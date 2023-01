Deep web vs. dark web: ¿cuál es la diferencia?

Es muy común que los términos dark web y deep web se usen indistintamente, pero en realidad son dos cosas diferentes. La mayoría de la gente suele pensar que ambos son caldos de cultivo para actividades criminales, incluyendo cosas tan espantosas como la trata de menores, el narcotráfico y el asesinato a sueldo.

En este artículo explicaremos lo que son la deep web y la dark web, las diferencias entre ambas y algunos de sus acontecimientos clave.

¿Qué es la deep web?

La deep web (también conocida como “internet profunda”, “internet invisible” o “internet oculta”) es la parte de internet que no es accesible para los motores de búsqueda como Google y Bing. Se puede pensar en la deep web como en todos los contenidos que están protegidos por algún tipo de control de acceso, como un inicio de sesión o contraseña. La deep web, a la que también se le llama “contenidos no indexados”, es varias veces más grande que la internet navegable, o internet “superficial”.

Hay gran cantidad de motivos que justifican la existencia de la deep web. Algunas personas simplemente quieren tener páginas web que no estén disponibles para el público en general y que por lo tanto no deben aparecer en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, su propia bandeja de entrada de Gmail forma parte de la deep web, porque no existe como un dominio al que se pueda acceder públicamente.

Algunos otros ejemplos de esto serían los formularios online, enlaces de vista previa de WordPress y algunas publicaciones académicas. Estas páginas web existen en directorios que Google (y otros motores de búsqueda) tienen prohibido analizar.

Por el momento, los motores de búsqueda llevan indexadas alrededor de 4.000 millones de páginas web. Si bien esta cifra parece muy alta, es apenas una pequeña parte de la información total que contiene la deep web. Según algunos estimados, la deep web es alrededor de 550 veces más grande que la internet superficial.

¿Qué es la dark web ?

La dark web, también conocida como “internet oscura” o “darknet”, se suele considerar como un subconjunto de la deep web. Sin embargo, a diferencia de la deep web, la dark web sí es indexable, tal como ocurre con la “clearnet”, y también existen motores de búsqueda para la dark web. Algunos ejemplos son Candle, Not Evil, and SearX.

Todas las actividades que se desarrollan en esta son anónimas de manera predeterminada, porque la única manera de acceder a la dark web es mediante el navegador encriptado Tor. Ni los usuarios ni los administradores de esta red revelan sus identidades ni ubicaciones a los demás. Por tanto, es muy difícil desconectar servidores en la dark web o imponerles georestricciones a los usuarios.

En la dark web es donde se realizan las transacciones más turbias de todo el ciberespacio. Un estudio realizado por investigadores del King’s College London, en el que se examinaron los contenidos de más de 2.700 páginas de la darknet, concluyó que aproximadamente el 60% de estas tenían contenidos ilícitos.

El “Silk Road” (en español, “Ruta de la Seda”) probablemente sea uno de los ejemplos más conocidos de mercados ilegales en la darknet. Fue eliminado en el 2013, pero no sin antes demostrarle al mundo lo fácil que era comprar por internet cosas como drogas ilegales, documentos falsos y otros productos cuestionables.

De hecho, se podría decir que la eliminación del Silk Road y los posteriores arresto y condena de Ross Ulbricht, su fundador, no hicieron más que aguijonear el interés en las darknet y sus productos ilegales. El sociólogo Isak Ladegaard, que creó un algoritmo para monitorear los datos de ventas en mercados online similares al Silk Road, declaró que toda la cobertura que brindaron los medios de comunicación a este tema aumentó la conciencia del público en general ante la existencia de la dark web. Como resultado, crecieron las operaciones comerciales en estas redes.

Pero la dark web no solo está asociada con actividades ilegales. Los informantes, periodistas y activistas frecuentemente entran a la dark web para proteger su anonimato y divulgar los resultados de sus investigaciones. Por ejemplo, WikiLeaks tiene una página en la dark web. Incluso Facebook, DuckDuckGo y ExpressVPN tienen páginas en la dark web.

¿Cuál es la diferencia entre la dark web y la deep web ?

Tal como mencionamos al comienzo del artículo, la dark web y la deep web suelen confundirse. La manera más sencilla de entender la diferencia es así: no toda la deep web es dark web, pero toda la dark web es deep web.

La deep web es simplemente la parte de internet a la que no se puede acceder directamente desde motores de búsqueda. Puede ser que esté protegida por contraseñas o que exista solamente en servidores de prueba. Acceder a la deep web no requiere de un navegador especial o de protocolos únicos.

En contraposición, a la dark web solo se puede acceder mediante el navegador Tor. La naturaleza cifrada del navegador implica que cualquiera que intente acceder a la dark web permanece en el anonimato de manera predeterminada. Además, las URL de la dark web son muy diferentes a las direcciones web normales.

Todas las páginas de la dark web terminan por “.onion”, en vez de las terminaciones “.com” o “.org” que son comunes en la internet superficial. Esto se hace de manera intencional, para que solamente los navegadores con proxy específicos puedan acceder a estas páginas. También es muy difícil recordar las URL de las páginas de la dark web, que es otra manera de ayudar a proteger su anonimato.

Si bien Tor es la manera más popular de acceder a las darknets, el Invisible Internet Project (I2P) es otro proyecto descentralizado para el anonimato que usa principios similares a los de Tor. La I2P, que es una internet autocontenida, permite a los usuarios enviar correos electrónicos, escribir blogs y chatear de manera anónima, tal como lo harían en la internet normal.

¿La dark web y la deep web son ilegales y seguras ?

Usar el navegador Tor o tratar de acceder a una página no indexada es perfectamente legal. El simple hecho de que una página no permita el acceso a los motores de búsqueda no implica que esté desarrollando actividades ilícitas.

De manera similar, iniciar sesión en el navegador Tor para explorar la dark web no implica que usted esté infringiendo la ley. Lo que sí es ilegal es comprar artículos como drogas o documentos falsos, sin importar el navegador que esté usando.

De hecho, hay que ser extremadamente cuidadoso al intentar navegar por la dark web. No haga clic en URL onion desconocidos y verifique que la página sea auténtica antes de iniciar sesión. La dark web está repleta de estafas y hackers dispuestos a robarle sus datos mediante el phishing. Algunos recursos útiles en Reddit para verificar páginas onion son /r/deepweb, /r/onions y /r/Tor.

Si está pensando en acceder a la dark web, le recomendamos que use también una VPN para añadir una capa adicional de encriptación y anonimato. También recomendamos el uso de una dirección desechable de correo electrónico, encripte sus mensajes con PGP y desactive Javascript en su navegador Tor.

Ni el gobierno ni su proveedor de servicios de internet pueden rastrear su actividad en el navegador Tor, pero sí sabrán que usted está en la red Tor. Esto puede llamarles la atención, así que debe tener mucho cuidado para preservar su anonimato.

¿Quién creó la dark web ?

Al igual que la internet como tal, la dark web fue creada por el gobierno de los EE.UU. para intentar crear redes de comunicaciones para propósitos militares y de defensa.

El navegador Tor, que se usa para acceder a las darknet, fue diseñado para facilitar el intercambio anónimo de información entre espías estadounidenses ubicados en distintas partes del mundo. El desarrollo de Tor comenzó en la década de 1990 y salió a la luz como software públicamente disponible a comienzos de la década del 2000.

Si bien el propósito original de la dark web era facilitar las comunicaciones secretas, la naturaleza anónima de la red también fomenta las actividades ilícitas. Con la ayuda del lanzamiento del Bitcóin en el 2009, la dark web rápidamente se convirtió en una plataforma en la que los criminales podrían comprar y vender productos ilegales.