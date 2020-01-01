ExpressVPN PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One (S), Xbox 360, ve Nintendo Switch üzerinde MediaStreamer'ı destekler. Belirli bir tavsiye için, Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için kılavuzumuza başvurun.

Ancak yukarıdakilerin dışında, internet bağlantısına sahip her cihaz ExpressVPN'e bir VPN etkinleştirilmiş Wi-Fi yönlendirici üzerinden bağlanabilir.