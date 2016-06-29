Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Если вы не можете открыть панель управления роутера с ExpressVPN, то увидите сообщение «Кажется, ваше соединение отключено».

Для доступа к панели управления убедитесь, что выполнены все нижеперечисленные условия:

Вы установили ExpressVPN на один из совместимых роутеров ExpressVPN Aircove;

роутеры Asus;

роутеры Linksys;

роутеры Netgear. Вы подключились к роутеру надлежащим образом: Wi-Fi-подключение: убедитесь, что выбрали Wi-Fi-сеть роутера, на который установлена прошивка ExpressVPN, а не используете подключение по кабелю Ethernet.

LAN-подключение: убедитесь, что правильно подключили роутер и устройство при помощи Ethernet-кабеля и отключили Wi-Fi. Вы отключились от VPN на своем устройстве (VPN-приложение или ручные настройки). Вы отключили все службы на своем устройстве, которые могут блокировать доступ: iOS/macOS: отключите iCloud Private Relay

Веб-браузеры: отключите функцию «Безопасный DNS-сервер» (в настройках браузера).

Примечание. Когда вы подключены к сети ExpressVPN, данные о вашем IP-адресе и DNS-запросы защищены, поэтому эти службы вам не нужны. Если вы все равно не хотите их отключать, зайдите в панель управления роутера через его IP-адрес (см. ниже).

Если проблема не решена, попробуйте перейти по адресам 192.168.132.1, 192.168.1.1, 192.168.21.1 или 192.168.42.1, либо перезагрузите роутер и попробуйте получить доступ к панели управления снова.

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