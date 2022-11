Seit einigen Jahren hat das Streaming auf Plattformen wie Netflix, Prime und Disney+ die Art und Weise, wie wir Filme und Fernsehserien sehen, verändert. Und zweifelsohne war dies ein aufregendes Jahr – für Streaming-Plattformen und Zuschauer gleichermaßen. Aber welche Serien und Filme wurden 2022 am meisten gesehen? Finden wir es gemeinsam in dieser Zusammenfassung (mit zusätzlichen, interessanten Fakten) heraus.

Netflix kehrt an die Spitze zurück

Es schien, als sei die Herrschaft von Netflix zu Ende, denn zu Beginn des Jahres wurde ein Rückgang der Abonnenten verzeichnet – zum ersten Mal in 10 Jahren. Und dann veröffentlichte der dominierende Streaming-Dienst die vierte Staffel von Stranger Things, die sich als weiterer Wendepunkt erwies. Stranger Things stand acht Wochen lang auf Platz 1 der Streaming-Charts und brach fast alle Streaming-Rekorde. In Deutschland sahen die Streaming-Vorlieben zwar etwas anders aus (wie Sie in unserer Slideshow weiter unten erfahren können), trotzdem werfen wir einen Blick über den nationalen Tellerrand.

Stranger Things wurde zur meistgesehenen englischsprachigen Fernsehserie in den ersten 28 Tagen. Dieser Rekord wurde von Bridgerton gebrochen, dessen zweite Staffel etwa einen Monat vor Stranger Things veröffentlicht wurde. Doch wenn alle Sprachen berücksichtigt werden, gehört der Titel immer noch Squid Game.

Nach dem Erfolg von Stranger Things sollten wir über zwei andere Serien sprechen, die unsere sozialen Foren beschäftigt und die Fans in Atem gehalten haben: Herr der Ringe – Die Ringe der Macht von Prime Video (die teuerste Fernsehserie, die je produziert wurde, mit Gesamtkosten von 715 Millionen Dollar) und natürlich House of the Dragon, ein Prequel zu Game of Thrones.

Erleben Sie die deutschen Streaming-Highlights von 2022 noch einmal, indem Sie durch unsere Galerie blättern. In unsere Recherche haben wir Quellen wie Flixpatrol, Google Trends, Statista und Nielsen einfließen lassen.

Biopics und alte Klassiker

2022 war neben erfolgreicher Fantasy auch das Jahr der Biopics: Der Tinder Schwindler über den israelischen Hochstapler Simon Leviev wurde zum meistgesehenen Dokumentarfilm aller Zeiten auf Netflix. Die von Shonda Rhimes produzierte Miniserie Inventing Anna erzählt die Geschichte von Anna Sorokin, die es schaffte, elitäre Freunde, die sie in New York traf, davon zu überzeugen, dass sie eine deutsche Erbin sei, um ihren Lebensstil zu finanzieren. Dahmer, die Miniserie über den amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer, erreichte in der ersten Woche ihrer Veröffentlichung Platz eins auf Netflix. Kritiker lobten die unglaubliche Darstellung des berüchtigten Sträflings durch Evan Peters. Und schließlich: Blonde, der umstrittene Film über Marilyn Monroe.

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten war die lokale Serie LoL (auf Prime), die es zumindest auf Platz 2 im Mai schaffte, in Europa weiterhin stark vertreten. Es gab aber auch einige Comebacks von Serien mit langer Laufzeit wie Grey’s Anatomy oder Family Guy, die über das Jahr hinweg konstante Zuschauerzahlen brachten und die neueren Serien um Haaresbreite fast vom Podium verdrängten.

Da wir uns dem Ende des Jahres nähern und sicherlich eine Menge Serien und Filme in der Weihnachtszeit streamen werden, sollten wir die neue Staffel von The Crown im November und das Spin-Off von The Witcher, das im Dezember auf Netflix erscheint, im Auge behalten!

Wie erging es Ihnen im Streaming-Jahr 2022? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!