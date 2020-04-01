Chrome tarayıcınız için bir VPN'e mi ihtiyacınız var? Buradan daha fazla bilgi edinin

Önemli: Microsoft Edge için özel bir ExpressVPN tarayıcı eklentisi bulunmamaktadır. Microsoft Edge mağazasında ExpressVPN’den olduğunu iddia eden tarayıcı eklentilerini indirmeyin. Kullanıcıların Microsoft Edge üzerinden Microsoft Edge için özel bir ExpressVPN tarayıcı eklentisi bulunmamaktadır. Microsoft Edge mağazasında ExpressVPN’den olduğunu iddia eden tarayıcı eklentilerini indirmeyin. Kullanıcıların Microsoft Edge üzerinden Chrome Web Mağazası ‘nı ziyaret etmeleri ve Chrome için ExpressVPN tarayıcı eklentisini indirmeleri gerekmektedir.

ExpressVPN tarayıcı eklentisi, HTML5 coğrafi konumunuzu gizlemede yardımcı olur ve mümkün olduğunda web sitelerinin şifrelenmiş HTTPS versiyonlarını kullanmanızı sağlar. Ayrıca ExpressVPN uygulamasını Chrome, Firefox, Edge, Brave ve Vivaldi tarayıcılarından kontrol etmenizi sağlar.

ExpressVPN tarayıcı eklentisini kullanmak için şu ExpressVPN uygulamalarından en az birini indirmeniz ve etkinleştirmeniz gerekmektedir:

Nasıl indirilir

Windows veya Mac

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.

E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin. Sol taraftan Google Chrome, Mozilla Firefox veya Microsoft Edge‘i seçin. Brave veya Vivaldi kullanıyorsanız Chrome’u seçin. Eklentiyi İndir‘e tıklayın.

Linux

Eklentiyi indirmek için şu komutlardan birini yürütün: expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extensionw Tarayıcılarını Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yükleyen kullanıcılar için Web tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi‘nden yüklediyseniz, ExpressVPN tarayıcı eklentisinin ExpressVPN Linux uygulaması ile iletişim kuramadığını fark edebilirsiniz. Bu sorunu gidermek için: Tarayıcı ayarlarınızı ve yer imlerinizi yedekleyin Ubuntu Yazılım Merkezi’ne gidin ve tarayıcınızı silin Terminal‘i açın Şu komutu girin: $ sudo apt update Tayıcınıza bağlı olarak şu komutlardan birini girin: $ sudo apt install chromium-browser veya $ sudo apt install firefox Şu komutlardan birini girerek tarayıcınızı açın: $ chromium-browser veya $ firefox Şu komutlardan birini girerek tarayıcı eklentinizi edinin: expressvpn install-firefox-extension veya expressvpn install-chrome-extension

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Özellikler ve nasıl kullanılır

VPN’e bağlanma ve VPN bağlantısını sonlandırma

Bu, sadece tarayıcınızdan geçen trafiği değil aynı zamanda tüm uygulamalarınızın trafiğini etkiler.

VPN sunucu konumunu değiştirme

Farklı bir VPN konumu seçmek için Aç Butonu’nun altındaki Konum Seçici‘ye tıklayın.

Sizin için önerilen en iyi konuma bağlanmak için Akıllı Konum‘a tıklayın.





Eklenti üzerinden ÖNERİLEN konumlardan birini seçin.



Kullanılabilen tüm VPN konumları listesini görmek için TÜM KONUMLAR‘a tıklayın. Ayrıca belirli bir konumu arayabilir, en son bağlandığınız konumlara göz atabilir ve ExpressVPN uygulaması üzerinden favori olarak işaretlediğiniz tüm konumları görebilirsiniz.



VPN bağlantı durumu

Tarayıcınızın araç çubuğundan VPN durumunuzu öğrenin: bağlanırken turuncu, bağlıyken yeşil ve hatalar için vişne renkler gösterilir.



Tarayıcı açıldığında bağlanma

Tarayıcı başlatılınca, başarılı bir şekilde bağlandığınız son VPN sunucu konumuna otomatik olarak bağlanın. Bu özelliği açmak için araç çubuğundan ExpressVPN simgesine tıklayın, çizgi menü‘ye (≡) tıklayın, Ayarlar‘a tıklayın ve Tarayıcı açıldığında bağlan seçeneğini açık duruma getirin.



Ek gizlilik ve güvenlik özellikleri

Bu özelliği kullanmak için araç çubuğunda ExpressVPN simgesine tıklayın, çizgi menü‘ye (≡) tıklayın ve sonra Gizlilik ve Güvenlik‘e tıklayın.

Konum gizleme (isteğe bağlı)

Bu özellik, ExpressVPN’e bağlıyken HTML5 coğrafi konumun fiziksel konumunuzu ele vermesinin önüne geçer.

WebRTC Engelleme (isteğe bağlı)

Bu özellik, IP adresinizin WebRTC sızıntısına yol açmasını önler ve Chrome ve Firefox tarayıcılarının medya için normal web trafiği ile aynı ağ yolunu kullanmalarını sağlar.

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ExpressVPN uygulamalarıyla birlikte kullanım

ExpressVPN tarayıcı eklentisinin çeşitli durumlarda nasıl çalıştığına dair genel bir bakış:

ExpressVPN uygulamasından veya tarayıcıdan bağlantıyı sonlandırma

Hem ExpressVPN uygulaması hem de ExpressVPN eklentisine sahip bir tarayıcı çalışıyorsa ve VPN’e bağlı olduklarını gösteriyorsa, ExpressVPN uygulamasının veya tarayıcının üzerinden VPN bağlantısını sonlandırmak hem ExpressVPN uygulamasında hem de tarayıcıda VPN bağlantısını sonlandıracaktır.

ExpressVPN uygulamasını kapatma

Hem ExpressVPN uygulaması hem de ExpressVPN eklentisine sahip bir tarayıcı çalışıyorsa ve VPN’e bağlı olduklarını gösteriyorsa, ExpressVPN uygulamasından çıkmak VPN bağlantısını sonlandıracaktır.

Sadece ExpressVPN uygulaması çalışıyorsa, ExpressVPN uygulamasından çıkmak VPN bağlantısını sonlandıracaktır.

Tarayıcıyı kapatma

Hem ExpressVPN uygulaması hem de ExpressVPN eklentisine sahip bir tarayıcı çalışıyorsa ve VPN’e bağlı olduklarını gösteriyorsa, tarayıcıyı kapatmak VPN bağlantısını SONLANDIRMAYACAKTIR.

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Dil nasıl değiştirilir

Araç çubuğundan ExpressVPN simgesine tıklayın . Çizgi menü‘ye (≡) tıklayın.

Ayarlar‘ı seçin.

Görünüm tercihleri > Dil menüsünden, kullanmak istediğiniz dili seçin





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Karanlık mod nasıl kullanılır

Chrome, Firefox ve Edge için tarayıcı eklentilerinde koyu renkli bir tema kullanabilirsiniz.

ExpressVPN tarayıcı eklentisini koyu tema ile kullanmak istiyorsanız cihazınızı koyu modu kullanması için ayarlayın. ExpressVPN tarayıcı eklentiniz otomatik olarak koyu modu etkinleştirecektir.

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Hatalar ve çözümler

ExpressVPN tarayıcı eklentisini kullanırken karşılaşabileceğiniz bazı olağan hatalar bulunmaktadır. Hata ve çözüm adımları için aşağıdaki listeye göz atın:

Bağlantı Başarısız Oldu

Çözümü: Bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Bunu, ExpressVPN’den çıkıp internete erişmeye çalışarak test edebilirsiniz.

Bu eklenti Mac/Windows/Linux uygulamasının çalışmasını gerektirir

Çözümü: Mac, Windows veya Linux uygulamasının en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. Bu hatayı, uygulamayı bilgisayarınıza yükledikten sonra görmeye devam ederseniz lütfen Destek ile iletişime geçin.

ExpressVPN uygulamasının açılması gerekiyor

Çözümü: Bilgisayarınızda ExpressVPN uygulamasını açın. Uygulamayı açtıktan sonra tarayıcı eklentisi üzerinden uygulamayı kontrol edebilirsiniz.

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Nasıl kaldırılır

ExpressVPN uygulamasını silmek için aşağıdaki tarayıcıya özgü adımları izleyin:

Chrome

Dikey üç nokta (⋮) > Diğer araçlar > Eklentiler‘i seçin. ExpressVPN tarayıcı eklentisini bulun ve sonra Kaldır > Kaldır‘a tıklayın.

Firefox

Çizgi menü (≡) > Eklentiler‘e tıklayın. Sol taraftaki kenar çubuğundan Eklentiler‘i seçin. ExpressVPN tarayıcı eklentisini bulun ve sonra Kaldır > Kaldır‘a tıklayın.

Edge

Eklentiler‘e tıklayın. ExpressVPN tarayıcı eklentisini bulun ve sonra Kaldır > Kaldır‘a tıklayın.

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