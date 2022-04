A ExpressVPN oferece várias localizações de servidor em Nova York. Use o menu suspenso na barra de localização do seu aplicativo VPN para encontrá-los.



Se tudo o que você precisa é a localização de servidor mais rápida nos EUA, selecione “Estados Unidos” no menu de localização e a ExpressVPN determinará automaticamente a melhor localização de servidor nos EUA para você.



Se precisar de ajuda para escolher a melhor localização de VPN para um determinado site ou serviço, entre em contato com o suporte da ExpressVPN.