Нужна VPN для роутера? Купить ExpressVPN сейчас

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Хотите установить подключение максимально быстро и просто? Если у вас Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S или RT-AC56U, вы можете Если у вас Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S или RT-AC56U, вы можете воспользоваться приложением ExpressVPN для роутеров

Из этого руководства вы узнаете, как установить подключение к ExpressVPN на вашем роутере Asus с помощью протокола OpenVPN.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны при ручной настройке соединения. Чтобы иметь возможность подключаться ко всем серверным локациям, используйте приложение.

Важно! Ручная конфигурация OpenVPN не обеспечивает тех же преимуществ безопасности и конфиденциальности, что и Ручная конфигурация OpenVPN не обеспечивает тех же преимуществ безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN . Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, RT-AC86U), то периодически у вас, возможно, будут проблемы со скоростью при использовании ручной конфигурации OpenVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, то лучше будет использовать приложение ExpressVPN для более стабильного VPN-соединения.

Важно! Это руководство подходит только для следующих моделей роутеров Asus:

RT-N66U, RT-AC56U, RT-AC66U, RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC5300, RT-AC3200, RT-AC3100, RT-AC1750, RT-AC88U, RT-AC66R, RT-AC55U, а также роутеров Asus с прошивкой Merlin.



Важно! При использовании протокола OpenVPN 2.6 вы можете столкнуться со следующим предупреждением “—keysize is DEPRECATED”. Это связано с тем, что ExpressVPN указывает в файле .ovpn размер ключа (keysize). Данное предупреждение не влияет на функционал VPN-подключения, так как OpenVPN 2.6 просто проигнорирует эту строку без каких-либо последствий. При использовании протокола OpenVPN 2.6 вы можете столкнуться со следующим предупреждением “—keysize is DEPRECATED”. Это связано с тем, что ExpressVPN указывает в файле .ovpn размер ключа (keysize). Данное предупреждениевлияет на функционал VPN-подключения, так как OpenVPN 2.6 просто проигнорирует эту строку без каких-либо последствий. Если вы хотите удалить это предупреждение, откройте файл .ovpn в текстовом редакторе и воспользуйтесь одним из следующих вариантов: удалите строку, где упоминается keysize, добавьте # перед словом keysize (#keysize 256). Также вы можете просто игнорировать это предупреждение.

Если вы не можете установить подключение через свой роутер или наблюдаете утечку данных DNS, пожалуйста,

Это видео покажет вам процесс установки при работе с фирменной прошивкой Asus.

Вам нужно будет загрузить конфигурационный файл OpenVPN (.ovpn) для выбранной серверной локации.

1. Загрузка конфигурационных файлов VPN

Откройте страницу установки приложений ExpressVPN. Если будет необходимо, введите учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.



Введите код подтверждения, отправленный вам по электронной почте.

На панели справа (OpenVPN уже будет выбран) вы увидите свое имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Выберите локацию или локации, для которых вы хотели бы скачать файл или файлы .ovpn.

Не закрывайте эту вкладку, так как она вам еще понадобится в процессе установки.

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2. Настройка вашего роутера ASUS

Пожалуйста, выберите раздел, соответствующий вашему устройству.

Фирменная прошивка Asus

Asuswrt-Merlin

Прошивка Asuswrt-Merlin во многом отличается от стандартной прошивки роутеров Asus. Чтобы настроить ExpressVPN на роутере с прошивкой Asuswrt-Merlin: Введите router.asus.com в адресной строке браузера, чтобы открыть панель управления роутером. Если ранее адрес панели управления роутером был изменен и вы не можете его вспомнить, то найти его можно в инструкции к устройству. Авторизуйтесь, используя логин и пароль роутера. По умолчанию это слово admin для того и другого. В меню Advanced Settings (Продвинутые настройки) слева выберите VPN. В меню сверху выберите OpenVPN Clients (Клиенты OpenVPN). Нажмите кнопку Browse… (Открыть) сбоку от поля Import .ovpn file (Импортировать файл .ovpn) и загрузите конфигурационный файл .ovpn, который вы скачали ранее. Когда загрузка файла будет завершена, прокрутите страницу до раздела Basic Settings (Базовые настройки) и вставьте имя пользователя и пароль ручной настройки ExpressVPN, найденные вами ранее. Прокрутите страницу до раздела Advanced Settings (Продвинутые настройки). Установите значение поля Accept DNS Configuration (Принять DNS-конфигурацию), выбрав один из следующих вариантов: Strict (Строгий) — если вы собираетесь использовать ExpressVPN на всех устройствах, подключенных к роутеру, или Exclusive (Исключающий) — если вы собираетесь использовать ExpressVPN только на определенных устройствах. Если вы увидите вариант Redirect Internet traffic through tunnel (Перенаправить интернет-трафик через туннель), то выберите Yes/VPN Director (Да/VPN-директор). В разделе Custom Configuration (Пользовательские настройки) введите следующий текст и нажмите Apply (Применить). fast-io

remote-random

pull

tls-client

verify-x509-name Server name-prefix

ns-cert-type server

route-method exe

route-delay 2

tun-mtu 1500

fragment 1300

mssfix 1200

keysize 256

sndbuf 524288

rcvbuf 524288

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