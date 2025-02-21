VPN açıksa ve internete bağlanamıyorsanız, bir proxy sunucusu kullanıyor olabilirsiniz. Bu kılavuz, Safari’de proxy ayarlarını nasıl devre dışı bırakacağınızı gösterecektir.
Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasındaki bir aracıdır. Genellikle gerçek konumunuzu gizlemek ve aksi takdirde engellenmiş web sitelerine erişmenizi sağlamak için kullanılır. Ancak, proxy’ler bir VPN’in sağladığı gizlilik korumalarını sunmaz. Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, VPN bağlantısının üzerine bir proxy çalıştırmanıza gerek yoktur.
Chrome kullanıyorsanız, lütfen bu kılavuzu izleyin.
Git…
Bir Proxy Nedir?
Mac üzerinde Safari’de proxy ayarlarını devre dışı bırakın
iOS’ta proxy ayarlarını devre dışı bırakın
Bir Proxy Nedir?
Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasındaki bir aracıdır. Genellikle gerçek konumunuzu gizlemek ve aksi takdirde engellenmiş web sitelerine erişmenizi sağlamak için kullanılır. Ancak, proxy’ler bir VPN’in sağladığı gizlilik korumalarını sunmaz. Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, VPN bağlantısının üzerine bir proxy çalıştırmanıza gerek yoktur.
Mac üzerinde Safari’de proxy ayarlarını devre dışı bırakın
- Safari tarayıcısında, Safari > Tercihler… seçeneğine tıklayın
- Gelişmiş sekmesine tıklayın. Proxy’ler yanındaki Ayarları Değiştir… seçeneğine tıklayın
- Proxy’ler sekmesinde, kontrol edilen kutuları işaretsiz hale getirin.
- Tamam > Uygula seçeneğine tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
iOS üzerinde proxy ayarlarını devre dışı bırakın
iOS cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlıyken, internet’e erişmek için o ağın proxy sunucusunu kullanıyorsunuz. Cihazınızdaki proxy ayarlarını devre dışı bırakmak için bu adımları izleyin.
- iOS cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın. Wi-Fi‘ye dokunun.
- Mevcut aktif Wi-Fi ağınızı seçin.
- HTTP PROXY bölümüne kaydırarak inin. Proxy Yapılandır‘a dokunun.
- Kapalı seçeneğine ve ardından Kaydet‘e dokunun.
Başka Sorunlar mı?
Diğer sorunlarınız varsa, örneğin belirli web sitelerine ve hizmetlere erişemiyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.