Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricinin kontrol paneline erişemiyorsanız “Bağlı değilmişsiniz gibi görünüyor.” şeklinde bir mesaj görürsünüz.

Panele erişmek için lütfen şu adımları tamamladığınızdan emin olun:

ExpressVPN’i uyumlu bir yönlendiriciye kurdunuz: ExpressVPN Aircove

Asus yönlendiriciler

Linksys yönlendiriciler

Netgear yönlendiriciler Yönlendiriciye doğru şekilde bağlandınız: Wi-Fi bağlantısı: ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinin Wi-Fi ağını seçtiğinizden ve Ethernet kablosu kullanmadığınızdan emin olun.

LAN bağlantısı: Yönlendiriciyi ve aygıtı bir Ethernet kablosu kullanarak doğru şekilde bağladığınızdan ve Wi-Fi ağını kapattığınızdan emin olun. Cihazınızdaki herhangi bir VPN bağlantısını (VPN uygulaması veya manuel yapılandırma aracılığıyla çalışan) kapattınız. Cihazınızda çalışan ve erişimi engelleyebilecek tüm hizmetleri kapattınız: iOS/macOS: iCloud Private Relay ‘i kapatın

Web tarayıcıları: Güvenli DNS’i kapatın (tarayıcı ayarlarınızı kontrol edin)

Not: Bağlı olduğunuzda ExpressVPN IP adresi bilgilerini ve DNS isteklerini korur, bu nedenle bu hizmetlere ihtiyacınız olmayabilir. Bunları açık bırakmak istiyorsanız, yönlendirici panosuna IP adresi üzerinden erişin (aşağıya bakın).

Sorun devam ederse 192.168.132.1, 192.168.1.1, 192.168.21.1 veya 192.168.42.1‘i ziyaret etmeyi deneyin veya yönlendiriciyi yeniden başlatın ve panele tekrar erişmeyi deneyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön