Oyun konsolları için hızlı, kurulumu kolay VPN
ExpressVPN'in aşağıdaki cihazlarda oyun ve video izleme deneyiminizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin:
Oyun konsolunuz için neden ExpressVPN kullanmalı?
ExpressVPN'in Media Streamer hizmeti konsolunuzun konumunu gizlemenin kolay bir yolunu sunar ve (Akıllı TVler dahil) birçok popüler cihaz ile çalışır, bekleme olmadan dilediğiniz şeyi izlemenizi sağlar. Kurulum çok kısa sürer ve hiçbir ek donanım gerektirmez. Ancak bir VPN'in tam gizlilik korumasını sağlamaz.
Konsolunuzu ExpressVPN'in gizlilik gücünün tamamı ile donatmak için VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlamalısınız. Asgari ek kurulum ile trafiğinizin tamamını şifreleyebilir, IP adresinizi değiştirebilir, İSS yavaşlatmasının önüne geçebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. En iyisi de, ağınızdaki her telefonu, tableti, bilgisayarı veya akıllı TV'yi koruyabilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
ExpressVPN PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One (S), Xbox 360, ve Nintendo Switch üzerinde MediaStreamer'ı destekler. Belirli bir tavsiye için, Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için kılavuzumuza başvurun.
Ancak yukarıdakilerin dışında, internet bağlantısına sahip her cihaz ExpressVPN'e bir VPN etkinleştirilmiş Wi-Fi yönlendirici üzerinden bağlanabilir.
Evet! ExpressVPN bilgisayarınızı bir oyun canavarına dönüştürür. Pingi azaltın, yeni oyunları düşük fiyata alın, yasaklı haritalara ve skinlere engeli kaldırın, bölgenizin dışında oynayın, DDoS saldırılarına karşı korunun ve daha fazlasını gerçekleştirin.
Hayır. MediaStreamer cihazınızın engelli içeriklere erişmesini sağlar, ancak bunu tünelleme ve şifreleme gibi gizlilik avantajları olmadan yapar. Bir oyun konsolunu bir VPN'in tüm faydaları ile kullanmak için, yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanarak VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlayın.
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve hiçbir bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN belirli bir ağ aktivitesinin veya davranışın kişisel bir kullanıcıya işaret ederek takip edilmesine izin verebilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıtlara karşı politikası hakkında daha fazlasını okuyun.
Evet! ExpressVPN bilgisayar, akıllı telefon, video izleme cihazları ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihaz üzerinde kullanılabilir. Tek bir abonelik ile aynı anda en fazla beş cihazı ExpressVPN'e bağlayabilir veya daha da fazlasını bağlamak için ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yükleyebilirsiniz.
Her ExpressVPN hesabı risksiz bir para iade garantisi ile birlikte gelir. ExpressVPN'in tüm özelliklere sahip versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Sınırsız bir şekilde video izleyin
ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS yavaşlatmalarını ve internet sansürünü baypas edin.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Tüm cihazlarınız için VPN
Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve el ile yapılandırmalar kullanarak koruyun.
Anında kurun
iPad için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Canlı sohbet desteği
Herhangi bir cihaz üzerinde ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.
Oyuncular neden ExpressVPN'i seviyor
Harika bir hizmet! ... Hatta oyun oynarken Ping sorunumu da giderdi. Bağlantım mobil olduğundan ve ping ve benzeri şeyler için zaten güvenilir olmadığından dolayı, bu benim için harika bir şey.
bu vpn bana çok yardımcı oldu ve artık ülkemde engellenmiş oyunları oynayıp canlı yayınlayabiliyorum
ExpressVPN'i satın aldıktan sonra her şey harika çalıştı. Oyundaki arkadaşlarımla neredeyse hiçbir gecikme olmadan iletişim kurabildim ve bugüne kadar kullandığım en iyi VPN olduğunu kanıtladı. Tavsiye ederim.