Les 10 principaux types de scams à surveiller en 2024

Alors que les escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées, avec des tactiques telles que la clonage de voix propulsé par l’IA, il est crucial de rester vigilant et conscient des menaces en évolution pour se protéger en 2024.

Parmi les principales escroqueries à surveiller en 2024 figurent : les arnaques d’emplois en ligne, les escroqueries de prise de contrôle de comptes gouvernementaux, et les escroqueries utilisant l’IA et les deepfakes . Découvrez comment elles fonctionnent et comment les détecter.

Découvrez les diverses tactiques psychologiques que les escrocs utilisent pour attirer les victimes et les faire tomber dans leurs pièges.

Rester vigilant est le meilleur moyen de se protéger contre les escroqueries. Utiliser un VPN lorsque vous naviguez en ligne vous permet de masquer votre véritable adresse IP afin que les escrocs en sachent moins sur vous.

Extra: Se protéger des arnaques

Alors que nous entrons en 2024, les escroqueries continuent d’évoluer avec des tactiques de plus en plus sophistiquées.

De plus, l’utilisation de la technologie IA pour créer des arnaques de clonage vocal marque une nouvelle ère dans les activités frauduleuses. Cette technologie permet aux escrocs de produire des simulations audio très convaincantes, se faisant passer pour des voix familières afin de tromper les gens. Le but est que la victime révèle des informations confidentielles ou effectue des transferts financiers.

Ces avancées soulignent l’importance de rester vigilant face aux dernières astuces des escrocs. Qu’il s’agisse de l’appât du gain facile, de l’appropriation de comptes par le gouvernement ou de l’utilisation manipulatrice de l’IA générative, les escrocs cherchent sans relâche de nouvelles façons d’exploiter nos vulnérabilités.

Pour mieux comprendre ces menaces et comment se protéger – car être victime d’une arnaque ne fait partie des résolutions du Nouvel An de personne – nous nous tournons vers Aaron Engel, Directeur de l’Information de Sécurité chez ExpressVPN. Engel éclaire sur les arnaques potentielles en 2024 et offre des conseils essentiels pour se protéger contre ces escroqueries, qui sont de plus en plus complexes.

Naviguer dans la vague d’arnaques aux États-Unis

Ces dernières années, les États-Unis ont été témoins d’une augmentation alarmante des arnaques, avec une forte hausse des pertes financières dues à des activités frauduleuses. Un rapport de la Commission Fédérale du Commerce (FTC) révèle une perte stupéfiante de plus de 8.700 milliards de dollars américains en arnaques au cours des trois dernières années. Cette augmentation indique non seulement la ruse croissante des escrocs, mais aussi l’élargissement de la portée de leurs opérations.

Plateformes de réseaux sociaux : un terrain fertile pour les arnaques

Les plateformes de médias sociaux ont été un foyer d’activités d’arnaque en 2023, et les Américains ont perdu 2.700 millions de dollars uniquement en arnaques sur les réseaux sociaux. Les escrocs exploitent de plus en plus ces plateformes, utilisant la confiance et la portée étendue qu’elles offrent pour piéger des victimes sans méfiance.



Ces faits montrent la nécessité d’une plus grande vigilance dans nos vies numériques. La complexité changeante des arnaques, en particulier celles qui se tissent dans des plateformes comme les réseaux sociaux, exige que nous soyons toujours en alerte. Reconnaître les types d’arnaque, détecter les signaux d’alerte et comprendre les stratégies d’autoprotection n’a jamais été aussi important.

Cette tendance met également en lumière le rôle vital des organismes de régulation et des agences de protection des consommateurs. Leurs efforts continus et renforcés sont cruciaux pour faire face à ces défis et protéger le public contre ces menaces numériques sophistiquées.

Prenez garde aux arnaques

Jusqu’à ce que des mesures complètes soient pleinement appliquées, il nous appartient de nous informer sur les dernières arnaques et de nous éduquer de manière proactive. Pour nous donner un avantage, Engel explique quelles seront, selon lui, les arnaques les plus importantes à surveiller en 2024.

Les 10 principaux types de scams à surveiller en 2024

Les arnaques à l’emploi facile en ligne

Au début de l’année, en particulier en janvier et en février, on observe un nombre élevé de demandeurs d’emploi. Ces arnaques ont particulièrement un caractère sournois, car elles exploitent le désir de trouver des opportunités faciles et lucratives, nécessitant souvent peu de qualification ou d’expérience sans passer par un processus de recrutement classique, comme l’entretien d’embauche.

Prenons l’exemple d’une jeune diplômée à la recherche d’un emploi à temps partiel. Elle est tombée sur une offre d’emploi en ligne pour un poste de saisie de données qui promettait une rémunération intéressante. Le poste ne nécessite aucune expérience et la procédure de candidature était exceptionnellement simple, sans entretien. Enthousiasmée par cette nouvelle opportunité, elle a postulé et a été rapidement embauchée. Cependant, l’emploi n’était qu’un leurre. Après avoir fourni ses coordonnées, notamment son CV et son numéro de sécurité sociale, l’entreprise a disparu et la diplômée a découvert plus tard que ses informations ont été exploitées dans des activités illicites.

Pour vous protéger des arnaques à l’emploi en ligne :

Faites des recherches minutieuses : assurez-vous de la fiabilité de l’entreprise qui publie l’emploi. Vérifiez si elle possède un site web officiel ou une adresse postale. Existe-t-il des évaluations de salariés ? Prenez contact, si possible, avec eux pour confirmer la validité de l’offre d’emploi.



Ne cédez pas à la flatterie : les faux e-mails de recrutement peuvent être convaincants. Réfléchissez avant de cliquer ! Si vous recevez un e-mail ou un message contenant un lien, ne cliquez dessus que si vous êtes sûr de son authenticité.

Ne communiquez pas vos coordonnées : le phishing est une technique couramment utilisée pour voler des données personnelles en ligne. Si quelqu’un vous demande de fournir vos informations dès le début, vérifiez s’il ne s’agit pas d’une arnaque !

Le piratage de comptes des services publics

Exemple d’un e-mail de phishing envoyé par un escroc prétendant être l’Internal Revenue Service (États-Unis).

Alors que les autorités dématérialisent de plus en plus leurs services, une nouvelle menace vient d’apparaître avec la numérisation des données : le piratage de comptes (ATO). Ce type d’arnaque représente un défi majeur, car il exploite les vulnérabilités des administrations, compromettant ainsi les informations personnelles de nombreuses personnes.

L’e-mail frauduleux de l’Internal Revenue Service (voir ci-dessus) en est un parfait exemple. En le présentant comme une notification officielle, les destinataires sont informés qu’ils peuvent bénéficier d’un remboursement, puis ils sont invités à cliquer sur un lien pour saisir leurs données personnelles afin de vérifier leurs comptes. Malheureusement, cette action peut compromettre leur sécurité, car les escrocs se servent de leurs données personnelles à des fins malveillantes.

«… Pour accéder à un site web ou à une application, vous avez généralement besoin d’une combinaison d’adresse électronique, de nom d’utilisateur ou de numéro de téléphone, d’un mot de passe et d’une authentification multifacteur. », a déclaré Engel.

Il a ajouté : « la tendance à utiliser les mêmes noms d’utilisateur et mots de passe dans différents sites web peut rendre les internautes particulièrement vulnérables. Les escrocs exploitent souvent cette vulnérabilité, puisqu’ils obtiennent ces identifiants à partir d’un site compromis afin d’accéder à d’autres comptes, y compris ceux des services publics. »

La double authentification par exemple est beaucoup plus sûre. Elle consiste à utiliser un code à usage unique en même temps que votre mot de passe. Toutefois, Engel précise que les escrocs peuvent utiliser des techniques d’ingénierie sociale pour obtenir votre code d’authentification. Ils peuvent se faire passer pour des agents d’une administration publique ou utiliser d’autres méthodes trompeuses, telles que la promesse d’un remboursement. Le but est de voler les données personnelles de leurs victimes.

L’enjeu majeur en 2024 est que l’IA devrait jouer un rôle encore plus important dans l’évolution des arnaques de phishing. Les scams générés par l’IA devraient être plus élaborés, plus personnalisés et plus difficiles à identifier. Il est essentiel de mieux appréhender ces nouvelles menaces et de bien s’y préparer, afin de sensibiliser les individus pour renforcer leur protection en ligne.

Pour vous protéger contre le piratage de comptes :

Soyez vigilant : faites preuve de prudence lorsque vous recevez des notifications inhabituelles provenant des autorités, en particulier celles qui vous demandent des informations personnelles ou vous invitent à entreprendre des actions immédiates. De nombreux escrocs utilisent des e-mails de phishing qui paraissent authentiques. Confirmez l’authenticité des messages en visitant le site web officiel du service en question ou en contactant l’administration via des canaux sécurisés et fiables.



Utilisez un VPN pour renforcer votre sécurité : lorsque vous communiquez avec quelqu’un, il est plus sûr d’activer votre VPN afin de préserver la confidentialité de votre adresse IP (et donc de votre localisation géographique.)

Les deepfakes et les scams générés par l’IA

L’IA générative a contribué au développement de nombreux secteurs, tels que la santé, la finance et le divertissement. Cependant, son utilisation abusive se manifeste de plus en plus dans de nombreuses arnaques en ligne.

Le deepfake est une technique très répandue de l’IA générative, permettant de créer des contenus médiatiques très réalistes et convaincants, notamment des vidéos, des images et des enregistrements audio. Imaginez un scénario dans lequel vous recevez un appel vidéo d’une personne imitant le directeur de votre banque, qui vous demande instamment des informations sur votre compte, ou un message audio d’un proche vous demandant une aide financière. Le New York Times a rapporté un exemple dans lequel des personnes fortunées ont été ciblées au moyen de clonage de voix créé à partir d’échantillons audio accessibles au public. Ces voix clonées ont ensuite été utilisées pour escroquer plusieurs personnes. Cet exemple illustre la complexité de ce type d’arnaques.

«… l’IA peut également permettre aux personnes ayant des compétences linguistiques limitées d’affiner leurs techniques d’escroquerie. En théorie, l’IA n’est rien d’autre que de la création de contenu, sauf qu’elle s’est développée ces dernières années pour atteindre des niveaux supérieurs. De plus, elle est accessible désormais à un public plus large. », a déclaré Engel.

À mesure que les technologies évoluent, il faut s’attendre à ce que les scams générés par l’IA se généralisent. Ils peuvent devenir de plus en plus complexes et difficiles à détecter.

Pour vous protéger des scams générés par l’IA :

Vérifiez l’identité de votre interlocuteur : si vous recevez un appel ou un message suspect, notamment s’ils ne semblent pas correspondre à la personnalité de votre interlocuteur, prenez le temps de vérifier son identité en appelant un numéro connu ou en utilisant un autre canal de communication.



Signalez toute activité suspecte : si vous pensez avoir été la cible d’une escroquerie impliquant des techniques comme le clonage de voix ou le deepfake, signalez-la immédiatement aux autorités et bloquez le contact.

Apprenez à détecter les deepfakes : bien que de nombreux deepfakes soient convaincants, il existe toujours des moyens de les repérer. Parmi les indices visuels, on peut citer une mauvaise reproduction des traits du visage, comme les incohérences dans le teint de la peau, les ombres ou même les zones floues et déformées. L’intonation uniforme ou robotique, l’absence d’inflexion naturelle, l’absence d’émotion ou même les coupures brusques dans le discours sont autant d’indices audio également.

Les arnaques de paiements P2P



Les applications de paiement peer-to-peer (P2P) telles que Venmo, Zelle et Cash App sont devenues incontournables pour des transactions rapides et faciles en ligne. Toutefois, cela attire également les escrocs, entraînant une augmentation de scams. Ceux-ci consistent généralement à tromper les utilisateurs pour qu’ils envoient de l’argent ou divulguent leurs informations personnelles à des fins frauduleuses.

La multiplication des activités illicites sur Zelle est un exemple notable d’arnaques P2P. Des rapports ont révélé une nette augmentation des escroqueries sur cette plateforme, mettant en évidence les risques potentiels encourus par ses utilisateurs. La gravité de la situation est telle qu’elle a attiré l’attention de la sénatrice Elizabeth Warren aux États-Unis, connue pour sa position en faveur du renforcement de la protection des consommateurs, en particulier dans le domaine des services de paiement P2P.

Les mécanismes de ces arnaques peuvent varier, mais ils suivent généralement un schéma visant à tromper et à exploiter les données personnelles des internautes.

Pour vous protéger des arnaques de paiement P2P :

Assurez-vous de la fiabilité de vos transactions : ne faites des transactions qu’avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Cette approche permet d’éviter toute arnaque courante, comme les systèmes de faux acheteurs ou de faux vendeurs et les scams du trop-perçu.



Vérifiez les coordonnées du destinataire : avant d’effectuer un virement, assurez-vous toujours de la validité des informations fournies par le destinataire, notamment son nom, son adresse électronique et son numéro de téléphone, afin d’éviter d’envoyer de l’argent à des escrocs.



Méfiez-vous des sollicitations informelles : faites attention aux demandes d’argent imprévues, en particulier de la part de personnes que vous ne connaissez pas. Ces demandes sont souvent déguisées en faux paiements ou en tentatives visant à vous faire agir en toute urgence.



Évitez de cliquer sur des liens malveillants ou de télécharger des pièces jointes suspectes : ne cliquez pas sur des liens ou n’ouvrez pas de pièces jointes provenant de sources inconnues, car il pourrait s’agir de tentatives d’hameçonnage visant à voler vos identifiants de connexion.



Signalez toute activité suspecte : si vous constatez quelque chose d’inhabituel, signalez-la immédiatement à l’équipe d’assistance de l’application de paiement P2P et aux autorités. Cela permet de retrouver les escrocs et de protéger de nombreuses autres personnes.

Les arnaques à la livraison de colis

Si les arnaques à la livraison de colis connaissent souvent une recrudescence pendant les fêtes, la menace persiste tout au long de l’année, profitant de l’excitation et de l’impatience qui entourent les achats en ligne. Elles exploitent la confiance des consommateurs en les services de livraison et les plateformes de vente en ligne. Un incident récent impliquant la société de livraison UPS illustre le fonctionnement de ce type d’arnaques et leur impact grandissant.

En Floride, des habitants ont été la cible d’une escroquerie impliquant de fausses notifications de livraison de colis UPS. Les escrocs informaient les habitants qu’ils attendaient des livraisons qui, en réalité, étaient fausses. La technique utilisée pour ce type d’escroquerie est généralement le phishing, qui consiste à envoyer aux victimes des messages censés provenir d’entreprises de livraison telles qu’UPS dans le but de voler leurs données personnelles.

Ces arnaques commencent souvent par des SMS ou des e-mails. Les messages peuvent indiquer qu’un colis vous attend ou qu’il y a un problème qui requiert votre attention. Voici comment l’escroquerie se déroule généralement :

Un exemple de message envoyé par un escroc qui tente d’établir une relation avec sa victime et d’en savoir plus sur elle.

Un autre exemple de SMS frauduleux contenant un lien.

Pour vous protéger des arnaques à la livraison de colis :

Vérifiez les notifications de livraison : renseignez-vous auprès de l’entreprise de livraison via son site web ou son application officielle plutôt que de cliquer sur des liens figurant dans des messages suspects.

Évitez toute livraison non sollicitée : soyez prudent si vous recevez un colis que vous n’avez pas commandé ou une demande de paiement pour une livraison non sollicitée. Signalez tout incident de ce type à l’entreprise de livraison et évitez d’interagir avec d’autres interlocuteurs.



Utilisez des méthodes de paiement fiables : lorsque vous faites des achats en ligne, assurez-vous de la fiabilité du fournisseur et utilisez des méthodes de paiement sécurisées, comme les cartes de crédit, qui sont souvent protégées par une politique de protection contre la fraude.



Signalez toute activité suspecte : soyez attentif aux indices d’une arnaque, tels que les messages présentant un motif d’urgence ou demandant des informations sensibles. Signalez toute activité suspecte aux autorités.

Autres scams à surveiller en 2024

Les arnaques à la 5G

L’enthousiasme pour des vitesses internet de plus en plus élevées et pour la 5G attire malheureusement de nombreux escrocs. Ces derniers profitent de la fébrilité des consommateurs et déploient toute une série de stratégies pour leur voler de l’argent ou diverses données personnelles.

Pour vous protéger des arnaques à la 5G :

Ne cédez pas aux fausses promesses : méfiez-vous des annonces racoleuses qui prétendent que la 5G va changer votre vie. Consultez toujours les sources officielles de votre fournisseur de services mobiles ou les sites web de confiance spécialisés dans les nouvelles technologies pour obtenir des informations précises sur la 5G. Méfiez-vous des propositions inhabituelles : les fournisseurs fiables ne vous pousseront pas à faire des mises à niveau ou ne vous proposeront pas d’offres exclusives par le biais de liens ou d’appels téléphoniques inhabituels. Soyez prudent face à ce type de sollicitation.

Les arnaques parrainées par des célébrités

Les arnaques aux cryptomonnaies impliquant des célébrités exploitent la confiance et le lien du public avec les stars pour entretenir de dangereux réseaux d’escroquerie. Imaginez que vous parcourez les réseaux sociaux et que vous voyez votre idole vanter les mérites d’une nouvelle cryptomonnaie dont la montée en flèche est prétendument garantie. Ils évoquent la liberté financière, des promesses d’argent facile et l’adhésion à une communauté exclusive. C’est l’accroche initiale, où l’excitation dissimule les craintes.

Dans les coulisses, les célébrités sont souvent rémunérées grassement pour promouvoir ces projets hasardeux, laissant rarement transparaître les risques latents de tels investissements ou leur manque d’expertise en la matière. Cela crée un faux-semblant de légitimité, incitant les fans peu méfiants à penser que la célébrité elle-même croit réellement en ce type de projets.

Pour vous protéger des arnaques parrainées par des célébrités :

Faites vos propres recherches : ce n’est pas parce que votre star préférée fait la promotion d’un projet qu’il est automatiquement légal. N’oubliez pas que les célébrités sont souvent grassement payées pour leur notoriété et que leurs objectifs financiers ne sont pas forcément compatibles avec les vôtres. Examinez de plus près le livre blanc du projet, les antécédents de ses promoteurs et tous les éléments potentiellement identifiés par des analystes indépendants.



Méfiez-vous des requêtes urgentes : les escrocs créent souvent un sentiment d’urgence en affirmant que la disponibilité d’un produit est limitée ou en promettant des augmentations de prix imminentes. Ne laissez pas les pressions altérer votre jugement ; prenez le temps de faire des recherches et d’évaluer tout investissement dans des cryptomonnaies.

Les arnaques associées au changement climatique

Le changement climatique, ce défi majeur, est malheureusement devenu un terreau fertile pour les arnaques. En exploitant les inquiétudes et le désir de faire partie de la solution, les escrocs créent des réseaux complexes de corruption et de fraude sous forme d’initiatives respectueuses de l’environnement.

Pour vous protéger des arnaques associées au changement climatique :

Méfiez-vous de la manipulation émotionnelle : les escrocs ont souvent recours à la culpabilisation, à la peur ou à des manœuvres visant à créer un sentiment d’urgence pour vous pousser à prendre des décisions hâtives. Restez lucide et évitez d’agir de manière impulsive. Rappelez-vous qu’une initiative sincère est censée vous encourager à agir et non à vous influencer.

Faites attention aux arnaques à l’investissement vert : évitez d’investir dans des technologies non éprouvées ou dans des projets d’énergie verte promettant des rendements irréalistes. Faites preuve de discernement et vérifiez les réglementations en vigueur pour comprendre les risques encourus avant d’investir dans une solution en rapport avec le changement climatique.

Les arnaques par empathie

Les crises mondiales, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles ou d’urgences humanitaires, suscitent un puissant désir de solidarité. Les escrocs, cependant, exploitent cette compassion à leur profit, en créant des foyers d’escroquerie complexes déguisés en actions caritatives.

Pour vous protéger des arnaques à la charité :

Faites toujours des vérifications avant de faire un don : vérifiez la légitimité d’une organisation caritative en consultant des sources indépendantes telles que Charity Navigator ou GiveWell. Si vous envisagez de faire un don, évitez d’envoyer de l’argent liquide ou d’utiliser des plateformes non certifiées.

N’envoyez pas vos dons vers des comptes personnels : si vous remarquez que votre don sera redirigé vers un compte personnel au lieu d’un compte professionnel associé à l’organisation caritative, ne procédez à aucun transfert d’argent.

Les régimes d’assurance maladie douteux

Les formules d’assurance maladie frauduleuses n’offrent rien d’autre qu’une illusion de protection. Elles promettent une couverture complète à des prix défiant toute concurrence, mais en réalité, elles vous exposent à d’importantes factures médicales et à d’éventuels problèmes juridiques.

Pour vous protéger des assurances maladie frauduleuses :

Lisez attentivement les contrats : vérifiez toujours les garanties d’un régime d’assurance auprès des autorités compétentes de votre pays ou auprès d’un prestataire de services de santé fiable. Il est également utile de comprendre la couverture, les exclusions, les déductions et la participation aux frais du régime avant de souscrire une assurance.



Ne partagez jamais d’informations personnelles avec des personnes ou des sites web inconnus : les assureurs ne demandent jamais d’informations personnelles par téléphone. Un service d’assurance réputé vérifiera toujours votre identité et vous demandera des informations par le biais de canaux sécurisés avant de vous fournir un service ou de vous demander des informations personnelles.

Comment certaines victimes sont-elles manipulées par des escrocs

Une étude réalisée par Citibank en 2023 a révélé que si 90 % des adultes américains se sentent capables d’identifier et d’éviter les arnaques, plus d’un quart d’entre eux en ont tout de même été victimes au cours de l’année dernière. Alors pourquoi ?

Le biais d’optimisme nous rend vulnérables aux arnaques

L’un des principaux moteurs psychologiques qui motivent les arnaques est le biais d’optimisme. Ce biais cognitif incite une personne à croire qu’elle est moins susceptible d’être affectée par des situations négatives par rapport à d’autres personnes. Dans le contexte des escroqueries, ce biais se manifeste par un excès de confiance dans sa capacité à détecter et à éviter les manœuvres frauduleuses. Malheureusement, il en résulte une baisse de vigilance face à une menace potentielle.

Le biais d’optimisme peut rendre une personne plus vulnérable aux arnaques, car elle peut se montrer moins minutieuse dans l’examen des risques encourus ou ne pas tenir compte des symptômes, tels que les contacts informels, croyant qu’elle est trop avisée ou informée pour être victime d’une escroquerie. C’est précisément cela que les escrocs exploitent.

La rôle de la technologie

Un autre facteur contribuant à la vulnérabilité aux arnaques est le manque de connaissances en matière de technologie. Les personnes qui ne connaissent pas parfaitement les dernières avancées ou tendances technologiques peuvent être plus sujettes aux escroqueries en raison d’un manque de compréhension des activités frauduleuses. Les escrocs exploitent souvent les nouvelles technologies en gardant une longueur d’avance sur leurs victimes.

Les techniques utilisées par les escrocs pour piéger leurs victimes

L’urgence

Les scammeurs créent souvent un sentiment d’urgence pour provoquer une prise de décision imprudente. Prenons par exemple le cas où vous recevez un appel prétendant provenir de votre banque et vous informant d’une activité non autorisée sur votre compte. La menace immédiate qui pèse sur votre vie privée déclenche une réaction naturelle pour reprendre le contrôle, ce qui conduit souvent à des actions impulsives dont profitent les escrocs.

L’abus de confiance et d’autorité

Les administrateurs inspirent naturellement la confiance. Les escrocs exploitent ce sentiment en se faisant passer pour des fonctionnaires ou des représentants de l’autorité, ce qui a pour effet de diminuer votre vigilance pour enfin faciliter l’exécution de leurs manœuvres frauduleuses. Par exemple, un e-mail frauduleux envoyé par un manager demandant l’achat de cartes-cadeaux en toute urgence est un exemple typique d’une arnaque observée dans de nombreuses entreprises.

L’e-mail de phishing ci-dessus est un bon exemple de la manière dont les escrocs exploitent Slack (un outil de communication utilisé par les professionnels) pour abuser de la confiance des victimes et les inciter à partager leurs informations personnelles. (Crédit : Reddit)

La promesse d’argent facile

Bien que tout le monde sache que les offres gratuites ne sont pas toujours sans contrepartie, nombreux sont ceux qui se font piéger par des escrocs qui leur promettent de l’argent facile ou des offres exclusives. Les scammeurs capitalisent sur le syndrome FOMO ou la peur de manquer quelque chose et sur l’attrait de gains financiers rapides, ce qui peut être particulièrement attrayant pour les personnes en détresse financière ou en quête de réconfort émotionnel.

Reconnaître que ces stratégies peuvent être imbriquées et s’amplifier permet de comprendre pourquoi les arnaques peuvent être si efficaces. Cette connaissance est une étape essentielle pour identifier les signes révélateurs d’une arnaque.

Quels sont les signes révélateurs d’une arnaque ?

Il est essentiel d’identifier les symptômes d’une arnaque pour éviter d’en être victime. Voici quelques indices :

FAQ : se protéger des arnaques

Quels sont les scams les plus courants ?

Les scammeurs développent constamment de nouvelles façons de voler de l’argent ou les données personnelles de leurs victimes. Voici quelques-unes des arnaques les plus courantes auxquelles il faut faire attention :



Le phishing ou l’hameçonnage : il s’agit d’envoyer des e-mails, des SMS ou des messages sur les réseaux sociaux semblant provenir d’entreprises ou d’organisations authentiques. Les messages contiennent souvent un lien qui, lorsque vous cliquez dessus, vous redirige vers un faux site web qui ressemble au vrai et vous demande de saisir vos données personnelles.

Le catfishing ou la cyberimposture : il s’agit de la création d’une fausse identité en ligne, souvent à l’aide d’applications de rencontre, afin d’attirer et de tromper d’autres personnes, de les inciter à nouer des relations ou à s’engager dans des activités frauduleuses.

Les crypto scams ou l’arnaque aux cryptomonnaies : il s’agit de manœuvres ou d’activités frauduleuses autour du trading de cryptomonnaies, dans lesquelles des individus ou des organisations trompent leurs victimes en promettant des rendements élevés ou des opportunités d’investissement, mais dont le but ultime est de voler leur argent ou leurs données personnelles.

La vente de faux produits : un escroc peut créer un faux site web de vente ou utiliser des plateformes comme Facebook Marketplace pour vous convaincre d’acheter un faux produit.

Les arnaques à la charité : on parle d’escroquerie lorsqu’une personne sollicite des dons pour une cause caritative, mais qu’elle utilise ou empoche l’argent à des fins personnelles au lieu de l’utiliser pour la bonne cause initialement annoncée.

Les scams générés par l’IA ou les deepfakes : les deepfakes s’appuient sur l’intelligence artificielle pour donner l’impression que les vidéos ou les enregistrements audio sont réels, même s’ils sont truqués. Les escrocs peuvent mettre en avant des célébrités sur de faux produits ou créer de fausses informations pour vous manipuler. Certains de ces sites web et applications optimisés par l’IA peuvent également collecter secrètement vos informations personnelles ou vous inciter à cliquer sur des liens malveillants.

Comment puis-je me protéger des arnaques ?

Il y existe plusieurs mesures à prendre pour se protéger des arnaques :

Méfiez-vous des propositions informelles. Si vous recevez par exemple une offre qui semble être trop avantageuse, il s’agit probablement d’une arnaque.

Ne partagez jamais vos informations personnelles avec une personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.

Soyez prudent lorsque vous cliquez sur des liens ou ouvrez des pièces jointes dans des e-mails et des SMS, même s’ils semblent provenir d’entreprises ou d’organisations fiables.

Mettez à jour vos logiciels, y compris votre système d’exploitation, votre navigateur web et votre antivirus.

Faites vos recherches avant d’investir dans quoi que ce soit. Un service que vous n’avez pas sollicité est probablement une arnaque.

Méfiez-vous des relations en ligne. Il se peut qu’elles ne correspondent pas à ce que vous attendez d’elles.

Limitez le nombre de messages frauduleux que vous recevez en évitant de communiquer votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.

Que dois-je faire si je pense avoir été victime d’une arnaque ?

Voici quelques conseils à suivre :

Contactez votre banque : plus tôt vous informerez votre banque ou l’émetteur de votre carte de crédit de l’escroquerie présumée, plus vous aurez de chances d’annuler le débit. Exposez votre situation et sollicitez de l’aide pour résoudre le problème. Envisagez de faire opposition à votre carte : si vous pensez que les données de votre carte ont été compromises, il peut être judicieux de procéder à sa résiliation. Cela permet d’éviter d’autres abus et de repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau numéro. Signalez l’incident au dispositif THESEE : informez les autorités ! Faites part de votre expérience à la Federal Trade Commission par l’intermédiaire de https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31138 Votre contribution permet de suivre et de combattre les activités des escrocs. Modifiez vos mots de passe : si les mots de passe sont utilisés pour accéder à plusieurs plateformes, réagissez rapidement ! Mettez à jour vos identifiants de banque en ligne et de carte de crédit en choisissant des mots de passe uniques et complexes afin de faire face à toute faille de sécurité. Surveillez votre crédit : restez vigilant et surveillez régulièrement votre historique de crédit. DGCCRF vous permet d’accéder gratuitement aux rapports de trois agences d’évaluation de crédit. Signalez rapidement toute activité suspecte afin de préserver votre sécurité financière.

Rappelez-vous qu’en agissant rapidement et en suivant ces conseils, vous pouvez minimiser les dommages causés par une arnaque et contribuer à lutter contre toute activité frauduleuse.