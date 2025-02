Hai bisogno di una VPN per il tuo browser Chrome? Scopri di più qui

Importante: Non esiste un’estensione del browser di ExpressVPN dedicata per Microsoft Edge. Non scaricare alcuna estensione del browser dallo store Microsoft Edge che afferma di essere sviluppata da ExpressVPN. Gli utenti dovrebbero visitare il Non esiste un’estensione del browser di ExpressVPN dedicata per Microsoft Edge. Non scaricare alcuna estensione del browser dallo store Microsoft Edge che afferma di essere sviluppata da ExpressVPN. Gli utenti dovrebbero visitare il Chrome Web Store di Microsoft Edge e installare l’estensione del browser di ExpressVPN per Chrome.

L’estensione per browser di ExpressVPN aiuta a modificare la tua geolocalizzazione HTML5 e ti assicura di utilizzare le versioni HTTPS crittografate dei siti web ogni volta che sono disponibili. Ti consente inoltre di controllare in remoto l’app di ExpressVPN dai browser Chrome, Firefox, Edge, Brave e Vivaldi.

Per utilizzare l’estensione per browser di ExpressVPN, devi scaricare e attivare almeno una di queste app di ExpressVPN:

Come scaricare

Windows e Mac

Vai nella pagina di installazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e fai clic su Accedi. Inserisci il codice di verifica che ti viene inviato via email. A sinistra, seleziona Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Se utilizzi Brave o Vivaldi, seleziona Google Chrome. Fai clic su Ottieni estensione.

Linux

Per scaricare l’estensione, esegui uno dei seguenti comandi: expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extension Per gli utenti che hanno installato il proprio browser da Ubuntu Software Center Se hai installato il tuo browser web da Ubuntu Software Center, potresti scoprire che l’estensione del browser di ExpressVPN non è in grado di comunicare con l’app di ExpressVPN per Linux. Per risolvere questo problema: Esegui il backup delle impostazioni del browser e dei segnalibri Vai a Ubuntu Software Center e disinstalla il tuo browser Apri il Terminale Inserisci $ sudo apt update A seconda del browser, inserisci $ sudo apt install chromium-browser o $ sudo apt install firefox Apri il tuo browser inserendo $ chromium-browser o $ firefox Ottieni l’estensione per browser di ExpressVPN inserendo expressvpn install-firefox-extension o expressvpn install-chrome-extension

Funzionalità e come utilizzarle

Connessione e disconnessione dalla VPN

Ciò influisce sul traffico Internet per tutte le tue app, non solo sul traffico che passa attraverso il tuo browser.

Cambia la posizione del server VPN

Per selezionare un’altra posizione VPN, fai clic su Location Picker, appena sotto il pulsante On.

Per connetterti alla migliore posizione consigliata per te, fai clic su Smart Location.





Scegli tra le posizioni CONSIGLIATE all’interno dell’estensione.



Clicca su Tutte le posizioni per visualizzare un elenco completo delle posizioni VPN disponibili. Puoi anche cercare una posizione specifica, rivedere le posizioni a cui ti sei connesso di recente e visualizzare tutte le posizioni che hai contrassegnato come preferite nell’app di ExpressVPN.



Stato della connessione VPN

Visualizza lo stato della tua VPN a colpo d’occhio nella barra degli strumenti del browser: arancione durante la connessione, verde quando connesso e fucsia per gli errori.



Connettiti all’avvio del browser

Connettiti automaticamente all’ultima posizione del server VPN utilizzata all’avvio del browser. Per attivare questa funzione, fai clic sull’icona di ExpressVPN nella barra degli strumenti, fai clic sul menu (≡), fai clic su Impostazioni e attiva Connetti all’avvio del browser.

Applica ulteriori funzionalità di privacy e sicurezza

Per utilizzare queste funzionalità, clicca sull’icona di ExpressVPN nella barra degli strumenti, clicca sul menu (≡) e poi su Privacy e sicurezza.



Nascondi la tua posizione (opzionale)

Questo impedisce alla geolocalizzazione HTML5 di rivelare la tua posizione fisica quando la VPN è connessa.

Blocca WebRTC (opzionale)

Ciò oscurerà il tuo IP dall’esposizione dell’indirizzo WebRTC e assicurerà che Chrome utilizzerà lo stesso percorso di rete per i media come per il normale traffico web.

Utilizzo con le app di ExpressVPN

Una panoramica di come funziona l’estensione per browser di ExpressVPN in vari stati:

Disconnessione dall’app ExpressVPN o dal browser

Se l’app di ExpressVPN e un browser con l’estensione di ExpressVPN sono installati e in esecuzione, connessi alla VPN, la disconnessione della VPN dall’app di ExpressVPN o dal browser, disconnetterà la VPN sia nell’app ExpressVPN che nel browser.

Uscire dall’app di ExpressVPN

Se l’app di ExpressVPN e il browser con l’estensione di ExpressVPN installata sono in esecuzione e mostrano che sei connesso alla VPN, uscire dall’app ExpressVPN disconnetterà la VPN.

Se è in esecuzione solo l’app ExpressVPN, la chiusura dell’app ExpressVPN disconnetterà la VPN.

Uscire dal browser

Se l’app di ExpressVPN e un browser con l’estensione di ExpressVPN sono installati e in esecuzione, connessi alla VPN, la chiusura del browser NON disconnetterà la VPN.

Come cambiare lingua

Fai clic sull’icona di ExpressVPN nella barra degli strumenti. Clicca sul menu (≡).

Seleziona Settings.

Preferenze di visualizzazione > Lingua, seleziona la lingua in cui desideri passare.



In, seleziona la lingua in cui desideri passare.

Come usare la modalità scura

Il tema di colore scuro è ora disponibile nelle estensioni del browser ExpressVPN per Chrome, Firefox e Edge.

Per utilizzare l’estensione del browser di ExpressVPN con il tema dai colori scuri, imposta il tuo dispositivo in modo che utilizzi la modalità scura. La modalità oscura dell’estensione del browser verrà abilitata di conseguenza.

Errori e soluzioni

Ecco alcuni errori comuni che potresti riscontrare durante l’utilizzo dell’estensione per browser di ExpressVPN. Dai un’occhiata qui sotto per leggere la procedura di errore e soluzione:

Connessione fallita

Soluzione: assicurati che il tuo computer sia connesso a internet. È possibile verificarlo chiudendo ExpressVPN e tentando di accedere a internet.

Questa estensione richiede l’app per Mac / Windows / Linux

Soluzione: scarica e installa l’ultima versione dell’app per Mac, Windows o Linux. Se continui a visualizzare questo messaggio dopo aver installato l’app sul tuo computer, contatta l’assistenza.

L’app di ExpressVPN deve essere aperta

Soluzione: apri l’app di ExpressVPN sul tuo computer. Dopo aver aperto l’app, puoi controllare l’app tramite l’estensione del browser.

Come disinstallare

Per disinstallare l’estensione per browser di ExpressVPN, devi attenerti alla seguente procedura specifica per browser:

Chrome

Clicca sui tre puntini verticali (⋮) > Altri strumenti > Estensioni. Trova l’estensione del browser di ExpressVPN, quindi fai clic su Rimuovi > Rimuovi.

Firefox

Clicca sul menu (≡) > Componenti aggiuntivi. Nella barra laterale sinistra, seleziona Estensioni. Trova l’estensione del browser di ExpressVPN, quindi fai clic su ⋯> Rimuovi > Rimuovi.

Edge

Fai clic su ⋯ > Estensioni. Trova l’estensione del browser di ExpressVPN, quindi fai clic su Rimuovi > Rimuovi.

