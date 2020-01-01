    Konsol için en iyi VPN

    PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, & Nintendo Switch'de çalışır

    • Hız ve istikrar için optimize edildi
    • Konsolunuzu bir video izleme istasyonuna dönüştürür*
    • Arka planda çalışır - sadece çalıştırın ve varolduğunu unutun
    • 30 gün para iade garantisi ile gelir
    ExpressVPN Edinin
    Uyumluluğu Görüntüleyin

    Oyun konsolları için risksiz bir VPN ile makinenizin potansiyelini ortaya çıkarın.


    Bir ekrandan fırlayan oyundaki asker: Konsollar için bir VPN ile oyun oynama ve video izleme deneyiminizi iyileştirin.

    Oyun konsolları için hızlı, kurulumu kolay VPN

    ExpressVPN'in aşağıdaki cihazlarda oyun ve video izleme deneyiminizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin:

    PlayStation
    PlayStation
    Xbox
    Xbox
    Nintendo Switch
    Nintendo Switch
    Desteklenen diğer cihazları görün

    Oyun konsolunuz için neden ExpressVPN kullanmalı?

    ExpressVPN'in Media Streamer hizmeti konsolunuzun konumunu gizlemenin kolay bir yolunu sunar ve (Akıllı TVler dahil) birçok popüler cihaz ile çalışır, bekleme olmadan dilediğiniz şeyi izlemenizi sağlar. Kurulum çok kısa sürer ve hiçbir ek donanım gerektirmez. Ancak bir VPN'in tam gizlilik korumasını sağlamaz.

    Belirli bir cihaz için MediaStreamer çözümünü bulun

    Konsolunuzu ExpressVPN'in gizlilik gücünün tamamı ile donatmak için VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlamalısınız. Asgari ek kurulum ile trafiğinizin tamamını şifreleyebilir, IP adresinizi değiştirebilir, İSS yavaşlatmasının önüne geçebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. En iyisi de, ağınızdaki her telefonu, tableti, bilgisayarı veya akıllı TV'yi koruyabilirsiniz.

    Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması hakkında daha fazlasını öğrenin

    Sıkça sorulan sorular

    ExpressVPN PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One (S), Xbox 360, ve Nintendo Switch üzerinde MediaStreamer'ı destekler. Belirli bir tavsiye için, Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için kılavuzumuza başvurun.

    Ancak yukarıdakilerin dışında, internet bağlantısına sahip her cihaz ExpressVPN'e bir VPN etkinleştirilmiş Wi-Fi yönlendirici üzerinden bağlanabilir.

    Evet! ExpressVPN bilgisayarınızı bir oyun canavarına dönüştürür. Pingi azaltın, yeni oyunları düşük fiyata alın, yasaklı haritalara ve skinlere engeli kaldırın, bölgenizin dışında oynayın, DDoS saldırılarına karşı korunun ve daha fazlasını gerçekleştirin.

    ExpressVPN'in neden oyun için en iyi VPN olduğunu öğrenin.

    Hayır. MediaStreamer cihazınızın engelli içeriklere erişmesini sağlar, ancak bunu tünelleme ve şifreleme gibi gizlilik avantajları olmadan yapar. Bir oyun konsolunu bir VPN'in tüm faydaları ile kullanmak için, yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanarak VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlayın.

    ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve hiçbir bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN belirli bir ağ aktivitesinin veya davranışın kişisel bir kullanıcıya işaret ederek takip edilmesine izin verebilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıtlara karşı politikası hakkında daha fazlasını okuyun.

    Evet! ExpressVPN bilgisayar, akıllı telefon, video izleme cihazları ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihaz üzerinde kullanılabilir. Tek bir abonelik ile aynı anda en fazla beş cihazı ExpressVPN'e bağlayabilir veya daha da fazlasını bağlamak için ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yükleyebilirsiniz.

    Her ExpressVPN hesabı risksiz bir para iade garantisi ile birlikte gelir. ExpressVPN'in tüm özelliklere sahip versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.



    ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN servisi değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Koşulları'na göz atın.

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Sınırsız bir şekilde video izleyin

    ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS yavaşlatmalarını ve internet sansürünü baypas edin.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Tüm cihazlarınız için VPN

    Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve el ile yapılandırmalar kullanarak koruyun.

    Anında kurun

    iPad için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Canlı sohbet desteği

    Herhangi bir cihaz üzerinde ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

    ExpressVPN Edinin

    Oyuncular neden ExpressVPN'i seviyor

    Victor

    Victor

    Harika bir hizmet! ... Hatta oyun oynarken Ping sorunumu da giderdi. Bağlantım mobil olduğundan ve ping ve benzeri şeyler için zaten güvenilir olmadığından dolayı, bu benim için harika bir şey.

    Sobhan Dadkhah

    bu vpn bana çok yardımcı oldu ve artık ülkemde engellenmiş oyunları oynayıp canlı yayınlayabiliyorum

    Muzza

    Muzza

    ExpressVPN'i satın aldıktan sonra her şey harika çalıştı. Oyundaki arkadaşlarımla neredeyse hiçbir gecikme olmadan iletişim kurabildim ve bugüne kadar kullandığım en iyi VPN olduğunu kanıtladı. Tavsiye ederim.

    ExpressVPN'i hemen konsolunuzda deneyin!

    Sarı kurdele ile kırmızı rozet üzerinde 30 günlük para iade garantisi

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. ExpressVPN'i oyun konsolunuzda 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin.

    Live Chat