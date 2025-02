Heeft u een VPN nodig voor uw Chrome-browser? Ontdek hier meer

Belangrijk: Er is geen speciale ExpressVPN browserextensie voor Microsoft Edge. Download geen browserextensie voor Microsoft Edge waarvan beweerd wordt van ExpressVPN te zijn. Gebruikers moeten de : Er is geen speciale ExpressVPN browserextensie voor Microsoft Edge. Download geen browserextensie voor Microsoft Edge waarvan beweerd wordt van ExpressVPN te zijn. Gebruikers moeten de Chrome Web store in Microsoft Edge bezoeken en de ExpressVPN browserextensie voor Chrome installeren.

De ExpressVPN-browserextensie zorgt ervoor dat u op afstand uw ExpressVPN-app kunt bedienen vanuit uw Chrome-, Firefox-, Edge-, Brave- en Vivaldi-browsers.

Om de ExpressVPN browserextensie te gebruiken, moet u minstens één van de volgende apps downloaden en activeren:

Hoe te downloaden

Windows en Mac

Ga naar de ExpressVPN pagina voor instellen. Als hiernaar gevraagd wordt, voer uw inloggegevens voor ExpressVPN in en klik op Inloggen. Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres verstuurd is. Aan de linkerkant, selecteer Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge. Als u Brave of Vivaldi gebruikt, selecteer Google Chrome. Klik op Extensie krijgen.

Linux

Om de extensie te downloaden voert u één van de volgende commando’s uit: expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extension Voor gebruikers die hun browser hebben geïnstalleerd vanuit het Ubuntu Software Center Als u uw browser hebt geïnstalleerd vanuit het Ubuntu Software Center kan het zijn dat de ExpressVPN browserextensie niet kan communiceren met de ExpressVPN Linux app. Om dit probleem op te lossen: Maak een backup van uw browser instellingen en bladwijzers Ga naar het Ubuntu Software Center en verwijder uw browser Open de Terminal Druk op Enter $ sudo apt update Afhankelijk van uw browser geeft u in $ sudo apt install chromium-browser of $ sudo apt install firefox Open uw browser door in te geven $ chromium-browser of $ firefox Krijg de ExpressVPN browserextensie door in te geven expressvpn install-firefox-extension of expressvpn install-chrome-extension

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Functies en hoe ze te gebruiken

De verbinding met de VPN maken en verbreken

Dit betreft het internetverkeer van alle apps op uw systeem, niet alleen het verkeer dat via uw browser loopt.

Van VPN locatie veranderen

Om een andere VPN locatie te kiezen klikt u op de Locatiekiezer, direct onder de Aanknop. Om te verbinden met de locatie die voor u wordt aanbevolen klikt u op Smart Location. Maak een keus uit de AANBEVOLEN locaties in de extensie.

Klik op Alle locaties om de lijst met alle beschikbare VPN locaties weer te geven. U kunt ook zoeken naar een bepaalde locatie, uw onlangs verbonden locaties beoordelen en alle locaties bekijken die u als favorieten hebt gemarkeerd in de ExpressVPN app.

VPN verbindingsstatus

Zie in één oogopslag uw VPN status in de toolbar van uw browser: oranje tijdens het verbinden, groen wanneer er verbinding is, en roze in geval van fouten.

Verbinden bij openen van browser

Maak bij het openen van uw browser automatisch verbinding met de laatste VPN serverlocatie die u gebruikt hebt. Om deze functie aan te zetten klikt u op het ExpressVPN icoontje in de toolbar en vervolgens op het hamburgermenu (≡), dan op Instellingen en zet Verbinden bij starten browser aan.

Extra privacy- en veiligheidsfuncties toepassen

Om deze functies te gebruiken klikt u op het ExpressVPN icoontje in de toolbar, klik vervolgens op het hamburgermenu (≡) en daarna op Privacy & veiligheid.

Gebruik een neplocatie (optioneel)

Dit voorkomt dat HTML5 geolocatie uw fysieke locatie verraadt wanneer u met ExpressVPN verbonden bent.

WebRTC blokkeren (optioneel)

Dit beschermt uw IP adres tegen WebRTC lekken en zorgt ervoor dat uw browser hetzelfde netwerkpad volgt voor media als voor normaal webverkeer.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Gebruik met de ExpressVPN-apps

Een overzicht van de werking van de ExpressVPN browserextensie in verschillende situaties:

Verbinding met de ExpressVPN app of browser verbreken

Als zowel de ExpressVPN app en een browser met de ExpressVPN extensie geïnstalleerd actief zijn en verbonden met de VPN, zal het verbreken van de verbinding in ofwel de ExpressVPN app ofwel de browser de VPN verbinding verbreken in zowel de ExpressVPN app als browser.

De ExpressVPN app sluiten

Als zowel de ExpressVPN app en een browser met de ExpressVPN extensie geïnstalleerd actief zijn en verbonden met VPN, zal het stoppen van de ExpressVPN app de verbinding met de VPN verbreken.

Als alleen de ExpressVPN actief is, zal ExpressVPN app de verbinding met de VPN verbreken.

De browser sluiten

Als zowel de ExpressVPN app als een browser met de ExpressVPN extensie geïnstalleerd actief en verbonden met de VPN zijn, zal het stoppen van de browser de verbinding met de VPN NIET verbreken.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Hoe talen te wijzigen

Klik op het ExpressVPN icoontje in de toolbar. Klik op het hamburgermenu (≡).

Seleceert Instellingen.

Onder Voorkeuren weergeven > Taal



, selecteer de taal waarnaar u wilt veranderen.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Hoe de donkere modus te gebruiken

Een donker kleurthema is nu beschikbaar in de ExpressVPN browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge.

Om de ExpressVPN browserextensie met het donker kleurthema te gebruiken, schakel uw apparaat in op donkere modus. De donkere modus van de browserextensie zal hiermee ook aangezet worden.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Fouten en oplossingen

Hier vindt u een paar veelvoorkomende foutmeldingen die u tegen kunt komen bij het gebruiken van de ExpressVPN browserextensie. Zie hieronder voor de foutmelding en de oplossingen:

Verbinden mislukt

Oplossing: Controleer of uw computer is verbonden met het internet. U kunt dit testen door ExpressVPN te stoppen en dan proberen het internet op te gaan.

Deze extensie vereist de Mac/Windows/Linux app

Oplossing: Download en installeer de nieuwste versie van de Mac, Windows of Linux app. Als u dit bericht nog steeds ziet nadat u de app op uw computer hebt geïnstalleerd, neem dan contact op met de helpdesk.

De ExpressVPN app moet geopend worden

Oplossing: Open de ExpressVPN app op uw computer. Nadat u de app geopend hebt kunt u hem bedienen via de browser extensie.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Hoe te de-installeren

Om de ExpressVPN browserextensie te verwijderen volgt u hieronder de stappen die horen bij uw browser:

Chrome

Klik op de verticale ellips (⋮) > Meer tools > Extensies. Zoek de ExpressVPN browserextensie en klik op Verwijderen > Verwijderen.

Firefox

Klik op het hamburgermenu (≡) > Add-ons. In de linkerzijbalk selecteert u Extensies. Zoek naar de ExpressVPN browserextensie en klik op Verwijderen > Verwijderen.

Edge

Klik op ⋯ > Extensies. Zoek naar de ExpressVPN browserextensie en klik op Verwijderen > Verwijderen.

Hulp nodig? .

Terug naar boven