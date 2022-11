Denne vejledning viser dig, hvordan du konfigurerer ExpressVPN på din Asus-router ved hjælp af OpenVPN-protokollen.

Ikke alle ExpressVPN-placeringer er muligvis tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser. For at bruge den fulde liste over VPN-placeringer skal du bruge app-opsætningen.

Mens du kører OpenVPN 2.6, kan du støde på en advarsel, der siger: “—-keysize is DEPRECATED”. Det skyldes, at ExpressVPN har muligheden for keysize i .ovpn-filen. Denne advarsel påvirkerVPN-funktionaliteten, da OpenVPN 2.6 blot vil ignorere linjen uden yderligere konsekvenser.

Følgende video demonstrerer installationsprocessen ved hjælp af Asus-firmware.

Du skal hente OpenVPN-konfigurationsfilen (.ovpn) til den serverplacering, du vælger.

Gå til siden med ExpressVPN-opsætning. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste dine ExpressVPN-legitimationsoplysninger og klikke på Log ind.

Indtast den bekræftelseskode, der sendes til din e-mail.

Til højre, når OpenVPN allerede er valgt til dig, vil du se dit brugernavn, din adgangskode og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Klik på de placeringer, du ønsker, for at downloade .ovpn-filerne.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge disse oplysninger til opsætningen senere.

Se det afsnit, der passer til din enhed nedenfor.

Asus stock firmware

I browserens adresselinje skal du indtaste router.asus.com for at få adgang til routeradministrationspanelet.Hvis adressen til din routers administratorpanel blev ændret i fortiden, og du ikke kan huske den, skal du finde det i din enheds indstillinger.

Log ind med din routers brugernavn og adgangskode. Som standard er de begge admin.

Klik på VPN i sidepanelet.

Klik på fanen VPN-klient øverst. Klik derefter på Tilføj profil.

Vælg fanen OpenVPN, og udfyld derefter følgende detaljer:

Beskrivelse : Noget der hjælper dig med at genkende VPN-forbindelsen.

: Noget der hjælper dig med at genkende VPN-forbindelsen. Brugernavn : Kopier det manuelle ExpressVPN-konfigurationsbrugernavn, som du fandt ovenfor.

: Kopier det manuelle ExpressVPN-konfigurationsbrugernavn, som du fandt ovenfor. Adgangskode : Kopiér den manuelle konfigurationsadgangskode til ExpressVPN, du fandt ovenfor.

: Kopiér den manuelle konfigurationsadgangskode til ExpressVPN, du fandt ovenfor. Importer .ovpn-fil: Upload den fil, som du downloadede ovenfor. Klik på Upload. Du får vist en bekræftelsesmeddelelse.

klik på OK.

Klik på Aktiver for at starte VPN.

Tjek din placering og IP-adresse for at bekræfte, at VPN-forbindelsen fungerer.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du prøve igen ovenstående trin eller gentage processen med en anden OpenVPN-konfigurationsfil.

For at ændre VPN-placeringer skal du uploade en anden OpenVPN-konfigurationsfil, indtaste dit OpenVPN-konfigurationsbrugernavn og adgangskode, trykke på Anvend i bunden af siden og tænde derefter servicetilstanden.