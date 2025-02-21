VPN açıksa ve internete bağlanamıyorsanız, bir proxy sunucusu kullanıyor olabilirsiniz. Bu kılavuz, Safari’de proxy ayarlarını nasıl devre dışı bırakacağınızı gösterecektir.

Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasındaki bir aracıdır. Genellikle gerçek konumunuzu gizlemek ve aksi takdirde engellenmiş web sitelerine erişmenizi sağlamak için kullanılır. Ancak, proxy’ler bir VPN’in sağladığı gizlilik korumalarını sunmaz. Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, VPN bağlantısının üzerine bir proxy çalıştırmanıza gerek yoktur.

Chrome kullanıyorsanız, lütfen bu kılavuzu izleyin.

Önemli: Aşağıdaki adımlar, bölgenizde engellenmiş çevrimiçi yayın hizmetlerine erişmenize yardımcı olmayacaktır.

Bir Proxy Nedir?

Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasındaki bir aracıdır. Genellikle gerçek konumunuzu gizlemek ve aksi takdirde engellenmiş web sitelerine erişmenizi sağlamak için kullanılır. Ancak, proxy’ler bir VPN’in sağladığı gizlilik korumalarını sunmaz. Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, VPN bağlantısının üzerine bir proxy çalıştırmanıza gerek yoktur.

Mac üzerinde Safari’de proxy ayarlarını devre dışı bırakın

Safari tarayıcısında, Safari > Tercihler… seçeneğine tıklayın

Gelişmiş sekmesine tıklayın. Proxy’ler yanındaki Ayarları Değiştir… seçeneğine tıklayın

Proxy’ler sekmesinde, kontrol edilen kutuları işaretsiz hale getirin.

Tamam > Uygula seçeneğine tıklayın.

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iOS üzerinde proxy ayarlarını devre dışı bırakın

iOS cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlıyken, internet’e erişmek için o ağın proxy sunucusunu kullanıyorsunuz. Cihazınızdaki proxy ayarlarını devre dışı bırakmak için bu adımları izleyin.

iOS cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın. Wi-Fi‘ye dokunun.

Mevcut aktif Wi-Fi ağınızı seçin.

HTTP PROXY bölümüne kaydırarak inin. Proxy Yapılandır‘a dokunun.

Kapalı seçeneğine ve ardından Kaydet‘e dokunun.



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Başka Sorunlar mı?

Diğer sorunlarınız varsa, örneğin belirli web sitelerine ve hizmetlere erişemiyorsanız, .

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