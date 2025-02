La mejor manera para navegar y buscar en la web oscura o dark web, es utilizar un buscador para dark web. Sorprendentemente, no son muy diferentes de los buscadores comunes y corrientes. Lo único que tiene que hacer es introducir su término de búsqueda en el motor de búsqueda, y este devolverá los resultados relevantes.

El motivo por el que no es simplemente cuestión de buscar contenido de la dark web en buscadores como Google mientras se usan navegadores como Chrome es que estos no tienen acceso a la dark web. Como la mayoría de los motores de búsqueda populares no usan software de darknet, los buscadores más populares simplemente no exploran en busca de ellos.

Los buscadores especializados de la dark web están diseñados para explorar e indexar contenidos en la dark web, a pesar de que, a veces, también exploran en busca de contenidos de la dark web.