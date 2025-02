Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, gdy VPN jest aktywny, możliwe, że używasz serwera proxy. Ten przewodnik pokaże Ci jak wyłączyć ustawienia proxy w Safari.

Serwer proxy to pośrednik między Twoim urządzeniem a Internetem. Często używany jest do ukrywania Twojej prawdziwej lokalizacji i pomaga uzyskać dostęp do stron, które w przeciwnym razie byłyby zablokowane. Jednak proxy nie oferują takich samych zabezpieczeń prywatności jak VPN. Jeśli używasz ExpressVPN, nie ma potrzeby uruchamiania proxy na wierzchu połączenia VPN.

Jeśli używasz Chrome, proszę postępuj według tego przewodnika.

Ważne: Poniższe kroki nie pomogą Ci uzyskać dostępu do usług streamingowych online, które są zablokowane w Twoim regionie.

Wyłącz ustawienia proxy w Safari na Macu

W przeglądarce Safari kliknij Safari > Preferencje…



Kliknij zakładkę Zaawansowane. Obok Proxies, kliknij Zmień ustawienia…



W zakładce Proxies odznacz wszystkie zaznaczone pola.

Kliknij OK > Zastosuj.

Potrzebujesz pomocy? .

Wyłącz ustawienia proxy na swoim iOS

Gdy Twoje urządzenie iOS jest połączone z siecią Wi-Fi, używasz serwera proxy tej sieci, by uzyskać dostęp do Internetu. Postępuj według tych kroków, aby wyłączyć ustawienia proxy na swoim urządzeniu.

Na swoim urządzeniu iOS otwórz Ustawienia. Stuknij w Wi-Fi.

Wybierz swoją aktualnie aktywną sieć Wi-Fi.

Przewiń w dół do HTTP PROXY. Stuknij w Skonfiguruj proxy.

Stuknij w Wyłącz > Zapisz.



Dalsze problemy?

Jeśli masz inne problemy, w tym brak możliwości dostępu do niektórych stron i usług, .

