Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, mens VPN er tændt, er det muligt, at du bruger en proxyserver. Denne guide vil vise dig hvordan du deaktiverer proxyindstillinger i Safari.

En proxyserver er en mellemstation mellem din computer og internettet. Den bruges ofte til at skjule din rigtige placering og hjælper dig med at få adgang til hjemmesider, der ellers ville være blokeret. Dog tilbyder proxyer ikke de samme privatlivsbeskyttelser som en VPN. Hvis du bruger ExpressVPN, er der ikke behov for at køre en proxy oven på VPN-forbindelsen.

Hvis du bruger Chrome, følg venligst denne guide.

Vigtigt: Trinene nedenfor vil ikke hjælpe dig med at få adgang til onlinestreamingtjenester, der er blokeret i din region.

Deaktiver proxyindstillinger i Safari på Mac

I Safari-browseren skal du klikke på Safari > Indstillinger…



Klik på Avanceret-fanen. Ved siden af Proxyer skal du klikke på Skift indstillinger…



I Proxyer-fanen skal du fjerne markeringen i eventuelle markerede felter.

Klik på OK > Anvend.

Deaktiver proxyindstillinger på din iOS

Når din iOS-enhed er forbundet til et wi-fi-netværk, bruger du netværkets proxyserver til at få adgang til internettet. Følg disse trin for at deaktivere proxyindstillingerne på din enhed.

På din iOS-enhed, åbn Indstillinger. Tryk på Wi-Fi.

Vælg dit nuværende aktive wi-fi-netværk.

Rul ned til HTTP PROXY. Tryk på Konfigurer proxy.

Tryk på Fra > Gem.



