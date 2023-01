La deep web o internet profunda es la parte de internet que no está indexada por los buscadores. Una parte de la deep web es la dark web (o internet oscura), que existe dentro de redes proxy estratificadas conocidas como “darknets” (literalmente, “redes oscuras”). De estas darknets, la más grande es la que se llama “Tor”, que es el acrónimo de “The Onion Router” (que significa “El router cebolla”).

Tor y el navegador Onion

Dentro de la red de Tor, los sitios web no pueden usar nombres de dominio corrientes, sino que tienen que usar pseudo-nombres que terminan en “.onion”. Estos nombres de dominio no están registrados en una autoridad central, sino que se derivan de claves criptográficas.

No se puede acceder a estos sitios .onion desde un navegador web normal ─como el que está usando para ver esta página─. Antes de hacer clic en cualquiera de los siguientes enlaces, tendrá que conseguir el navegador Tor (también llamado el navegador Onion).

Aquí encontrará instrucciones paso a paso para acceder a la dark web y usar el navegador Tor.

Tenga presente que las conexiones dentro de la red Tor están encriptadas de extremo a extremo de manera predeterminada, así que no hace falta tener una capa de encriptación como ocurre con las páginas web normales. Es por eso que la mayoría de las páginas onion no tienen una “S” después del “HTTP”. Pero no se preocupe, el navegador Tor muestra un ícono en forma de cebolla en vez del tradicional candado para indicar que la conexión es segura.

Los mejores sitios .onion por categoría

Si bien la dark web tiene mala fama por contener toda clase de contenidos ilícitos ─como mercados online para drogas ilegales, páginas de “gore” y aún peor─, también hay muchísimas páginas y servicios totalmente legítimos a su disposición, si sabe dónde encontrarlos.

Aquí le presentamos algunas de las mejores páginas .onion de la dark web, agrupadas por categorías:

Buscadores en la Dark Web

Ahmia

http://juhanurmihxlp77nkq76byazcldy2hlmovfu2epvl5ankdibsot4csyd.onion/

Los buscadores en la dark web son un poco contradictorios, porque las páginas web de la dark web justamente no están indexadas en los navegadores tradicionales.

Sin embargo, Ahmia no es un navegador tradicional. Fundado por el investigador de seguridad Juha Nurmi, Ahmia es fundamentalmente una lista de sitios “ocultos” que sí quieren que los encuentren. Las páginas Onion son “rastreadas” y se añaden a la lista siempre que sus archivos “robots.txt” lo permitan, y siempre que no estén en ninguna lista negra de sitios con materiales abusivos. Los operadores del sitio también pueden enviar sus sitios .onion para que los indexen.

Haystak

http://haystak5njsmn2hqkewecpaxetahtwhsbsa64jom2k22z5afxhnpxfid.onion/

Similar a Ahmia, Haystak también usa un buscador personalizado para dark web y filtra los contenidos peligrosos.

Haystak también ofrece una versión “premium” que permite hacer búsquedas avanzadas, acceder a contenidos históricos y a alertas de correo electrónico.

Torch

http://xmh57jrknzkhv6y3ls3ubitzfqnkrwxhopf5aygthi7d6rplyvk3noyd.onion/

Torch es uno de los buscadores más antiguos y populares en la dark web, y maneja más de 80.000 solicitudes diarias. Torch se financia mediante publicidad ─pagada en BTC, claro─, motivo por el cual la página principal está llena de banners de dudosa procedencia.

DuckDuckGo

https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/

La alternativa preferida de toda la internet a Google, DuckDuckGo se ha labrado su reputación a base de no llevar registros de la actividad de búsqueda de sus usuarios, pero aún así ofrecer unos resultados decentes para las búsquedas. Este foco en la privacidad lo ha convertido en el motor de búsqueda preferido del navegador Tor.

A diferencia de Ahmia y Haystak, DuckDuckGo no hace búsquedas en páginas .onion. Úselo para buscar por la internet normal desde la privacidad de su navegador Tor.

The Hidden Wiki

http://zqktlwiuavvvqqt4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/wiki/

Una de las maneras más populares de explorar la dark web es no usar un buscador en absoluto. Como en los viejos tiempos de internet, la dark web tiene numerosos índices de sitios, como The Hidden Wiki.

Esta Wikipedia editada por la comunidad .onion contiene un montón de enlaces a una amplia variedad de servicios y fuentes que se ejecutan en la dark web. Muchos de esos enlaces están rotos o llevan a estafas o actividades potencialmente ilegales. ¡Visítelos a su propio riesgo!

Noticias, medios de comunicación y otras organizaciones

ProPublica

http://p53lf57qovyuvwsc6xnrppyply3vtqm7l6pcobkmyqsiofyeznfu5uqd.onion/

La primera publicación online que ganó un premio Pulitzer ahora también es la mayor publicación en tener una dirección .onion.

ProPublica hace muchas cosas de manera diferente. Su financiación proviene de la abultada chequera de la Sandler Foundation y muchas otras organizaciones similares.

La página .onion de ProPublica funciona muy bien, y la existencia misma de la página es un gran activo para la privacidad y la libertad de expresión.

Archive Today

http://archiveiya74codqgiix​o33q62qlrqtkgmcitqx5​u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/

Archive.today (antes conocida como Archive.is) es una plataforma que procura preservar la herencia cultural y científica de internet.

Fundada en 2012, almacena pantallazos de páginas web, lo que permite “viajar al pasado” y ver cómo lucían las páginas web en aquel momento y qué información contenían.

Archive.today se considera una herramienta importante para hacer seguimiento a los cambios en las páginas web corporativas y gubernamentales, preservar la herencia cultural y mantener el conocimiento fuera de las garras de los autócratas. Usted puede archivar cualquier página web que quiera, o recuperar registros históricos cuando estén disponibles.

The New York Times

https://www.nytimes3xbfgragh.onion/

Para hacer el periodismo más accesible a los lectores del mundo entero, The New York Times lanzó su servicio onion en 2017. Aquí no encontrará historias “ocultas” ─porque tiene el mismo contenido que la edición web normal─, pero los usuarios que vivan en países con censura gubernamental apreciarán poder tener acceso seguro a esta publicación.

BBC

https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion/

Siguiendo el ejemplo del NYT, la BBC lanzó una página “espejo” de su edición internacional en la dark web en el 2019. Tenga presente que algunas funcionalidades de la página web normal no están disponibles en la versión .onion, incluyendo el BBC iPlayer.

Facebook

https://www.facebookwkhpilnemxj7asaniu7vnjjbiltxjqhye3mhbshg7kx5tfyd.onion/

¿Por qué querría una empresa gigantesca y tristemente famosa por su postura invasiva hacia la privacidad y por su controversial política de “nombre claro” tener una dirección .onion?

Si bien es posible que Facebook registre todo lo que usted hace y dice en la plataforma, no les gusta mucho compartir esta información con los demás. Facebook también tiene clarísimo que muchos gobiernos están intentando restringir el acceso a una herramienta que permite a personas que no se conocen hablar y colaborar libremente.

La dirección .onion de Facebook no facilita mucho tener una cuenta anónima, pero sí hace que Facebook sea más accesible en lugares en donde está censurado.

CIA

http://ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion

La CIA puede parecer una entrada un poco rara en una lista para entusiastas de la privacidad, pero resulta que Tor tiene una historia con el gobierno de los Estados Unidos: originalmente fue desarrollado por la armada de los EE.UU. para ayudar a los informantes destacados en países extranjeros a transmitir información de manera segura. En ese mismo espíritu, la CIA lanzó su página .onion para ayudar a personas de todo el mundo a acceder a sus recursos de manera segura.

Wallets de Bitcoin

Wasabi Wallet

http://wasabiukrxmkdgve5kynjztuovbg43uxcbcxn6y2okcrsg7gb6jdmbad.onion

Wasabi Wallet es un wallet de bitcóin que no solo oculta todos sus datos en la red Tor, sino que también le permite “combinar” sus transacciones con otras personas para aumentar su anonimato. Esto hace increíblemente difícil determianr a quién le está pagando.

El proceso tiene una tarifa, pero a diferencia de otros servicios de “tumbler” o “mixing”, no hay riesgo de que Wasabi o sus usuarios le estafen sus criptomonedas.

Servicios de correo electrónico

ProtonMail

https://protonmailrmez3lotccipshtkleegetolb73fuirgj7r4o4vfu7ozyd.onion/

Con sede en Suiza, ProtonMail es un servicio de correo electrónico encriptado muy popular entre los entusiastas de las criptomonedas. No es gratis, pero sí es muy seguro.

Riseup

http://vww6ybal4bd7szmgncyruucpgfkqahzddi37ktceo3ah7ngmcopnpyyd.onion

Riseup es un proveedor de correo electrónico operado por voluntarios, diseñado para activistas del mundo entero.

Fundado en 1999 por activistas de Seattle, ha ido creciendo hasta sumar nada menos que 6 millones de usuarios a nivel mundial. Publican un boletín de noticias en múltiples idiomas, y tanto su página web como sus servicios de correo electrónico y chat funcionan desde Onion.

Otras herramientas y servicios de privacidad

Keybase

http://keybase5wmilwokqirssclfnsqrjdsi7jdir5wy7y7iu3tanwmtp6oid.onion/

Keybase es un emocionante servicio de verificación de identidad cuya idea es facilitar la vinculación de sus identidades online de manera criptográfica. Puede cargar su clave de PGP o hacer que el sitio cree una para usted, y usarla para vincular criptográficamente su perfil de Twitter, cuenta de Github o dirección de bitcóin.

Keybase también ofrece un chat seguro muy fácil de usar y también servicios de intercambio de archivos mediante su aplicación.

ZeroBin

http://zerobinftagjpeeebbvyzjcqyjpmjvynj5qlexwyxe7l3vqejxnqv5qd.onion/

Los pastebins son servicios de intercambio de texto, muy buenos para enviar y compartir segmentos largos de código o texto. ZeroBin ofrece una versión extrasegura de este servicio, que encripta y desencripta el texto en el navegador, lo que significa que sus servidores no sabe qué datos están fluyendo en su interior.

SecureDrop

http://sdolvtfhatvsysc6l34d65ymdwxcujausv7k5jk4cy5ttzhjoi6fzvyd.onion/

Un gran favorito de periodistas y otras fuentes anónimas, SecureDrop facilita compartir la información confidencial sin tener que revelar su identidad. Muchas publicaciones noticiosas, como las indicadas arriba, tienen un SecureDrop en sus sitios .onion.

MEGATor

http://crqkllx7afomrokwx6f2sjcnl2do2i3i77hjjb4eqetlgq3cths3o6ad.onion/

MegaTor es un servicio de intercambio de archivos súper sencilla que no está disponible en la internet normal. Y lo mejor de todo es qu es gratis y bastante rápido.

PrivacyTools

http://privacy2zbidut4m4jyj3ksdqidzkw3uoip2vhvhbvwxbqux5xy5obyd.onion/

Las herramientas que hemos listado anteriormente son apenas un abrebocas. Si le interesa el tema de la privacidad en la dark web, puede profundizar más en PrivacyTools, un amplio directorio de herramientas anti-vigilancia, servicios y materiales de capacitación.

Preguntas frecuentes sobre la Dark Web: más información sobre las páginas .onion

¿Para qué se usan las páginas onion?

Las páginas onion se usan para muchos fines, pero el nexo en común que tienen es la privacidad y el anonimato, tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios. Es prácticamente imposible rastrear la actividad de alguien en páginas onion, y esto también incluye la identidad de sus usuarios.

Naturalmente, esto hace que la dark web sea un auténtico caldo de cultivo para actividades ilegales. Sin embargo, las páginas onion también pueden servir a propósitos más nobles, como suministrar acceso a la información y permitir el periodismo independiente en paí­ses con censura gubernamental. Los activistas, denunciantes y periodistas también usan la internet oscura para comunicarse de manera segura con sus fuentes y organizaciones noticiosas.

¿Es ilegal visitar páginas onion?

No es ilegal visitar ninguna de las páginas onion listadas anteriormente. Sin embargo, como en la dark web se realizan actividades ilegales, no podemos garantizar que no se vaya a topar con materiales ilí­citos cuando la esté explorando. Por otra parte, nadie puede garantizar tampoco que su actividad vaya a ser completamente ilocalizable. ¡Por eso es que decimos que debe explorar por su propia cuenta y riesgo!

¿Qué clase de contenidos hay en la dark web?

Tal como mencionamos antes, buena parte del contenido de la dark web es el mismo que se consigue en la internet normal (noticias, foros de mensajes, servicios web), solo que accesible desde una plataforma más anónima.

Sin embargo, algunos contenidos solo están disponibles en páginas onion para así­ evitar su detección por parte de las autoridades. Especí­ficamente páginas sospechosas y otros contenidos ilegales; y también mercados en los que se venden artí­culos ilegales como drogas, armas y documentación falsa.

Evidentemente, nosotros no consentimos ni apoyamos el consumo de ningún contenido que esté prohibido por la ley.

¿Qué se puede comprar en la dark web?

Es posible comprar prácticamente cualquier cosa en la internet oscura con bitcoin o cualquier otra criptomoneda, desde muebles usados hasta drogas ilegales, pornografí­a, animales exóticos y toda clase de servicios criminales por encargo.

¡Pero esto no significa que sea buena idea hacerlo! Como acabamos de mencionar, no consentimos ni apoyamos ningún tipo de actividad ─ni en la internet oscura ni en ninguna otra parte─ que esté prohibida por la ley.

¿Es posible acceder a la dark web con una VPN?

Sí­, usted puede conectarse a un servidor VPN antes de abrir el navegador Tor para ocultar su dirección IP de cualquier nodo en la red Tor y para ocultarle a su operador de red el hecho de que está usando Tor.

Este método se conoce como Tor sobre VPN y es una excelente manera de incrementar su privacidad en comparación con solo utilizar Tor.

¿Cuáles son sus páginas .onion favoritas? ¿Hay alguna página que le gustarí­a que tuviese una dirección .onion? ¡Cuéntenos su opinión en los comentarios!