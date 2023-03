Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Se você não conseguir acessar o painel de configuração de um roteador executando a ExpressVPN, verá uma mensagem dizendo “Parece que você não está conectado”.

Para acessar o painel de configuração, confirme se você concluiu as seguintes etapas:

Você configurou a ExpressVPN em um roteador compatível: Roteadores Asus

Roteadores Linksys

Roteadores Netgear Você se conectou ao roteador corretamente: Conexão Wi-fi: certifique-se de ter selecionado a rede Wi-fi do roteador executando ExpressVPN e não está usando um cabo Ethernet.

Conexão LAN: certifique-se de ter conectado corretamente o roteador e o dispositivo usando um cabo Ethernet e desligado o Wi-fi. Você desligou qualquer conexão VPN (executada por meio de um aplicativo VPN ou configuração manual) em seu dispositivo. Você desativou todos os serviços em execução no seu dispositivo que podem impedir o acesso: iOS/macOS: desligue o iCloud Private Relay

Navegadores: desligue o Secure DNS (verifique as configurações do seu navegador)

Nota: Quando conectada, a ExpressVPN protege as informações de endereço IP e as solicitações de DNS, portanto, talvez você não precise desses serviços. Caso queira deixá-los ativados, acesse o painel do roteador através de seu endereço IP (veja abaixo).

Se o problema persistir, tente acessar 192.168.132.1, 192.168.1.1, 192.168.21.1 ou 192.168.42.1 reinicie o roteador e tente acessar o painel de configuração novamente.

