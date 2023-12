Qu’est-ce que le SSID d’un réseau Wi-Fi et comment le trouver ?

Lisez pour en savoir plus sur le SSID d’un réseau Wi-Fi. Découvrez son utilité pour une connexion sécurisée et stable.

Qu’est-ce que le SSID ?

SSID signifie Service Set Identifier. Il s’agit du nom attribué à un réseau sans fil lors de sa configuration. Le SSID permet aux appareils de localiser un réseau spécifique et d’y établir une connexion. Chaque réseau Wi-Fi possède son propre SSID, qui peut être composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Par exemple, le SSID peut être NetworkDiCasa ou TuWiFiFalAmerican.

Où trouver le SSID sur votre appareil ?

La recherche du SSID sur un appareil peut varier légèrement en fonction du système d’exploitation. Voici la procédure à suivre sur les plateformes les plus populaires :

Windows

Sur un ordinateur Windows, vous pouvez trouver le SSID en suivant ces étapes :

Cliquez sur l’icône Wi-Fi dans la barre des tâches.

Une liste des réseaux disponibles s’affiche et le SSID du réseau auquel vous êtes connecté est mis en surbrillance.

macOS

Sous Mac, vous trouverez le SSID en suivant ces étapes :

Cliquez sur l’icône Wi-Fi dans la barre des menus en haut de l’écran.

Le SSID du réseau auquel vous êtes connecté s’affiche avec une coche à côté.

Android

Sur un appareil Android, procédez comme suit :

Accédez aux paramètres.

Appuyez sur Wi-Fi ou Réseau et Internet , selon la version de votre système.

Les réseaux Wi-Fi disponibles sont affichés avec le SSID.

iOS

Sur un appareil iOS comme iPhone ou iPad, suivez ces étapes :

Accédez aux paramètres.

Appuyez sur Wi-Fi .

Le SSID du réseau auquel vous êtes connecté est affiché avec une mention Connecté à côté.

Fonctionnement du SSID et son importance pour la sécurité

Le SSID joue un rôle essentiel dans la sécurité des réseaux Wi-Fi. Chaque réseau sans fil a un nom unique, utilisé par les appareils pour identifier et distinguer les réseaux auxquels on peut se connecter. Mais quelle est la fonction exacte du SSID en termes de sécurité ?

Grâce au SSID, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à un réseau sans fil. En effet, le SSID agit comme une clé d’accès. Sans connaître le SSID correct, il est très difficile pour les utilisateurs non autorisés de se connecter. Toutefois, il est important de noter que le SSID n’est pas le seul élément de sécurité d’un réseau Wi-Fi.

Pour renforcer la sécurité d’un réseau Wi-Fi, il est nécessaire d’utiliser un système de chiffrement approprié, tel que WPA (Wi-Fi Protected Access) ou WPA2 et de définir un mot de passe complexe. Ces éléments, ainsi que le SSID, contribuent à rendre un réseau plus sûr en empêchant tout accès non autorisé.

Masquer le SSID est une autre notion importante de la sécurité des réseaux Wi-Fi. Elle permet de rendre le nom du réseau sans fil invisible au public. Ainsi, le SSID ne sera pas affiché dans les listes de réseaux disponibles. Bien que cette solution renforce la sécurité du réseau, elle n’est pas sans faille, car des hackers expérimentés peuvent toujours détecter le réseau masqué.

Conclusion

Le SSID est un élément clé de la sécurité Wi-Fi, car il permet d’identifier et de protéger l’accès aux réseaux sans fil. Pour assurer une protection complète de votre réseau, il est essentiel d’associer le SSID à d’autres stratégies de sécurité, telles que le chiffrement des données et les mots de passe complexes. Connaître le SSID et savoir comment le trouver sur votre appareil vous aidera à améliorer la sécurité et la stabilité de votre connexion Wi-Fi. Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, n’oubliez pas d’utiliser un VPN.