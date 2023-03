For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Hvis du ikke kan få adgang til dashboardet på en router, der kører ExpressVPN, vil du se en meddelelse, der siger: “Det ser ud til, at du ikke er forbundet.”

For at få adgang til dashboardet, skal du bekræfte, at du har udført følgende trin:

Du har konfigureret ExpressVPN på en kompatibel router ExpressVPN Aircove

Asus-router

Linksys-router

Netgear-router Du har tilsluttet routeren korrekt:

Wi-Fi-forbindelse: Sørg for, at du har valgt det wi-fi-netværk på routeren, som kører ExpressVPN, og at du ikke bruger et Ethernet-kabel. LAN-forbindelse: Sørg for, at du har tilsluttet routeren og enheden korrekt ved hjælp af et Ethernet-kabel, og at wi-fi er slået fra.



Du har slået enhver VPN-forbindelse fra (der kører via en VPN-app eller manuel konfiguration) på din enhed. Du har deaktiveret alle tjenester, der kører på din enhed, som muligvis forhindrer adgang: iOS/macOS: slå P rivat datatrafik med iCloud fra

Webbrowsere: Slå Secure DNS fra (tjek under Browserindstillinger)

Bemærk! Når du er tilsluttet, beskytter ExpressVPN dine IP-adresseoplysninger og DNS-anmodninger, så du har muligvis ikke brug for disse tjenester. Hvis du stadig vil have dem slået til, kan du få adgang til routerens dashboard via dens IP-adresse (se nedenfor).

Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at besøge 192.168.132.1, 192.168.1.1, 192.168.21.1, 192.168.42.1 eller genstarte routeren og forsøge at få adgang til dashboardet igen.

