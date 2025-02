Sin duda ya habrá oído hablar sobre esta sorprendente serie histórica en las redes sociales. Mary & George ha capturado la atención del mundo y aquí tenemos todo lo que necesita saber sobre la serie. Está disponible online, aunque no en cualquier país, así que aquí explicamos cómo puede verla.

Dónde ver Mary & George gratis

Desafortunadamente, Mary & George no se transmite en servicios de streaming gratuitos. Sin embargo, puede aprovechar las pruebas gratuitas de Now TV y BINGE para ver los siete episodios de un tirón.

Dónde ver Mary & George online en España

Sky Showtime

Precio: Desde 5,99€/mes

Prueba gratuita: Prueba gratuita de siete días

Sky Showtime es el hogar de streaming para Mary & George en España. Los episodios están disponibles bajo demanda.

Movistar Plus

Precio: Desde 12€/mes

Prueba gratuita: No tiene

Los suscriptores de Movistar Plus pueden ver la serie de Mary & George en España, gracias al acuerdo que tienen con Sky Showtime, por el que dentro de la plataforma española se puede ver contenido de este canal.

Dónde ver Mary & George online fuera de España

Puede ver Mary & George con ExpressVPN para evitar las restricciones de limitación en su red, incluyendo escuelas y oficinas, y ver el programa en HD a una velocidad increíble desde cualquier lugar. ¡Aquí están todas las formas de ver la serie online!

Recuerde que solo quienes estén conectados a la ubicación de servidor correcta pueden acceder al contenido.

Estados Unidos

Starz

Precio: Desde 10 USD/mes

Prueba gratuita: Prueba gratuita de siete días

Starz es el hogar de streaming para Mary & George en EE. UU. Los episodios se transmiten semanalmente y están disponibles bajo demanda. Los aficionados estadounidenses que usan ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidor en EE. UU. para acceder al contenido de streaming en EE. UU.

Reino Unido

Now TV

Precio: Desde 7 GBP/mes

Prueba gratuita: Prueba gratuita de siete días

Mira Mary & George en el Reino Unido en Now TV. Los siete episodios están disponibles bajo demanda ahora, incluyendo un episodio especial adicional detrás de cámaras. Los aficionados británicos que usan ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidor en el Reino Unido para acceder al contenido de streaming en el Reino Unido.

Australia

BINGE

Precio: Desde 10 AUD/mes

Prueba gratuita: Prueba gratuita de siete días

Mira Mary & George en Australia en BINGE. Todos los siete episodios están disponibles bajo demanda ahora. Los aficionados australianos que usan ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidor en Australia para acceder al contenido de streaming en Australia.

Cómo ver Mary & George en 3 pasos

Regístrese en ExpressVPN Conéctate a cualquier ubicación de servidor VPN en 105 países. Por ejemplo, si eres un fan británico y quieres transmitir el programa en Now TV, conéctate primero a una ubicación de servidor segura en el Reino Unido . ¡Comienza a transmitir y disfruta!

¿Puedo usar una VPN para ver Mary & George en otro país?

Si bien puede ver Mary & George conectándose a una ubicación de servidor VPN en un país distinto al suyo, hacerlo puede infringir los términos de uso de tu servicio de streaming y de ExpressVPN. ExpressVPN es una herramienta de seguridad y privacidad, no está destinada a ser utilizada para eludir derechos de autor. Por diseño, no podemos ver ni controlar lo que haces cuando estás conectado a nuestro servicio VPN, por lo que debemos insistir en que respete la industria del entretenimiento y siempre honre los términos de uso.

¿De qué trata Mary & George?

Mary & George es una serie histórica sobre Mary Villiers, una mujer de “rango social insignificante”, y su hijo George Villiers. Motivada por la codicia y la ambición, ve el atractivo y encanto de su hijo como un medio para obtener mayor poder. Utiliza a George para seducir al Rey, convirtiéndose en su favorito. Esto eleva a George a una posición de poder, y la familia Villiers disfruta de todos los beneficios que vienen con la proximidad al trono. Sin embargo, esta dinámica de poder pronto crea tensión entre madre e hijo.

Mary & George está basada en los sucesos reales narrados en el libro The King’s Assassin: The Fatal Affair of George Villiers and James I.

Elenco de Mary & George

El elenco principal de Mary & George incluye:

Julianna Moore como Mary Villiers

Nicholas Galitzine como George Villiers

Tony Curran como el Rey James I

Otros miembros notables del elenco incluyen a Nicola Walker como Lady Hatton, Niamh Algar como Sanie, Trine Dyrholm como la Reina Anne, y Sean Gilder como Sir Thomas Compton.

Preguntas frecuentes sobre Mary & George

¿En qué canal se emite Mary & George en EE. UU.?

Mary & George se emite en el canal Starz semanalmente los viernes a las 9 p.m. ET. El programa también se transmite en la aplicación de streaming de Starz.

¿Cuántos episodios de Mary & George hay?

Hay siete episodios de Mary & George.

¿Se transmite Mary & George en Prime Video?

No, Mary & George no se transmite en Prime Video.

¿Puedo ver Mary & George en Netflix?

No, Mary & George no se transmite en Netflix.

