Yönlendiriciniz için VPN'e mi ihtiyacınız var?Hemen ExpressVPN Edinin
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Bu rehber, OpenVPN protokolünü kullanarak Asus yönlendirici üzerinde ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı gösterir.
Manuel olarak yapılandırılan bağlantılarda tüm ExpressVPN konumları kullanılamayabilir. Tüm VPN konumlarını kullanmak için uygulama kurulumunu kullanın.
Önemli: Bu rehber sadece aşağıdaki Asus yönlendiriciler üzerinde çalışır:
RT-N66U, RT-AC56U, RT-AC66U, RT-AC68Uv3, RT-AC87U, RT-AC5300, RT-AC3200, RT-AC3100, RT-AC1750, RT-AC88U, RT-AC66R, RT-AC55U ve Asus üzerinde Merlin.
Bu uyarıyı kaldırmak istiyorsanız, .ovpn dosyasını bir metin düzenleyiciyle açın ve aşağıdakilerden birini yapın:
- keysize içeren satırı silin
veya
- keysize önüne # ekleyin (#keysize 256).
Alternatif olarak, herhangi bir olumsuzluk olmayacağı için uyarıyı yok sayabilirsiniz.
Aşağıdaki video, Asus asıl aygıt yazılımı kullanarak yapılan kurulum işlemini açıklamaktadır.
Tercih ettiğiniz sunucu konumu için OpenVPN yapılandırma dosyasını (.ovpn) indirmeniz gerekecektir.
Bölüme atla…
1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin
2. ASUS yönlendiricinizi yapılandırın
1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin
ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiği takdirde ExpressVPN kullanıcı bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.
Sağ tarafta, OpenVPN seçilmiş bir şekilde kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.
.ovpn dosyalarını indirmek için tercih ettiğini konumları seçin.
Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu bilgilere kurulum için daha sonra ihtiyacınız olacak.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Asus yönlendiricinizi yapılandırın
Lütfen aşağıdan cihazınız için gerekli bölüme göz atın.
Yönlendiricinin yönetici paneline erişmek için tarayıcınızın adres çubuğuna router.asus.com girin.
Yönlendiricinizin yönetici paneli adresi daha önce değiştirilmişse ve hatırlamıyorsanız cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz.
Yönlendiricinizin kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapın. Varsayılan olarak her ikisi de “admin“dir.
Sol menüden VPN‘i tıklayın.
En üstte, VPN İstemcisi sekmesini tıklayın. Sonrasında, Profil ekle‘yi tıklayın.
OpenVPN sekmesini seçin ve aşağıdaki bilgileri girin:
- Açıklama: VPN bağlantınızı tanımak için bir tanım olabilir.
- Kullanıcı adı: Yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma kullanıcı adını girin.
- Password: Yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma şifresini girin.
- .ovpn dosyasını aktarma: Yukarıda indirdiğiniz dosyayı yükleyin. Yükle‘yi tıklayın. Bir “Tamamlandı” mesajı göreceksiniz.
Tamam‘ı tıklayın.
VPN’i başlatmak için Etkinleştir‘i tıklayın.
Bağlantı başarılı olduktan sonra, Bağlantı Durumu sekmesi altında simgesini göreceksiniz.
VPN bağlantısının başarılı olduğunu doğrulamak için konumunuzu ve IP adresinizi kontrol edin.
Bağlanamıyorsanız yukarıdaki adımları tekrar deneyin veya işlemi farklı bir OpenVPN yapılandırması ile tekrarlayın.
VPN konumunu değiştirmek için, farklı bir OpenVPN dosyası yükleyin, OpenVPN yapılandırma kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, sayfanın en altındaki Uygula butonunu tıklayın ve hizmet durumunu AÇIK durumuna getirin.
The Asuswrt-Merlin aygıt yazılımı, Asus yönlendirici aygıt yazılımından farklıdır. ExpressVPN’i Asuswrt-Merlin üzerinde yapılandırmak için:
- Yönlendiricinin yönetici paneline erişmek için tarayıcınızın adres çubuğuna router.asus.com girin. Yönlendiricinizin yönetici paneli adresi daha önce değiştirilmişse ve hatırlamıyorsanız cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz.
- Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın. Varsayılan olarak her ikisi de “admin“dir.
- Sol menüde Gelişmiş Ayarlar altından VPN‘i seçin.
- En üstlerden OpenVPN İstemcileri seçeneğini seçin.
- “.ovpn dosyası yükle“nin yanındaki Gözat…‘ı tıklayın ve yukarıda indirdiğiniz .ovpn yapılandırma dosyasını yükleyin.
- Yükleme tamamlandıktan sonra, Temel Ayarlar‘ı bulun ve yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- Gelişmiş Ayarlar için aşağı kaydırın. DNS Yapılandırmalarını Kabul Et seçeneğini şunlardan birine ayarlayın: Katı (ExpressVPN’i yönlendiricinize bağlı tüm cihazlarda kullanmayı planlıyorsanız) veya Özel (ExpressVPN’i sadece belirli cihazlarda kullanmayı planlıyorsanız).
- İnternet trafiğini tünel üzerinden yeniden yönlendir seçeneğini görürseniz Evet/VPN Yönlendiricisi‘ni seçin.
- Özel Yapılandırma altında, aşağıdaki metinleri girin ve Uygula‘yı tıklayın.
fast-io
remote-random
pull
tls-client
verify-x509-name Server name-prefix
ns-cert-type server
route-method exe
route-delay 2
tun-mtu 1500
fragment 1300
mssfix 1200
keysize 256
sndbuf 524288
rcvbuf 524288
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.