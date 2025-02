Har du brug for en VPN til din Chrome-browser? Find ud af mere her

Vigtigt: Der er ingen dedikeret ExpressVPN-browserudvidelse til Microsoft Edge. Download ikke nogen browserudvidelse fra Microsoft Edge-butikken, der hævder at være fra ExpressVPN. Brugere skal gå til Der er ingen dedikeret ExpressVPN-browserudvidelse til Microsoft Edge. Download ikke nogen browserudvidelse fra Microsoft Edge-butikken, der hævder at være fra ExpressVPN. Brugere skal gå til Chrome-webbutikken in Microsoft Edge og installere ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome.

ExpressVPN-browserudvidelsen hjælper med at skjule din HTML5 geoplacering og sikrer, at du bruger de krypterede HTTPS-versioner af hjemmesider, når det er tilgængeligt. Det giver dig også mulighed for at fjernstyre ExpressVPN-appen fra alle dine browsere som Chrome, Firefox, Edge, Brave og Vivaldi.

To use the ExpressVPN browser extension, you need to download and activate at least one of these ExpressVPN apps:

Sådan downloader du

Vigtigt: Brave- og Vivaldibrugere kan installere og bruge Brave- og Vivaldibrugere kan installere og bruge Chrome -udvidelsen i deres browsere. Bare følg instruktionerne herunder og vælg Chrome-udvidelse.

Windows and Mac Gå til ExpressVPN-opsætningssiden. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste dine ExpressVPN-brugeroplysninger og klikke på Log ind. Indtast den bekræftelseskode, der sendes til din e-mail. Til ventre skal du vælge Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Hvis du bruger Brave eller Vivaldi, skal du vælge Google Chrome. Klik på Få udvidelse.

Linux

For at downloade udvidelsen, kør en af de følgende kommandoer: expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extensionw For brugere der installerede deres browser fra Ubuntu Software Center Hvis du installerede din browser fra Ubuntu Software Center, vil du muligvis opleve at ExpressVPN-browserudvidelsen ikke kan kommunikere med ExpressVPN Linux-appen. For at løse dette problem: Sikkerhedskopier dine browserindstillinger og bogmærker Gå til Ubuntu Software Center og afinstaller din browser Åben Terminal Indtast $ sudo apt update Alt afhængigt af din browser, indtast $ sudo apt install chromium-browser eller $ sudo apt install firefox Åben din browser ved at indtaste $ chromium-browser eller $ firefox Få ExpressVPN-browserudvidelsen ved at indtaste expressvpn install-firefox-extension eller expressvpn install-chrome-extension

Funktioner og hvordan du bruger dem

Opret og afbryd forbindelse til VPN

Dette påvirker internettrafik for alle dine apps, ikke kun hvad der går igennem din browser.

Skift VPN-placering:

For at vælge en anden VPN-placering, klik på .



For at oprette forbindelse til den bedste placering der anbefales for dig, klik på Smart Location.





Vælg fra Anbefalede placeringer i udvidelsen.



Klik på Alle placeringer for at se listen over alle tilgængelige VPN-placeringer. Du kan også søge efter en specifik placering, anmeld dine seneste placeringer og se alle de placeringer du har markeret som favoritter i ExpressVPN-appen.



VPN-forbindelsesstatus

Se din VPN-status med et øjeblik i browserens værktøjslinje: orange, mens du opretter forbindelse, grøn, når du er tilsluttet, og rød for fejl.

Opret forbindelse ved browserstart

Opret automatisk forbindelse til din sidst anvendte VPN-serverplacering ved browserstart. For at aktivere denne funktion skal du klikke på værktøjslinjen, klikke , klikke Indstillinger, og slå Forbind ved browserstart til.

Få adgang til yderligere privatlivs- og sikkerhedsfunktioner

For at bruge disse funktioner, klik på ExpressVPN ikonet i værktøjslinjen, klik på , og klik på Privatliv & Sikkerhed.



Spoof din placering (valgfrit)

Dette forhindrer HTML5 geolocation i at afsløre din fysiske placering ,når VPN’en er forbundet.

Bloker WebRTC (valgfrit)

Dette vil skjule din IP-adresse fra WebRTC-lækager og sikrer at Chrome og Firefox vil bruge den samme netværkssti til medier som til normal internettrafik.

Brug sammen med ExpressVPN-apps

En oversigt over hvordan ExpressVPN-browserudvidelsen fungerer på forskellige tidspunkter:

Afbrydelse fra ExpressVPN-appen eller browseren

Hvis både ExpressVPN-appen og en browser med ExpressVPN-udvidelsen installered kører og viser at du har forbindelse til VPN’en, så vil afbrydelse af forbindelsen fra enten ExpressVPN-appen eller browseren vil afbryde VPN-forbindelsen i både ExpressVPN-appen og browseren.

Lukker ExpressVPN-appen

Hvis både ExpressVPN-appen og en browser med ExpressVPN-udvidelsen installeret kører og viser, at du er forbundet til VPN’en, så vil det afbryde VPN’forbindelsen, hvis du lukker ExpressVPN-appen.

Hvis kun ExpressVPN-appen kører, så vil det afbryde VPN-forbindelsen at lukke for ExpressVPN-appen.

Lukker browseren

Hvis både ExpressVPN-appen og en browser med ExpressVPN-udvidelsen installeret kører og viser at du er forbundet til VPN’en, så vil det IKKE afbryde VPN-forbindelsen at lukke browseren.

Sådan skifter du sprog

Klik på i værktøjslinjen. Klik på

Vælg Indstillinger.

Under Displaypræferencer > Sprog



, vælg det sprog du gerne vil skifte til.

Sådan bruger du mørk tilstand

Et mørkt farvetema kan nu findes i ExpressVPN-browserudvidelserne til Chrome og Firefox.

Hvis dit operativsystem allerede er sat til et mærkt tema, så behøver du ikke at gøre noget—din ExpressVPN-browserudvidelse vil automatisk matche det ved at bruge dark mode.

Fejl og rettelser

Her er et par almindelig fejl der kan opstå når du bruger ExpressVPN-browserudvidelsen. Se herunder for fejl og løsninger:

Forbindelse mislykkedes

Løsning: Sørg for at din computer er forbundet til internettet. Du kan teste det ved at lukke ExpressVPN ned og prøve at tilgå internettet.

Denne udvidelse kræver Mac/Windows/Linux app

Løsning: Download og installer den seneste version af Mac, Windows eller Linux appen. Hvis du stadig ser denne besked efter du har afinstalleret appen på din computer, så kontakt venligst support.

ExpressVPN-appen skal åbnes

Løsning: Åben ExpressVPN-appen på din computer. Efter du har åbnet appen, kan du fjernstyre appen via browserudvidelsen.

Sådan afinstallerer du

For at afinstallere ExpressVPN-browserudvidelsen, følg de browserspecifikke trin herunder:

Chrome

Klik på den > Flere værktøjer > Forlængelser. Find ExpressVPN-browserudvidelsen og klik på Fjern > Fjern.

Firefox

Klik på Tilføjelser. I sidebjælken vælger du Udvidelser. Find ExpressVPN-browserudvidelsen og klik på > Fjern > Fjern.

Edge

Klik på > Udvidelser. Find ExpressVPN-browserudvidelsen, og klik derefter på Fjern > Fjern.

