Les géants de la tech et les startups ambitieuses font la une des journaux et influencent notre vie quotidienne. Que vous les aimiez, les détestiez ou souhaitiez les rejoindre, vous allez découvrir ce qui se passe dans les entreprises technologiques dont on parle le plus au monde grâce à notre sélection de films et de séries TV dédiés aux startups. Nous vous parlerons également de leurs succès retentissants, leurs échecs spectaculaires, ainsi que des scandales et des escroqueries dans ce secteur.

Les meilleurs films et séries TV sur les startups

Films sur Apple

Jobs (2013)

C’est l’un des deux biopics consacrés à Steve Jobs. Jobs dresse un portrait bien plus réaliste de son personnage principal. Ashton Kutcher ressemble étrangement au jeune Steve Jobs et a été félicité pour son interprétation, qui s’éloigne de ses rôles de comédie habituels. Ashton Kutcher aurait observé Steve Jobs et même suivi un régime fruitarien pour se préparer au rôle. Spoiler : la plupart des scènes montrant la maison et le garage ont été filmées dans la maison des parents de Steve Jobs, où il a grandi.

Acteurs principaux : Ashton Kutcher, Josh Gad, J.K. Simmons, Dermot Mulroney

Score sur Rotten Tomatoes : 28 %

Où regarder en streaming : Starz

Steve Jobs (2015)

Ce film sur Steve Jobs est sorti deux ans après Jobs. Réalisé par Danny Boyle (réalisateur de Trainspotting, Slumdog Millionaire) et basé sur un scénario d’Aaron Sorkin (scénariste de West Wing), il a mis à l’affiche de nombreux acteurs pour une représentation plus complexe du visionnaire d’Apple. Le film décrit Jobs pendant trois jours distincts, alors qu’il se prépare dans les coulisses pour lancer des produits importants, depuis le lancement du Macintosh en 1984 jusqu’à l’introduction de l’iMac en 1998.

Acteurs principaux : Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogan, Jeff Daniels

Score sur Rotten Tomatoes : 85 %

Où regarder en streaming : Netflix, Vudu, Hoopla

Films sur Facebook

The Social Network (2010)

Scénarisé par Aaron Sorkin et réalisé par David Fincher, The Social Network est l’un des premiers films sur les startups. Il retrace l’ascension de Mark Zuckerberg qui, en six ans, est passé du statut d’étudiant à Harvard à celui de fondateur, de PDG et de milliardaire. Bien que contesté par Facebook, Jesse Eisenberg est extrêmement convaincant dans le rôle du personnage principal, à tel point qu’il est régulièrement confondu avec le vrai Zuckerberg.

Acteurs principaux : Jesse Eisenberg, Andrew Garfield

Score sur Rotten Tomatoes : 96 %

Où regarder en streaming : Netflix

The Great Hack (2019)

Ce documentaire revient sur le scandale Cambridge Analytica, où les données de millions d’utilisateurs de Facebook ont été recueillies sans leur consentement par un cabinet de conseil britannique. Les données ont été collectées à des fins de publicité politique et ont été utilisées pour assister Donald Trump dans sa campagne présidentielle. Le documentaire présente des entretiens avec d’anciens employés de Cambridge Analytica, des experts juridiques et des journalistes d’investigation. Facebook a été condamnée à une amende de 5 milliards de dollars à la suite d’une enquête menée par la Federal Trade Commission.

Score sur Rotten Tomatoes : 85 %

Où regarder en streaming : Netflix

Films sur Google

The Internship (2013)

Vince Vaughan et Owen Wilson interprètent deux vendeurs de montres au chômage qui tentent de relancer leur carrière chez Google. Ils sont en concurrence avec des candidats de la moitié de leur âge pour décrocher l’un des quelques postes convoités au sein de l’entreprise. Ils sont hilares, complètement coupés de la technologie et ont beaucoup d’idées qui existent déjà. Le bureau dans The Internship n’est pas le vrai Googleplex, mais Sergey Brin fait une apparition dans le film. Une centaine de vrais salariés de Google ont été utilisés comme figurants.

Acteurs principaux : Vince Vaughan, Owen Wilson, Rose Byrne

Score sur Rotten Tomatoes : 35 %

Où regarder en streaming : HBO, HBO MAX

Google and the World Brain (2013)

Google avait pour projet de numériser tous les livres du monde afin de constituer une bibliothèque pour l’humanité. Google and the World Brain aborde une forme supérieure d’intelligence, un concept prédit par H.G. Wells dans son essai World Brain (Le Cerveau mondial), publié en 1937. Le documentaire explore la controverse sur les droits d’auteur survenue en 2011, lorsque des auteurs du monde entier ont lancé une campagne pour mettre fin à ce projet.

Score sur Rotten Tomatoes : 83 %

Où regarder en streaming : Curiosity Stream

Films sur Theranos

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (2019)

Un documentaire captivant qui présente de nombreuses images d’Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos qui prétendait que son entreprise avait créé une technologie capable de détecter des maladies à partir de quelques gouttes de sang seulement. Plutôt que de condamner explicitement Holmes pour avoir prétendument trompé les investisseurs de Theranos, le documentaire choisit d’exposer toutes les informations, y compris des interviews d’anciens employés et investisseurs de Theranos, d’une manière objective.

Score sur Rotten Tomatoes : 79 %

Où regarder en streaming : HBO MAX, HBO, Vudu

The Dropout (2022)

Amanda Seyfried a été félicitée pour son rôle d’Elizabeth Holmes dans cette mini-série originale de Hulu. Naveen Andrews (Lost) incarne Sunny Balwani, son ancien associé et petit ami. Basée sur le podcast The Dropout, animé par Rebecca Jarvis, la mini-série retrace la vie d’Elizabeth, de son enfance jusqu’à ce qu’elle soit finalement condamnée.

Acteurs principaux : Amanda Seyfried, Naveen Andrews, William H. Macy

Score sur Rotten Tomatoes : 89 %

Où regarder en streaming : Hulu

Bad Blood (préproduction)

Le film est encore en préproduction. Il semble que nous ne verrons pas Jennifer Lawrence dans le rôle d’Elizabeth Holmes. Elle aurait renoncé à jouer dans le film. Le scénario est basé sur le livre de John Carreyrou, qui retrace l’ascension et la chute de Theranos. Les recherches de John Carreyrou sur Theranos ont également inspiré l’excellent podcast The Dropout.

Acteurs principaux : à confirmer

Date de sortie : à confirmer

Films sur Uber

Super Pumped: The Battle for Uber (2022)

Joseph Gordon-Levitt incarne Travis Kalanick, cofondateur et PDG d’Uber. Il est, bien entendu, évincé de son poste au sein du conseil d’administration, après une série de controverses (y compris des allégations selon lesquelles il aurait ignoré des rapports de harcèlement sexuel au sein de l’entreprise). Uma Thurman est Ariana Huffington du Huffington Post, l’une des membres du conseil d’administration d’Uber chargée de mener une enquête sur la culture toxique d’Uber.

Acteurs principaux : Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Uma Thurman

Date de sortie : 27 février

Où regarder en streaming : Showtime

Films sur WeWork

WeWork: Or The Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn (2021)

Ce documentaire revient sur la spirale infernale qui a abouti, en six semaines, à l’échec de l’introduction en bourse de WeWork et à la décision du PDG, Adam Neumann, de se démettre de ses fonctions. On y trouve des interviews de journalistes, d’anciens employés et d’anciens membres de WeWork. Le documentaire aborde également la culture toxique frat-boy qui règne au sein de WeWork.

Score sur Rotten Tomatoes : 77 %

Où regarder en streaming : Hulu

WeCrashed (2022)

Basée sur le podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, cette mini-série décrit ce qui est arrivé à l’une des startups les plus réputées au monde. WeWork, qui n’était au départ qu’un simple espace de coworking, est devenu en moins d’une décennie une marque mondiale valant 47 milliards de dollars. Vous devrez regarder la série pour découvrir comment tout s’est effondré. En quelques semaines, son introduction en bourse a été annulée et sa valeur a chuté jusqu’à 7 milliards de dollars.

Acteurs principaux : Jared Leto, Anne Hathaway, America Ferrera

Où regarder en streaming : AppleTV

Films sur les startups

BlackBerry (2023)

C’est l’histoire de l’ascension fulgurante et de la chute du premier smartphone au monde. C’est une belle accroche, mais levez la main si vous utilisez encore un BlackBerry ! Le film met en scène Jay Baruchel dans le rôle de Mike Lazaridis et Matt Johnson dans celui de Douglas Fregin, cofondateurs du BlackBerry. Il retrace l’ascension (et, évidemment, la chute) de BlackBerry. Bien que les choses commencent à basculer lorsque Apple annonce l’iPhone, la plupart des drames et des querelles internes sont liés à l’équipe de hockey, les Penguins de Pittsburgh.

Acteurs principaux : Jau Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Cary Elwes

Score sur Rotten Tomatoes : 98 %

Où regarder en streaming : Vudu, Amazon Prime, Apple TV

TETRIS (2023)

Avec une bande-son synthétisée des années 1980, TETRIS partage l’origine surprenante du jeu informatique le plus addictif au monde. Henk Rogers (Taron Egerton) découvre TETRIS et mesure son potentiel. Déterminé à le rendre accessible au grand public via Nintendo Gameboy, il se rend en Union soviétique pour persuader Alexey Pazhitnov de céder à Nintendo les droits de distribution. Les enjeux montent, le KGB est impliqué, mais nous avons tous pu y jouer à la fin.

Acteurs principaux : Taron Egerton, Nikita Efremov, Tony Jones

Score sur Rotten Tomatoes : 82 %

Où regarder en streaming : Apple TV+

Pirates of Silicon Valley (1999)

Pirates of Silicon Valley est en quelque sorte l’histoire des fondateurs d’Apple et de Microsoft, Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Paul Allen et Steve Ballmer. Cette comédie commence dans les années 70, lorsque Jobs et Wozniak se rencontrent chez Hewlett-Packard, puis retrace des années d’amitié, de trahison et de concurrence, pour se terminer en beauté en 1997, lorsque Jobs annonce Gates comme nouvel investisseur dans Apple. Variety l’a qualifié de drame geek très divertissant.

Acteurs principaux : Noah Wyle, Anthony Michael Hall

Score sur Rotten Tomatoes : 89 %

Où regarder en streaming : Vudu

Silicon Cowboys (2016)

En racontant l’histoire de la création et de l’essor de Compaq Computers, ce documentaire accorde plus d’importance aux personnages concernés qu’à la technologie. Trois amis imaginent le concept de l’ordinateur portable Compaq dans un restaurant du Texas, puis affrontent le géant de l’informatique IBM. Le récit est plutôt intéressant et s’appuie sur le livre de Rod Canion.

Score sur Rotten Tomatoes : 100 %

Où regarder en streaming : Peacock, Tubi, PlutoTV, Vudu, Sundance Now

Something Ventured (2011)

Suivez une formation accélérée sur le capitalisme grâce à ce documentaire fascinant qui s’intéresse à l’une des facettes des startups : les investisseurs qui signent les chèques. Ce sont ces derniers qui ont su flairer les opportunités du marché et dont les investissements dans Apple, Intel, Genentech, Atari, Google et Cisco ont conduit à la naissance de la Big Tech.

Score sur Rotten Tomatoes : NA

Où regarder en streaming : AppleTV, Kanopy, KinoNow

Séries TV sur les startups

Silicon Valley (2014-2019)

Cette série populaire suit l’évolution du programmeur informatique Richard et de ses amis, qui tentent de faire fortune avec leur startup Pied Piper. Parodie réaliste de la Silicon Valley, Richard navigue entre succès, échecs et déboires juridiques pendant six saisons. La série a été saluée pour son scénario et a été en partie inspirée par l’expérience du Mike Judge en tant qu’ingénieur informatique dans la Silicon Valley.

Acteurs principaux : Thomas Middleditch, Kumail Nanjiani, T.J. Miller

Score sur Rotten Tomatoes : 94 %

Où regarder en streaming : HBO MAX, HBO

StartUp (2016-2018)

Plusieurs destins s’affrontent lorsqu’un banquier et un hacker s’associent pour lancer une startup de cryptomonnaie avec le soutien financier d’un chef de gang à Miami. Mais un agent du FBI corrompu (Martin Freeman) menace de faire échouer leurs plans. Cette série n’a pas été accueillie favorablement par les critiques, mais elle offre tout de même une bonne leçon sur la façon d’aborder ses rêves dans la tech avec prudence.

Acteurs principaux : Adam Brody, Edi Gathegi, Otmara Marrero, Martin Freeman

Score sur Rotten Tomatoes : NA

Où regarder en streaming : Netflix, Philo, Plex, FuboTV, Crackle, The Roku Channel

Halt and Catch Fire (2014-2017)

La série Halt and Catch Fire, qui met en scène le boom des ordinateurs personnels dans les années 1980, est centrée sur Cardiff Electric et son ambitieux visionnaire, Joe McMillan. Basée dans la Silicon Prairie à Fort Worth, au Texas, cette série a été comparée à Mad Men pour sa représentation stylisée et sérieuse de l’essor technologique des années 80.

Acteurs principaux : Lee Pace, Mackenzie Davis, Scoot McNairy

Score sur Rotten Tomatoes : 90 %

Où regarder en streaming : FuboTV, Amazon Prime, Roku