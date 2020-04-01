Yönlendiriciniz için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Kolay uygulama kurulumu ister misiniz? Asus RT-AC68Uv3, RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S veya RT-AC56U sahibiyseniz Asus RT-AC68Uv3, RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S veya RT-AC56U sahibiyseniz yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kurabilirsiniz

Bu rehber, OpenVPN protokolünü kullanarak Asus yönlendirici üzerinde ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı gösterir.

Manuel olarak yapılandırılan bağlantılarda tüm ExpressVPN konumları kullanılamayabilir. Tüm VPN konumlarını kullanmak için uygulama kurulumunu kullanın.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırma, OpenVPN manuel yapılandırma, ExpressVPN uygulamasının sunduğu güvenlik ve gizlilik faydalarının aynısını sunmamaktadır. Yönlendiriciniz AES-NI desteklemiyorsa (örneğin RT-AC86U) OpenVPN manuel yapılandırma kullanırken nadiren hız sorunları yaşayabilirsiniz.

Önemli: Bu rehber sadece aşağıdaki Asus yönlendiriciler üzerinde çalışır:

RT-N66U, RT-AC56U, RT-AC66U, RT-AC68Uv3, RT-AC87U, RT-AC5300, RT-AC3200, RT-AC3100, RT-AC1750, RT-AC88U, RT-AC66R, RT-AC55U ve Asus üzerinde Merlin.



Önemli: OpenVPN 2.6’yı çalıştırırken, “–keysize is DEPRECATED” şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, ExpressVPN’nin .ovpn dosyasında keysize seçeneğine sahip olmasıdır. Bu uyarı mesajı, VPN işlevselliğini etkilemeyecek çünkü OpenVPN 2.6 başka sonuç doğurmadan bu satırı yok sayacaktır. OpenVPN 2.6’yı çalıştırırken, “–keysize is DEPRECATED” şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, ExpressVPN’nin .ovpn dosyasında keysize seçeneğine sahip olmasıdır. Bu uyarı mesajı, VPN işlevselliğiniçünkü OpenVPN 2.6 başka sonuç doğurmadan bu satırı yok sayacaktır. Bu uyarıyı kaldırmak istiyorsanız, .ovpn dosyasını bir metin düzenleyiciyle açın ve aşağıdakilerden birini yapın: keysize içeren satırı silin

veya keysize önüne # ekleyin (#keysize 256). Alternatif olarak, herhangi bir olumsuzluk olmayacağı için uyarıyı yok sayabilirsiniz.

Yönlendiriciniz üzerinden bağlanamazsanız veya bir DNS sızıntısı görürseniz lütfen

Aşağıdaki video, Asus asıl aygıt yazılımı kullanarak yapılan kurulum işlemini açıklamaktadır.

Tercih ettiğiniz sunucu konumu için OpenVPN yapılandırma dosyasını (.ovpn) indirmeniz gerekecektir.

1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiği takdirde ExpressVPN kullanıcı bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

Sağ tarafta, OpenVPN seçilmiş bir şekilde kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.

.ovpn dosyalarını indirmek için tercih ettiğini konumları seçin.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu bilgilere kurulum için daha sonra ihtiyacınız olacak.

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2. Asus yönlendiricinizi yapılandırın

Lütfen aşağıdan cihazınız için gerekli bölüme göz atın.

Asus asıl aygıt yazılımı

Yönlendiricinin yönetici paneline erişmek için tarayıcınızın adres çubuğuna router.asus.com girin. Yönlendiricinizin yönetici paneli adresi daha önce değiştirilmişse ve hatırlamıyorsanız cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz. Yönlendiricinizin kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapın. Varsayılan olarak her ikisi de “admin“dir. Sol menüden VPN‘i tıklayın. En üstte, VPN İstemcisi sekmesini tıklayın. Sonrasında, Profil ekle‘yi tıklayın. OpenVPN sekmesini seçin ve aşağıdaki bilgileri girin: Açıklama: VPN bağlantınızı tanımak için bir tanım olabilir.

VPN bağlantınızı tanımak için bir tanım olabilir. Kullanıcı adı: Yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma kullanıcı adını girin.

Yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma kullanıcı adını girin. Password : Yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma şifresini girin.

Yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma şifresini girin. .ovpn dosyasını aktarma: Yukarıda indirdiğiniz dosyayı yükleyin. Yükle‘yi tıklayın. Bir “Tamamlandı” mesajı göreceksiniz. Tamam‘ı tıklayın. VPN’i başlatmak için Etkinleştir‘i tıklayın. Bağlantı başarılı olduktan sonra, Bağlantı Durumu sekmesi altında simgesini göreceksiniz. VPN bağlantısının başarılı olduğunu doğrulamak için konumunuzu ve IP adresinizi kontrol edin. Bağlanamıyorsanız yukarıdaki adımları tekrar deneyin veya işlemi farklı bir OpenVPN yapılandırması ile tekrarlayın. VPN konumunu değiştirmek için, farklı bir OpenVPN dosyası yükleyin, OpenVPN yapılandırma kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, sayfanın en altındaki Uygula butonunu tıklayın ve hizmet durumunu AÇIK durumuna getirin.

Asuswrt-Merlin

The Asuswrt-Merlin aygıt yazılımı, Asus yönlendirici aygıt yazılımından farklıdır. ExpressVPN’i Asuswrt-Merlin üzerinde yapılandırmak için: Yönlendiricinin yönetici paneline erişmek için tarayıcınızın adres çubuğuna router.asus.com girin. Yönlendiricinizin yönetici paneli adresi daha önce değiştirilmişse ve hatırlamıyorsanız cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın. Varsayılan olarak her ikisi de “admin“dir. Sol menüde Gelişmiş Ayarlar altından VPN‘i seçin. En üstlerden OpenVPN İstemcileri seçeneğini seçin. “.ovpn dosyası yükle“nin yanındaki Gözat…‘ı tıklayın ve yukarıda indirdiğiniz .ovpn yapılandırma dosyasını yükleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra, Temel Ayarlar‘ı bulun ve yukarıda bulduğunuz ExpressVPN manuel yapılandırma kullanıcı adını ve şifreyi girin. Gelişmiş Ayarlar için aşağı kaydırın. DNS Yapılandırmalarını Kabul Et seçeneğini şunlardan birine ayarlayın: Katı (ExpressVPN’i yönlendiricinize bağlı tüm cihazlarda kullanmayı planlıyorsanız) veya Özel (ExpressVPN’i sadece belirli cihazlarda kullanmayı planlıyorsanız). İnternet trafiğini tünel üzerinden yeniden yönlendir seçeneğini görürseniz Evet/VPN Yönlendiricisi‘ni seçin. Özel Yapılandırma altında, aşağıdaki metinleri girin ve Uygula‘yı tıklayın. fast-io

remote-random

pull

tls-client

verify-x509-name Server name-prefix

ns-cert-type server

route-method exe

route-delay 2

tun-mtu 1500

fragment 1300

mssfix 1200

keysize 256

sndbuf 524288

rcvbuf 524288

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