surveiller votre activité en ligne. Il ne modifie pas ce que les autres voient sur votre profil public, mais il protège vos données de navigation et masque votre emplacement, rendant plus difficile le suivi de vos mouvements en ligne. C’est une couche de protection précieuse, surtout si vous utilisez un Wi-Fi public ou si vous souhaitez naviguer en toute tranquillité.

