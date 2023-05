Mit einer britischen IP-Adresse können Sie im Internet surfen, als ob Sie sich im Vereinigten Königreich befänden. So können Sie auf Websites zugreifen, die Geoblocking betreiben, um ihre Inhalte auf bestimmte Regionen zu beschränken.

Wenn Ihr VPN keine Server im Vereinigten Königreich hat oder nicht für maximale Kompatibilität optimiert ist, verlieren Sie bei bestehender VPN-Verbindung möglicherweise den Zugang zu diesen Diensten. Aber ein Premium-VPN wie ExpressVPN ist so konzipiert, dass es Ihre Privatsphäre und Sicherheit schützt, egal was Sie online machen, ob Sie auf Nachrichtenseiten surfen, Live-Sport sehen oder in HD auf Plattformen wie BBC iPlayer, Channel 4 oder Now TV streamen.