Herhangi bir VPN’in internet bağlantınızı yavaşlatması mümkündür, ancak aradaki fark genellikle fark edilmez. Aslında, internet servis sağlayıcınız belirli trafik türlerini kısıtlıyorsa VPN’in bağlantı hızınızın kilidini açması mümkündür.

İnternet hızını test etmek için kullanılabilen birçok uygulama ve programdan birini kullanarak VPN’in bağlantınızı etkileyip etkilemediğini test edebilirsiniz. Ayrıca, VPN hız testinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayabilirsiniz.

ExpressVPN, ExpressVPN’i kullanırken mümkün olan en iyi hızları elde etmenizi sağlamak için Tier 1 sağlayıcıların bant genişliğini kullanan birinci sınıf bir ağ çalıştırır.

VPN’in İSS yavaşlatmasını nasıl yenebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

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